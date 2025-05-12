ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17
Київ • УНН
Рада ІСАО визнала рф відповідальною за збиття MH17 у 2014. Більшість членів Ради підтримали позицію Нідерландів та Австралії, наступним етапом стане визначення компенсації.
Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) визнала росію відповідальною за катастрофу рейсу MH17, яка сталася в липні 2014 року. Таке рішення свідчить про порушення росією Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Нідерландів, передає УНН.
Деталі
Згідно з заявою, ІСАО розглянула скаргу, подану Нідерландами та Австралією у березні 2022 року, в якій йшлося про збиття малайзійського авіалайнера 17 липня 2014 року над Донбасом. Рішення ухвалили шляхом голосування 12 травня цього року, і більшість членів Ради підтримали позицію Нідерландів та Австралії.
Наступним етапом стане визначення форми компенсації, яку має надати країна-агресорка. Передбачається, що ІСАО зобов’яже рф вступити в переговори з постраждалими країнами та сприятиме налагодженню діалогу.
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Цей процес має проходити конструктивно, із дотриманням чіткого графіку та прагненням до реального результату
москва ще влітку 2024 року оголосила про односторонній вихід зі спору в межах ІСАО.
Доповнення
17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги виніс заочний вирок трьом фігурантам справи MH17 — Ігорю Гіркіну, Сергію Дубінському та Леоніду Харченку, засудивши їх до довічного ув’язнення за участь у збитті літака. Суд також дійшов висновку, що на момент трагедії Росія фактично контролювала територію так званої "ДНР".
Нагадаємо
Суд США дозволив родині загиблого американця Квінна Шансмана подати позов проти сбербанку у справі MH17. Банк звинувачують у фінансуванні бойовиків "днр" через американську банківську систему.