У неділю, 22 листопада, у західних і північних областях України очікується невеликий мокрий сніг. На решті території істотних опадів не прогнозують. Про це повідомляє Український гідрометцентр, пише УНН.

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За прогнозом синоптиків, уночі мокрий сніг можливий на північному сході країни, а вдень — у західних і північних областях.

Хмарно з проясненнями. Вночі на північному сході країни, вдень у західних та північних областях невеликий мокрий сніг; на решті території без істотних опадів -йдеться в повідомленні.

Вітер буде південно-західний, зі швидкістю 7–12 м/с. У західних областях удень місцями очікуються пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +2° до -4°, удень — +0…+5°. На півдні та південному сході країни буде тепліше: вночі та вдень +2…+8°.

У Києві та Київській області також очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі істотних опадів не передбачається, а вдень пройде невеликий мокрий сніг.

На Київщині температура вночі становитиме від +2° до -3°, удень — +0…+5°. У столиці вночі буде близько 0°, а вдень повітря прогріється до +2…+4°.

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