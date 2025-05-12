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ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17
19:01 • 2540 перегляди

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

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ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

Київ • УНН

 • 2106 перегляди

Рада ІСАО визнала рф відповідальною за збиття MH17 у 2014. Більшість членів Ради підтримали позицію Нідерландів та Австралії, наступним етапом стане визначення компенсації.

ІСАО визнала росію відповідальною за збиття MH17

Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) визнала росію відповідальною за катастрофу рейсу MH17, яка сталася в липні 2014 року. Таке рішення свідчить про порушення росією Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Нідерландів, передає УНН.

Деталі

Згідно з заявою, ІСАО розглянула скаргу, подану Нідерландами та Австралією у березні 2022 року, в якій йшлося про збиття малайзійського авіалайнера 17 липня 2014 року над Донбасом. Рішення ухвалили шляхом голосування 12 травня цього року, і більшість членів Ради підтримали позицію Нідерландів та Австралії.

Наступним етапом стане визначення форми компенсації, яку має надати країна-агресорка. Передбачається, що ІСАО зобов’яже рф вступити в переговори з постраждалими країнами та сприятиме налагодженню діалогу.

"Важливо відновити справедливість": Сибіга долучився до зустрічі країн-членів слідчої групи щодо збиття рейсу MH1725.09.24, 15:51 • 16091 перегляд

Цей процес має проходити конструктивно, із дотриманням чіткого графіку та прагненням до реального результату 

— наголосили в МЗС Нідерландів.

москва ще влітку 2024 року оголосила про односторонній вихід зі спору в межах ІСАО.

Доповнення

17 листопада 2022 року Окружний суд Гааги виніс заочний вирок трьом фігурантам справи MH17 — Ігорю Гіркіну, Сергію Дубінському та Леоніду Харченку, засудивши їх до довічного ув’язнення за участь у збитті літака. Суд також дійшов висновку, що на момент трагедії Росія фактично контролювала територію так званої "ДНР".

Нагадаємо

Суд США дозволив родині загиблого американця Квінна Шансмана подати позов проти сбербанку у справі MH17. Банк звинувачують у фінансуванні бойовиків "днр" через американську банківську систему.

Лілія Набока

Лілія Набока

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