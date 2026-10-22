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Ночные обстрелы Украины унесли жизни по меньшей мере 6 человек, десятки пострадали — последствия атак по регионам

Киев • УНН

 • 5486 просмотра

рф ночью атаковала ракетами и дронами ряд областей Украины. Погибли по меньшей мере шестеро человек, десятки получили ранения.

Ночные обстрелы Украины унесли жизни по меньшей мере 6 человек, десятки пострадали — последствия атак по регионам

В ночь на 22 октября российские войска атаковали ряд украинских регионов ракетами, ударными беспилотниками и другими средствами поражения. По сообщениям местных властей и правоохранителей, в результате обстрелов погибли по меньшей мере 6 человек, десятки получили ранения. Под ударами оказались жилые дома, энергетическая инфраструктура, медицинские учреждения и предприятия. Об этом сообщают областные военные администрации, ГСЧС, Национальная полиция и местные власти, пишет УНН.

Детали

В Киеве в результате ночного ракетного обстрела пострадали 15 человек, среди которых двое 15-летних подростков. По словам городского головы Виталия Кличко, 8 раненых находятся в больницах. В Днепровском районе повреждены частные дома, в Печерском — станция скорой помощи и 6 автомобилей медиков, а в Святошинском районе загорелся ресторан. Из-за повреждения инфраструктуры на Южном мосту столичные власти ограничили движение по «зелёной» линии метро.

В Харькове российские реактивные беспилотники атаковали несколько районов. В Слободском районе загорелось хозяйственное сооружение и были повреждены частные дома. В Основянском районе зафиксировали удар по центральной части города, а в Холодногорском районе дрон попал в парковочную площадку, где загорелись автомобили.

Последствия обстрелов в Запорожской, Сумской и Херсонской областях

В Запорожье и Запорожском районе российские удары унесли жизни 3 человек, ещё 3 получили ранения. По данным Совета обороны Запорожья, в течение суток оккупанты нанесли 862 удара по 48 населённым пунктам области.

В Сумской области в результате удара беспилотника по Великописаревской общине погиб 74-летний мужчина. Ещё 5 человек получили ранения в разных общинах области. В частности, российские дроны атаковали автомобили в Свесской и Сумской общинах. Кроме того, медицинская помощь понадобилась 11-летнему мальчику, пострадавшему во время атаки 20 октября.

В Херсонской области российский беспилотник вечером 21 октября попал в жилой дом в селе Беляевка Бериславского района. В результате атаки погиб 64-летний мужчина. Прокуратура начала расследование по факту военного преступления.

Удары по Харьковской области и энергетической инфраструктуре Полтавской области

В селе Лимановка Лозовского района Харьковской области российский обстрел унёс жизнь 42-летней женщины. Ещё 4 человека пострадали, среди них мальчики в возрасте 10 и 13 лет, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Полтавской области российские беспилотники атаковали Кременчуг и Кременчугский район. В городе дрон попал в здание частной телерадиокомпании, вызвав пожар.

Кроме того, в Кременчугском районе зафиксировано попадание беспилотника в объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным Полтавской ОВА, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

Пожары в Кировоградской области и более 20 атак в Днепропетровской области

В Кировоградской области российские войска вечером 21 октября атаковали Кропивницкий район. В результате удара загорелись складские помещения. По информации ГСЧС, спасатели локализовали пожар, однако продолжают работать на месте.

Тушение осложняют значительная площадь возгорания и угроза повторных российских ударов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В Днепропетровской области российские войска в течение ночи более 20 раз атаковали беспилотниками Никопольский и Каменский районы.

В Никопольском районе под ударами оказались Никопольская, Марганецкая, Покровская, Миревская и Червоно-Григорьевская общины. В Каменском районе россияне атаковали Пятихатскую общину, где повредили инфраструктуру и вызвали пожар.

По информации областных властей, в результате этих атак в Днепропетровской области люди не пострадали.

Спасатели и соответствующие службы продолжают ликвидировать последствия российских обстрелов. Информация о разрушениях и количестве пострадавших уточняется.

В Киеве после ночной атаки десятки пострадавших, повреждены машины скорой помощи, ограничено движение метро и наземного транспорта22.10.26, 07:16 • 11716 просмотров

Степан Гафтко

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