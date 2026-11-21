Прессекретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал российского пропагандиста и депутата Госдумы Евгения Попова, который опубликовал видео с ядерным чемоданчиком Владимира Путина во время его визита в Китай. Представитель Кремля назвал автора публикации «неопытным журналистом», хотя тот работает на государственном телевидении более 25 лет. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.

Детали

По словам Пескова, ядерный чемоданчик постоянно сопровождает Путина во время зарубежных поездок, поэтому его появление не должно вызывать особого интереса.

Ядерный чемоданчик попал в заголовки, вероятно, у тех, кто впервые увидел президента. Ядерный чемоданчик всю жизнь летает вместе с ним и не попадает в заголовки. Это просто какой-то неопытный журналист опубликовал – заявил Песков.

Что разозлило Кремль

18 ноября Евгений Попов опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором адъютант Путина переносит специальный чемодан. Во время разговора военнослужащий подтвердил, что речь идет именно о ядерном чемоданчике.

Примечательно, что Попов работает на российском государственном телевидении с 2000 года. Сейчас он также занимает должность депутата Госдумы РФ и ведет программы на телеканалах ВГТРК.

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