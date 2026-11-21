Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили ще 1730 російських військових. Загальні втрати особового складу армії рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 634 860 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

Станом на 21 листопада 2026 року російська армія втратила 12 485 танків та 25 884 бойові броньовані машини, з яких 24 – протягом останньої доби.

Також українські військові знищили 52 595 артилерійських систем (+21), 2289 реактивних систем залпового вогню (+1) та 1767 засобів протиповітряної оборони (+2).

Втрати російських безпілотників і ракет

За добу Сили оборони знищили 1065 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 82 крилаті ракети. Загальні втрати росіян у цих категоріях становлять 615 411 БпЛА та 5278 ракет.

Крім того, ворог втратив 3203 наземні робототехнічні комплекси (+7), 177 819 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+283), а також 4921 одиницю спеціальної техніки (+2).

Від початку вторгнення російська армія також втратила 452 літаки, 356 гелікоптерів, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.

У Генштабі наголошують, що дані щодо втрат противника продовжують уточнювати.

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