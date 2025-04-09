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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28469 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине засеяли зерновыми почти 10% от плана: лидеры посевной

По состоянию на 28 марта 2025 года украинские аграрии засеяли 551,8 тыс. га яровых зерновых. Больше всего засеяно ячменя – 315,5 тыс. га.

Экономика • 28 марта, 12:24 • 25534 просмотра

Над Украиной за ночь сбили 56 из 117 вражеских дронов

В ночь на 26 марта Россия атаковала Украину 117 дронами, включая «Shahed». ВСУ сбили 56 «Shahed», но 48 имитаторов потеряны. Пострадали Сумская, Днепропетровская, Кировоградская и Черкасская области.

Война • 26 марта, 06:59 • 13269 просмотра

"Удары рф по Украине, несмотря на ее пропагандистские заявления, не прекращаются": Зеленский отреагировал на ночную атаку рф

Владимир Зеленский сообщил о массированной атаке рф на Кировоградскую область. Почти 200 «шахедов» и дронов-имитаторов запустили россияне этой ночью, есть раненые, среди них дети.

Война • 20 марта, 09:24 • 10451 просмотра

Над Украиной за ночь сбили 75 из 171 вражеского дрона, 63 - не достигли целей

В ночь на 20 марта 2025 года россия атаковала Украину 171 БпЛА. Украинская ПВО сбила 75 дронов в 12 областях, 63 имитатора — локационно потеряны. Пострадали Кировоградская область, Сумская область и Донецкая область.

Война • 20 марта, 06:39 • 109634 просмотра

Заболеваемость ОРВИ упала на 10%, из-за гриппа 14 летальных случаев, в том числе беременной - Минздрав

За неделю заболело 240 340 человек, из них 124 960 – дети. Грипп циркулирует в 21 регионе, зафиксировано 14 летальных случаев, один у беременной.

COVID-19 • 19 марта, 09:53 • 11978 просмотра

Активность вражеских БпЛА фиксируется во многих областях Украины - ПС

Воздушные Силы ВСУ сообщают о движении ударных дронов над несколькими областями. Особое внимание уделяется Киевской области, где существует высокая угроза ударов.

Война • 17 марта, 20:32 • 17937 просмотра

Над Украиной сбили 90 из 174 вражеских дронов, 70 - не достигли целей

В ночь на 17 марта враг атаковал Украину 174 беспилотниками. Украинские защитники сбили 90 БПЛА в 10 областях, 70 дронов-имитаторов были локационно потеряны.

Война • 17 марта, 07:06 • 17510 просмотра

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Зафиксировано движение вражеских беспилотников в направлении Киева, Житомирской области, Винницкой области и Кировоградской области. Силы ПВО готовы, жителей призывают к укрытиям.

Война • 16 марта, 00:06 • 84218 просмотра

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Воздушные Силы ВСУ сообщают о массированном движении вражеских БпЛА во многих областях Украины. Жителей призывают к укрытиям и бдительности, особенно в северных и западных регионах.

Общество • 14 марта, 23:36 • 80800 просмотра

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Военные фиксируют активное движение вражеских беспилотников над Черниговщиной, Сумщиной, Полтавщиной, Днепропетровщиной, Херсонщиной и другими областями. Жителей призывают не игнорировать тревогу.

Война • 14 марта, 20:56 • 57603 просмотра

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

В ночь на 10 марта рф атаковала Украину 176 дронами-камикадзе с разных направлений. Силы обороны уничтожили 130 БПЛА, пострадали три области - Харьковская, Полтавская и Киевская.

Война • 10 марта, 06:29 • 111016 просмотра

рф выпустила по Украине две баллистические ракеты и 112 беспилотников: 68 дронов сбито, 43 - не достигли целей

В ночь на 6 марта рф атаковала Украину 2 баллистическими ракетами и 112 дронами-камикадзе с разных направлений. ВСУ сбили 68 ударных БПЛА, атака затронула 4 области.

Война • 6 марта, 07:09 • 17566 просмотра

Задымление в Выдубицком монастыре: что произошло в известной киевской святыне

В церкви Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря в Киеве произошло задымление на цокольном этаже. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Киев • 8 февраля, 16:55 • 66982 просмотра

Трагический пожар на Кировоградщине: погибла 14-летняя девочка, двое взрослых в больнице

В селе Неопалимовка Кропивницкого района произошел пожар в частном доме, в результате которого погибла 14-летняя девочка. Двое взрослых получили травмы и были госпитализированы, часть дома и имущества уничтожена огнем.

