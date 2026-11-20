Україна та партнери дотисли: росія відмовилася балотуватися до Ради ІСАО
Київ • УНН
Росія не висунула кандидатуру до Ради ІСАО після спільної позиції України, США та Європи. Київ звинувачує її в порушенні авіаційних норм.
Спільна позиція України та партнерів змусила росію відмовитися від балотування до Ради ІСАО, передає УНН із посиланням на Мінвідновлення.
Під час 43-ї позачергової сесії Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) росія не висунула свою кандидатуру до складу Ради організації. Цьому передувала спільна робота України, США та європейських партнерів, які чітко дали зрозуміти: державі-агресору немає місця в керівних органах міжнародної авіації
Україна послідовно наголошує на неприпустимості присутності росії в керівництві ІСАО через системні порушення нею Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію.
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Зокрема, йдеться про експлуатацію повітряних суден без чинних сертифікатів льотної придатності та несанкціоноване втручання в роботу навігаційних систем, що створює загрози для безпеки міжнародних авіаперевезень.
Ми раді бачити серед керівництва Ради ІСАО представників Ефіопії, Оману, Індонезії та Туреччини — держав, які відповідально ставляться до цивільної авіації. Натомість, доречно зазначити, що російська федерація, як країна, що ставиться зневажливо до людських життів і руйнує довіру до глобальних інституцій, вже котрий рік поспіль не бере участі у керівництві міжнародною авіацією
У відомстві додали, що на полях Асамблеї українська делегація також провела низку зустрічей із представниками Європейського Союзу, Великої Британії та США. Спільна позиція партнерів вкотре підтвердила: порушення міжнародного права не можуть залишатися без наслідків, а держава-агресор не може претендувати на вплив у глобальній авіаційній системі.
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