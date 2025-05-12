ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) визнала росію відповідальною за катастрофу рейсу MH17, яка сталася в липні 2014 року. Таке рішення свідчить про порушення росією Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Нідерландів, передає УНН.

Згідно з заявою, ІСАО розглянула скаргу, подану Нідерландами та Австралією у березні 2022 року, в якій йшлося про збиття малайзійського авіалайнера 17 липня 2014 року над Донбасом. Рішення ухвалили шляхом голосування 12 травня цього року, і більшість членів Ради підтримали позицію Нідерландів та Австралії.

Наступним етапом стане визначення форми компенсації, яку має надати країна-агресорка. Передбачається, що ІСАО зобов’яже рф вступити в переговори з постраждалими країнами та сприятиме налагодженню діалогу.

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Цей процес має проходити конструктивно, із дотриманням чіткого графіку та прагненням до реального результату