Нидерланды и дальше будут прилагать усилия для установления истины и обеспечения справедливости по сбиванию 10 лет назад рейса MH17, заявил новоназначенный министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп, передает УНН.

7 июля 2014 года был черным днем. 298 невинных людей, в том числе 196 граждан Нидерландов, погибли, когда был сбит рейс MH17. Сегодня, 10 лет спустя, я вместе с родственниками жертв отмечаю эту огромную потерю. Открытая рана, с которой они продолжают жить каждый день - написал Вельдкамп в соцсети X.

Глава МИД Нидерландов отметил, с первого дня после катастрофы Нидерланды делали все возможное для раскрытия фактов трагедии. В последние годы вместе с другими пострадавшими странами постоянно работали над, как заявил Вельдкамп, "установлением истины и обеспечением справедливости".

"Мы будем продолжать делать это и в дальнейшем", - заверил министр.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский в десятую годовщину катастрофы самолета MH17 заявил, что российская ответственность за это - неизбежна и каждый, кто виновен в этом и других российских преступлениях войны, однозначно услышит заслуженный приговор