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Депутат горсовета в Кировоградской области организовал схему с военной формой

Депутат горсовета в Кировоградской области и его сообщники организовали поставки некачественной одежды для армии. Из-за махинаций с военной формой государству нанесен ущерб на более чем 21 млн гривен.

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Двое детей пострадали в ДТП на Кировоградщине

На Кировоградщине произошла авария, в результате которой травмировались четыре человека, среди них двое детей 2007 и 2016 годов рождения. Спасатели деблокировали девушку из искореженного автомобиля, который оказался в кювете.

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На Кировоградщине обезвредили неразорвавшуюся боевую часть российской ракеты

Взрывотехники обнаружили и уничтожили контролируемым подрывом боевую часть крылатой ракеты на территории Кировоградской области. Специалисты разрядили опасное устройство, которое ранее нашли местные жители.

Война • 2 января, 17:06 • 24835 просмотра

Атака рф в Кировоградской области: из-за обломков горел склад

В Кировоградской области обломки вражеской воздушной цели привели к пожару складского помещения площадью 100 м кв. Пожар локализован, пострадавших нет.

Война • 25 декабря, 08:42 • 18183 просмотра

Кировоградская область: враг целился по критической инфраструктуре, есть последствия - ОВА

В результате вражеской атаки на Кировоградщине произошел пожар газовой трубы и повреждены окна в домах. Пострадавших и погибших нет, все службы работают на месте.

Война • 25 декабря, 07:48 • 15100 просмотра

На Кировоградщине из-за вражеского удара возникли пожары - ОВА

Утром 28 ноября российские войска атаковали Кировоградскую область ракетами и беспилотниками. В результате ударов возникли пожары, жертв нет, спасатели работают на месте.

Война • 28 ноября, 07:32 • 14875 просмотра

Над Украиной сбили 4 из 6 ракет и 42 дрона из 98 запущенных рф, еще 46 потеряно

В ночь на 19 октября Украина подверглась массированной атаке со стороны рф. Воздушные силы ВСУ сбили 4 управляемые ракеты и 42 вражеских беспилотника.

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Заморозки и туман: прогноз погоды на сегодня

В Украине 19 октября ожидается преимущественно сухая погода с туманом на западе. Ночью сильные заморозки в ряде областей, днем температура 7-12° тепла, на Закарпатье до 16°.

Общество • 19 октября, 06:17 • 28685 просмотра

россия атаковала Украину 135 дронами: 80 сбито, около 10-ти летают в центральных областей

россия атаковала Украину 135 дронами, из которых 80 сбито силами ПВО. До 10 беспилотников все еще находятся в воздушном пространстве центральных областей Украины, 44 потеряно, 2 улетели в Беларусь.

Война • 18 октября, 05:51 • 24990 просмотра
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Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Количество уголовных производств по ст. 332 УК выросло в разы после начала полномасштабного вторжения. Суды часто назначают условное наказание, несмотря на суровую санкцию статьи.

Общество • 17 октября, 11:05 • 161832 просмотра

Прекурсоры доставляли контрабандой из Польши: в прокуратуре рассказали подробности ликвидации мощного наркосиндиката

Правоохранители ликвидировали сеть наркогруппировок, которые изготавливали почти тонну психотропов ежемесячно. Изъято более 300 кг готового продукта, 15 тонн прекурсоров и оборудования на сумму более 350 млн грн.

Криминал и ЧП • 17 октября, 09:19 • 17133 просмотра

Армия рф атаковала энергообъекты в пяти областях: что известно

В результате атак рф повреждены энергообъекты в Донецкой, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Харьковской областях. Произошли обесточивания, но большинство повреждений уже устранено.

Война • 17 октября, 09:14 • 15628 просмотра

Кировоградская область пережила 13-часовую тревогу на фоне атаки рф "шахедами": уничтожен вражеский дрон

Кировоградская область испытала самую длинную ночную и утреннюю воздушную тревогу, которая длилась более 13 часов. Защитники неба уничтожили вражеский беспилотник, обломки вызвали пожар сухой травы.

Война • 16 октября, 08:14 • 13533 просмотра

Воздушная тревога в Черкасской области продолжается более 14 часов

В Черкасской области воздушная тревога продолжается с 20:34 15 октября. Сохраняется угроза применения врагом ударных дронов, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Война • 16 октября, 08:04 • 13594 просмотра

Пыталась сбежать из Украины: задержан агент фсб, которая помогала врагу наступать на Покровск

Правоохранители предотвратили побег в россию агента фсб, которая передавала врагу данные об украинских войсках на Покровском направлении. 38-летней жительнице Селидово грозит пожизненное заключение за государственную измену.

Война • 16 октября, 07:52 • 14753 просмотра