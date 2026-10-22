В Киеве после ночной атаки десятки пострадавших, повреждены машины скорой помощи, ограничено движение метро и наземного транспорта
Киев • УНН
В Киеве после обстрела пострадали 15 человек, повреждены станция экстренной помощи и шесть машин скорой помощи. Движение метро по Южному мосту ограничили.
В результате массированного российского обстрела Киева в ночь на 22 октября пострадали 15 человек, среди них двое 15-летних детей. Из-за повреждения Южного моста и инфраструктуры метрополитена столичные власти временно ограничили движение поездов на «зелёной» линии метро. Об этом сообщили мэр Виталий Кличко и КГГА, пишет УНН.
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По словам Кличко, 8 пострадавших находятся в стационарах столичных больниц. Информацию о состоянии других раненых мэр не уточнил.
В Печерском районе российская атака повредила здание станции экстренной медицинской помощи и 6 автомобилей скорой помощи. Среди медицинских работников пострадавших нет.
Как работает метро и общественный транспорт после обстрела
Из-за повреждения Южного моста, в частности инфраструктуры метрополитена, поезда Сырецко-Печерской линии временно курсируют на участках «Сырец» – «Выдубичи» и «Осокорки» – «Красный хутор».
В КГГА предупредили о возможном увеличении интервалов между поездами. Обследование повреждений и восстановительные работы продолжат после отбоя воздушной тревоги.
Чтобы облегчить передвижение по городу, столичные власти усиливают автобусные маршруты №22 и №91. На маршруте №22 количество автобусов увеличат с 10 до 12, причём 5 из них будут курсировать от улицы Тростянецкой до станции метро «Лыбидская».
На маршруте №91 количество автобусов увеличат с 3 до 5. О восстановлении обычного движения метро городские власти сообщат дополнительно.
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