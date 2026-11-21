Стало відомо, скільки військових та техніки втратила росія в Україні за добу
Київ • УНН
Українські сили знищили та поранили 1730 російських військових за добу. Також ворог втратив 1065 дронів, 82 ракети й 24 бронемашини.
Сили оборони України за минулу добу ліквідували та поранили ще 1730 російських військових. Загальні втрати особового складу армії рф від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 1 634 860 осіб. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Станом на 21 листопада 2026 року російська армія втратила 12 485 танків та 25 884 бойові броньовані машини, з яких 24 – протягом останньої доби.
Також українські військові знищили 52 595 артилерійських систем (+21), 2289 реактивних систем залпового вогню (+1) та 1767 засобів протиповітряної оборони (+2).
Втрати російських безпілотників і ракет
За добу Сили оборони знищили 1065 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 82 крилаті ракети. Загальні втрати росіян у цих категоріях становлять 615 411 БпЛА та 5278 ракет.
Крім того, ворог втратив 3203 наземні робототехнічні комплекси (+7), 177 819 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+283), а також 4921 одиницю спеціальної техніки (+2).
Від початку вторгнення російська армія також втратила 452 літаки, 356 гелікоптерів, 35 кораблів і катерів та 2 підводні човни.
У Генштабі наголошують, що дані щодо втрат противника продовжують уточнювати.
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