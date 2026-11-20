Важные объекты энергетики в Украине оказались под массированной атакой рф в ночь на 20 ноября. АЭС вынужденно снизили мощность генерации. Обесточена часть Киева и 10 областей. Аварийные отключения — в столице и 6 областях. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Ночью и утром россия осуществила очередную масштабную атаку на Украину. Под ударом оказались важные объекты энергетики — электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации. Возвращение к нормальной схеме работы будет происходить постепенно, после восстановления поврежденных сетей — сообщили в Минэнерго.

В каких областях нет света

"В результате атаки по состоянию на утро обесточена часть потребителей в г. Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях", — указали в Минэнерго.

В Харьковской области в результате вражеской атаки ранения получили два энергетика. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Где действуют аварийные отключения

"Для стабилизации работы энергосистемы в г. Киеве, Львовской, Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Ивано-Франковской областях вынужденно применяются аварийные отключения", — говорится в сообщении.

Возвращение к прогнозируемым графикам, как отмечается, произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Там, где позволяет ситуация с безопасностью, ремонтные бригады уже начали восстановительные работы. В то же время враг снова и снова атакует восстановленные объекты, а постоянные воздушные тревоги существенно замедляют ремонт, добавили в Минэнерго.

В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности. Из-за постоянных атак россии ситуация с электроснабжением может быстро меняться, указали в Минэнерго.

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