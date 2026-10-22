У Києві після нічної атаки десятки постраждалих, пошкоджені швидкі, обмежений рух метро та наземного транспорту
Київ • УНН
У Києві після обстрілу постраждали 15 людей, пошкоджені станція екстреної допомоги та шість швидких. Рух метро на Південному мосту обмежили.
Унаслідок масованого російського обстрілу Києва в ніч проти 22 жовтня постраждали 15 людей, серед яких двоє 15-річних дітей. Через пошкодження Південного мосту та інфраструктури метрополітену столична влада тимчасово обмежила рух поїздів на "зеленій" лінії метро. Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та КМДА, пише УНН.
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За словами Кличка, 8 постраждалих перебувають у стаціонарах столичних лікарень. Інформацію про стан інших поранених міський голова не уточнив.
У Печерському районі російська атака пошкодила будівлю станції екстреної медичної допомоги та 6 автомобілів швидкої. Серед медичних працівників постраждалих немає.
Як працює метро та громадський транспорт після обстрілу
Через пошкодження Південного мосту, зокрема інфраструктури метрополітену, поїзди Сирецько-Печерської лінії тимчасово курсують на ділянках "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір".
У КМДА попередили про можливе збільшення інтервалів між поїздами. Обстеження пошкоджень і відновлювальні роботи продовжать після відбою повітряної тривоги.
Щоб полегшити пересування містом, столична влада посилює автобусні маршрути №22 та №91. На маршруті №22 кількість автобусів збільшать із 10 до 12, причому 5 із них курсуватимуть від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська".
На маршруті №91 кількість автобусів збільшать із 3 до 5. Про відновлення звичайного руху метро міська влада повідомить додатково.
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