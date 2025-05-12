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ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17
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ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

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ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Совет ИКАО признал рф ответственной за сбитие MH17 в 2014. Большинство членов Совета поддержали позицию Нидерландов и Австралии, следующим этапом станет определение компенсации.

ИКАО признала россию ответственной за катастрофу MH17

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) признал россию ответственной за катастрофу рейса MH17, которая произошла в июле 2014 года. Такое решение свидетельствует о нарушении россией Конвенции о международной гражданской авиации. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Нидерландов, передает УНН.

Детали

Согласно заявлению, ИКАО рассмотрела жалобу, поданную Нидерландами и Австралией в марте 2022 года, в которой говорилось об уничтожении малайзийского авиалайнера 17 июля 2014 года над Донбассом. Решение приняли путем голосования 12 мая этого года, и большинство членов Совета поддержали позицию Нидерландов и Австралии.

Следующим этапом станет определение формы компенсации, которую должна предоставить страна-агрессор. Предполагается, что ИКАО обяжет рф вступить в переговоры с пострадавшими странами и будет способствовать налаживанию диалога.

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Этот процесс должен проходить конструктивно, с соблюдением четкого графика и стремлением к реальному результату 

— отметили в МИД Нидерландов.

москва еще летом 2024 года объявила об одностороннем выходе из спора в рамках ИКАО.

Дополнение

17 ноября 2022 года Окружной суд Гааги вынес заочный приговор трем фигурантам дела MH17 — Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко, приговорив их к пожизненному заключению за участие в уничтожении самолета. Суд также пришел к выводу, что на момент трагедии Россия фактически контролировала территорию так называемой "ДНР".

Напомним

Суд США разрешил семье погибшего американца Куинна Шансмана подать иск против сбербанка по делу MH17. Банк обвиняют в финансировании боевиков "днр" через американскую банковскую систему.

Лилия Набока

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