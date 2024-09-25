"Важно восстановить справедливость": Сибига присоединился к встрече стран-членов следственной группы по сбиванию рейса MH17

Во вторник, 24 сентября, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига присоединился к министерской встрече стран-членов Совместной следственной группы по расследованию сбивания рейса MH17. Об этом заявили в МИД Украины, передает УНН.

Детали

Критически важно восстановить справедливость и привлечь к ответственности всех виновных, включая тех, кто отдавал приказы, и обеспечить, чтобы подобные преступления больше никогда не повторились - подчеркнул министр.

По его словам, сбивание Россией авиалайнера Малайзийских авиалиний MH17 продемонстрировало международному сообществу, что нарушение Россией международного права и ее угрозы международной безопасности выходят далеко за пределы Украины.

Сибига отметил, что за 10 лет Россия так и не признала своей вины и не заплатила компенсаций семьям погибших.

Мы приветствуем общую преданность борьбе за правду, справедливость и ответственность за сбитие MH17. Мы имеем полную уверенность в независимости, открытости и беспристрастности процессов против России в ряде международных судебных институтов. Ожидаем решения Европейского суда по правам человека. Следим за усилиями Нидерландов и Австралии по привлечению РФ к ответственности в Международной организации гражданской авиации - подчеркнул Андрей Сибига.

Годовщина катастрофы МН17: Нидерланды обещают продолжить усилия для достижения справедливости