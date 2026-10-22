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У Києві після нічної атаки десятки постраждалих, пошкоджені швидкі, обмежений рух метро та наземного транспорту

Київ • УНН

 • 10631 перегляди

У Києві після обстрілу постраждали 15 людей, пошкоджені станція екстреної допомоги та шість швидких. Рух метро на Південному мосту обмежили.

У Києві після нічної атаки десятки постраждалих, пошкоджені швидкі, обмежений рух метро та наземного транспорту

Унаслідок масованого російського обстрілу Києва в ніч проти 22 жовтня постраждали 15 людей, серед яких двоє 15-річних дітей. Через пошкодження Південного мосту та інфраструктури метрополітену столична влада тимчасово обмежила рух поїздів на "зеленій" лінії метро. Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та КМДА, пише УНН.

Деталі

За словами Кличка, 8 постраждалих перебувають у стаціонарах столичних лікарень. Інформацію про стан інших поранених міський голова не уточнив.

У Печерському районі російська атака пошкодила будівлю станції екстреної медичної допомоги та 6 автомобілів швидкої. Серед медичних працівників постраждалих немає.

Як працює метро та громадський транспорт після обстрілу

Через пошкодження Південного мосту, зокрема інфраструктури метрополітену, поїзди Сирецько-Печерської лінії тимчасово курсують на ділянках "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір".

У КМДА попередили про можливе збільшення інтервалів між поїздами. Обстеження пошкоджень і відновлювальні роботи продовжать після відбою повітряної тривоги.

Щоб полегшити пересування містом, столична влада посилює автобусні маршрути №22 та №91. На маршруті №22 кількість автобусів збільшать із 10 до 12, причому 5 із них курсуватимуть від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська".

На маршруті №91 кількість автобусів збільшать із 3 до 5. Про відновлення звичайного руху метро міська влада повідомить додатково.

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Степан Гафтко

Війна в УкраїніКиїв
Вибухи
Південний міст (Київ)
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