21 ноября в Украине будут действовать графики отключений — сколько придется сидеть без света
Киев • УНН
21 ноября для промышленности и всех потребителей будут действовать графики ограничений и почасовых отключений. Без света могут оставлять от 6 до 12 часов.
Завтра в части Украины круглосуточно будут действовать графики. Как сообщили в Укрэнерго, планируется отключать от 1,5 до 3 очередей, передает УНН.
Как 21 ноября будут действовать плановые отключения электроэнергии:
• для промышленности — графики ограничения мощности;
• для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 1,5 до 3 очередей).
Отметим, что одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра отключения могут длиться от 6 до 12 часов.
Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев
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