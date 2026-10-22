$45.080.0850.530.00
ukenru
04:39 • 5630 просмотра
Ночные обстрелы Украины унесли жизни по меньшей мере 6 человек, десятки пострадали — последствия атак по регионамPhotoVideo
04:16 • 11793 просмотра
В Киеве после ночной атаки десятки пострадавших, повреждены машины скорой помощи, ограничено движение метро и наземного транспорта
03:38 • 13787 просмотра
В Украине могут использовать новую австрийскую систему защиты от FPV-дронов, которая уже прошла испытанияPhoto
02:38 • 15315 просмотра
Рои беспилотников атаковали регионы России, в частности Подмосковье — в Липецке и Туле прогремели взрывыVideo
01:55 • 14599 просмотра
Трамп перед журналистами открестился от ограничений Starlink в Украине и заявил, что не будет ужесточать санкции против РФVideo
01:17 • 13227 просмотра
Клинтон назвала Трампа "марионеткой путина" и предположила, что Кремль располагает на него компроматом по делу ЭпштейнаVideo
00:17 • 15539 просмотра
Для перехвата украинских дронов Россия уже поднимает даже редкие истребители МиГ-35 — всего их 6
23:17 • 16386 просмотра
ВСУ остановили наступление россиян в Донецкой области и вынудили их отступать — военные аналитики
21 октября, 23:07 • 15397 просмотра
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами — в столице прогремела серия взрывов
21 октября, 22:38 • 17136 просмотра
путин согласился только на переговоры: в Белом доме разочарованы отсутствием уступок Кремля — Axios
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
3.8м/с
96%
757мм
Популярные новости
Компанию Цукерберга оштрафовали на рекордные 25 млрд долларов из-за скандала с данными Facebook21 октября, 21:10 • 12699 просмотра
Кремль предупредил Германию о новых диверсиях после попытки взорвать украинский самолёт в Лейпциге — WSJ21 октября, 21:38 • 11917 просмотра
Натали Портман в третий раз стала мамой — актриса родила ребёнка от нового возлюбленного21 октября, 22:05 • 12566 просмотра
Майкл Дуглас раскрыл тайные романы и причину конфликта с Джулией Робертс21 октября, 23:06 • 9988 просмотра
Ким Кардашьян исполнилось 46 лет: как звезда реалити-шоу построила миллиардный бизнес00:05 • 6320 просмотра
публикации
Автогаз в Украине дорожает: какова причина и чего ждать водителям дальше
Эксклюзив
21 октября, 18:45 • 26952 просмотра
От 120 до почти 200 тысяч гривен: где и когда украинцы смогут приобрести iPhone Duo
Эксклюзив
21 октября, 16:45 • 31127 просмотра
ЕС планирует потратить более €200 млрд в 2027 году: куда пойдут деньги и сколько предусмотрят для Украины21 октября, 13:45 • 37624 просмотра
российские НПЗ под ударом украинских дронов: как усилить кризу в нефтепереработке врагаPhoto
Эксклюзив
21 октября, 05:35 • 68908 просмотра
Новый путь к миру — что Зеленский привезёт Украине с переговоров в Осло20 октября, 19:30 • 78261 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Илон Маск
Дональд Туск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Иран
Европа
Реклама
УНН Lite
Известная певица Charli XCX внезапно отменила концерт из-за проблем со здоровьем03:05 • 4800 просмотра
Том Круз получит одну из самых престижных наград Голливуда за вклад в кинематограф02:06 • 4902 просмотра
Маск может разбогатеть ещё на 110 миллиардов долларов благодаря слиянию Tesla и SpaceX — Bloomberg01:06 • 5612 просмотра
Ким Кардашьян исполнилось 46 лет: как звезда реалити-шоу построила миллиардный бизнес00:05 • 6392 просмотра
Майкл Дуглас раскрыл тайные романы и причину конфликта с Джулией Робертс21 октября, 23:06 • 10042 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
ЗРК Бук
Ракетный комплекс "Панцирь"

В Киеве после ночной атаки десятки пострадавших, повреждены машины скорой помощи, ограничено движение метро и наземного транспорта

Киев • УНН

 • 11775 просмотра

В Киеве после обстрела пострадали 15 человек, повреждены станция экстренной помощи и шесть машин скорой помощи. Движение метро по Южному мосту ограничили.

В Киеве после ночной атаки десятки пострадавших, повреждены машины скорой помощи, ограничено движение метро и наземного транспорта

В результате массированного российского обстрела Киева в ночь на 22 октября пострадали 15 человек, среди них двое 15-летних детей. Из-за повреждения Южного моста и инфраструктуры метрополитена столичные власти временно ограничили движение поездов на «зелёной» линии метро. Об этом сообщили мэр Виталий Кличко и КГГА, пишет УНН.

Подробности

По словам Кличко, 8 пострадавших находятся в стационарах столичных больниц. Информацию о состоянии других раненых мэр не уточнил.

В Печерском районе российская атака повредила здание станции экстренной медицинской помощи и 6 автомобилей скорой помощи. Среди медицинских работников пострадавших нет.

Как работает метро и общественный транспорт после обстрела

Из-за повреждения Южного моста, в частности инфраструктуры метрополитена, поезда Сырецко-Печерской линии временно курсируют на участках «Сырец» – «Выдубичи» и «Осокорки» – «Красный хутор».

В КГГА предупредили о возможном увеличении интервалов между поездами. Обследование повреждений и восстановительные работы продолжат после отбоя воздушной тревоги.

Чтобы облегчить передвижение по городу, столичные власти усиливают автобусные маршруты №22 и №91. На маршруте №22 количество автобусов увеличат с 10 до 12, причём 5 из них будут курсировать от улицы Тростянецкой до станции метро «Лыбидская».

На маршруте №91 количество автобусов увеличат с 3 до 5. О восстановлении обычного движения метро городские власти сообщат дополнительно.

Россия атаковала Киев баллистическими ракетами — в столице прогремела серия взрывов22.10.26, 02:07 • 15393 просмотра

Степан Гафтко

Война в УкраинеКиев
Взрывы
Южный мост (Киев)
Воздушная тревога
Война в Украине
Киевская городская государственная администрация
Виталий Кличко
Киев