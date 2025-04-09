В Кировоградской области Николая Середницкого признали виновным в изнасиловании и убийстве 16-летней Дианы Хриненко. Несмотря на отрицания, он приговорен к пожизненному заключению.
По состоянию на 28 марта 2025 года украинские аграрии засеяли 551,8 тыс. га яровых зерновых. Больше всего засеяно ячменя – 315,5 тыс. га.
В ночь на 26 марта Россия атаковала Украину 117 дронами, включая «Shahed». ВСУ сбили 56 «Shahed», но 48 имитаторов потеряны. Пострадали Сумская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области.
Владимир Зеленский сообщил о массированной атаке рф на Кировоградскую область. Почти 200 «шахедов» и дронов-имитаторов запустили россияне этой ночью, есть раненые, среди них дети.
В ночь на 20 марта 2025 года россия атаковала Украину 171 БпЛА. Украинская ПВО сбила 75 дронов в 12 областях, 63 имитатора — локационно потеряны. Пострадали Кировоградская область, Сумская область и Донецкая область.
За неделю заболело 240 340 человек, из них 124 960 – дети. Грипп циркулирует в 21 регионе, зафиксировано 14 летальных случаев, один у беременной.
Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении ударных дронов над несколькими областями. Особое внимание уделяется Киевской области, где существует высокая угроза ударов.
В ночь на 17 марта враг атаковал Украину 174 беспилотниками. Украинские защитники сбили 90 БПЛА в 10 областях, 70 дронов-имитаторов были локационно потеряны.
Зафиксировано движение вражеских беспилотников в направлении Киева, Житомирской области, Винницкой области и Кировоградской области. Силы ПВО готовы, жителей призывают к укрытиям.
Воздушные Силы ВСУ сообщают о массированном движении вражеских БпЛА во многих областях Украины. Жителей призывают к укрытиям и бдительности, особенно в северных и западных регионах.
Военные фиксируют активное движение вражеских беспилотников над Черниговщиной, Сумщиной, Полтавщиной, Днепропетровщиной, Херсонщиной и другими областями. Жителей призывают не игнорировать тревогу.
В ночь на 10 марта рф атаковала Украину 176 дронами-камикадзе с разных направлений. Силы обороны уничтожили 130 БПЛА, пострадали три области - Харьковская, Полтавская и Киевская.
В ночь на 6 марта рф атаковала Украину 2 баллистическими ракетами и 112 дронами-камикадзе с разных направлений. ВСУ сбили 68 ударных БПЛА, атака затронула 4 области.
В церкви Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря в Киеве произошло задымление на цокольном этаже. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.
В селе Неопалимовка Кропивницкого района произошел пожар в частном доме, в результате которого погибла 14-летняя девочка. Двое взрослых получили травмы и были госпитализированы, часть дома и имущества уничтожена огнем.
Депутат горсовета в Кировоградской области и его сообщники организовали поставки некачественной одежды для армии. Из-за махинаций с военной формой государству нанесен ущерб на более чем 21 млн гривен.
На Кировоградщине произошла авария, в результате которой травмировались четыре человека, среди них двое детей 2007 и 2016 годов рождения. Спасатели деблокировали девушку из искореженного автомобиля, который оказался в кювете.
Взрывотехники обнаружили и уничтожили контролируемым подрывом боевую часть крылатой ракеты на территории Кировоградской области. Специалисты разрядили опасное устройство, которое ранее нашли местные жители.
В Кировоградской области обломки вражеской воздушной цели привели к пожару складского помещения площадью 100 м кв. Пожар локализован, пострадавших нет.
В результате вражеской атаки на Кировоградщине произошел пожар газовой трубы и повреждены окна в домах. Пострадавших и погибших нет, все службы работают на месте.
Утром 28 ноября российские войска атаковали Кировоградскую область ракетами и беспилотниками. В результате ударов возникли пожары, жертв нет, спасатели работают на месте.
В ночь на 19 октября Украина подверглась массированной атаке со стороны рф. Воздушные силы ВСУ сбили 4 управляемые ракеты и 42 вражеских беспилотника.
В Украине 19 октября ожидается преимущественно сухая погода с туманом на западе. Ночью сильные заморозки в ряде областей, днем температура 7-12° тепла, на Закарпатье до 16°.
россия атаковала Украину 135 дронами, из которых 80 сбито силами ПВО. До 10 беспилотников все еще находятся в воздушном пространстве центральных областей Украины, 44 потеряно, 2 улетели в Беларусь.
Количество уголовных производств по ст. 332 УК выросло в разы после начала полномасштабного вторжения. Суды часто назначают условное наказание, несмотря на суровую санкцию статьи.
Правоохранители ликвидировали сеть наркогруппировок, которые изготавливали почти тонну психотропов ежемесячно. Изъято более 300 кг готового продукта, 15 тонн прекурсоров и оборудования на сумму более 350 млн грн.
В результате атак рф повреждены энергообъекты в Донецкой, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Произошли обесточивания, но большинство повреждений уже устранено.
Кировоградская область испытала самую длинную ночную и утреннюю воздушную тревогу, которая длилась более 13 часов. Защитники неба уничтожили вражеский беспилотник, обломки вызвали пожар сухой травы.
В Черкасской области воздушная тревога продолжается с 20:34 15 октября. Сохраняется угроза применения врагом ударных дронов, сообщают Воздушные силы ВСУ.
Правоохранители предотвратили побег в россию агента фсб, которая передавала врагу данные об украинских войсках на Покровском направлении. 38-летней жительнице Селидово грозит пожизненное заключение за государственную измену.