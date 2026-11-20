Завтра в части Украины круглосуточно будут действовать графики. Как сообщили в Укрэнерго, планируется отключать от 1,5 до 3 очередей, передает УНН.

Как 21 ноября будут действовать плановые отключения электроэнергии:

• для промышленности — графики ограничения мощности;

• для всех категорий потребителей — графики почасовых отключений (от 1,5 до 3 очередей).

Отметим, что одна очередь — это четыре часа без света, поэтому завтра отключения могут длиться от 6 до 12 часов.

Причина — последствия вражеских атак на энергосистему. Энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома украинцев - сообщили в Укрэнерго.

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