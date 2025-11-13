Тімур Міндіч

$42.010.06
48.610.07
ukenru
07:35 • 1046 перегляди
росія прагне захопити Покровськ, щоб переконати Трампа у виведенні ЗСУ з Донбасу - Зеленський
Ексклюзив
07:00 • 5356 перегляди
Ціни на бензин: експерт розкрив, чи чекати найближчим часом подорожчання
03:46 • 12393 перегляди
Трамп підписав закон, що завершив найтриваліший шатдаун в історії США
13 листопада, 00:30 • 11986 перегляди
США заохочуватимуть росію до дипломатії та взаємодії з Україною для міцного миру - Рубіо
12 листопада, 23:58 • 11183 перегляди
G7 посилює економічний тиск на росію та розглядає використання заморожених активів рф - спільна заява глав МЗС
12 листопада, 15:53 • 50697 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 76414 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 71447 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 72271 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 63620 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський поспілкувався з сенаторами США: про що йшла моваPhoto12 листопада, 22:22 • 15362 перегляди
Війна б'є по бізнесу: в росії системна криза неплатежів - ЦПД13 листопада, 01:33 • 8304 перегляди
Палата представників Конгресу припинила найдовший в історії США шатдаун13 листопада, 02:05 • 19504 перегляди
Українські військові показали ліквідацію російської ДРГ на Вовчанському напрямкуVideo02:38 • 15722 перегляди
Засновник Pink Floyd Роджер Вотерс звинуватив Анджеліну Джолі у невігластві через її поїздку в Україну03:24 • 20418 перегляди
Публікації
Відбір на ЧС-2026: збірна України завтра зіграє проти ФранціїPhoto12 листопада, 14:08 • 75590 перегляди
МОН проведе вибори ректора Державного біотехнологічного університету впродовж пів року12 листопада, 11:10 • 93911 перегляди
Планування бюджету на різдвяні святаPhoto12 листопада, 11:09 • 63197 перегляди
Фініки: користь і шкодаPhoto12 листопада, 08:20 • 72533 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 139251 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Марко Рубіо
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Канада
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 38941 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 39565 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 30408 перегляди
Серіал "Чужий: Земля" продовжено на другий сезонVideo12 листопада, 07:09 • 69347 перегляди
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12 листопада, 06:57 • 69378 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Starlink
Bild
Теги
Люди

Тімур Міндіч

Новини по темi
Законною підставою Міндіча на виїзд з України була наявність трьох неповнолітніх дітей - ДПСУ

Бізнесмен Тимур Міндіч залишив Україну на підставі наявності трьох дітей віком до 18 років. Прикордонна служба підтвердила, що він мав усі необхідні документи та не мав обмежень на виїзд.

Суспільство • 12 листопада, 15:24 • 3364 перегляди
Кабмін вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування санкцій проти Міндіча та Цукермана

Кабінет міністрів вніс пропозиції до РНБО щодо застосування персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вони фігурують у справі про корупційну схему впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Економіка • 12 листопада, 14:31 • 2552 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося

Держприкордонслужба підтвердила, що Тимур Міндіч законно перетнув кордон, маючи всі необхідні документи під час воєнного стану. Щодо нього не було обмежень на виїзд з України, і ДПСУ не отримувала доручень про заборону виїзду.

Суспільство • 12 листопада, 14:21 • 71448 перегляди
НАЗК розпочало службову перевірку після згадки в матеріалах НАБУ

НАЗК розпочало службову перевірку через суспільний резонанс після оприлюднених НАБУ матеріалів, в яких згадується НАЗК. Агентство також направило офіційний запит до НАБУ для отримання додаткової інформації.

Суспільство • 12 листопада, 12:55 • 2172 перегляди
Не бере участі в її діяльності: "Квартал 95" зробив заяву на тлі гучної справи із Міндічем

У Студії заперечили стосунок Міндіча до роботи колективу, заявивши, що він не впливає на контент або рішення команди.

Суспільство • 12 листопада, 09:32 • 4278 перегляди
Суд у Києві обирає запобіжний захід Дмитру Басову - фігуранту "плівок Міндіча"

У Києві триває судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Дмитру Басову, ексдиректору з безпеки "Енергоатома" та фігуранту "плівок Міндіча". Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопоче про арешт із заставою у 45,4 млн гривень.

Суспільство • 12 листопада, 09:15 • 37979 перегляди
Обрання запобіжного заходу раднику ексміністра енергетики Миронюку: суд переніс розгляд справи на середу

ВАКС переніс на середу, 12 листопада, розгляд запобіжного заходу Ігорю Миронюку, раднику міністра юстиції Германа Галущенка, у справі масштабних розкрадань у державній компанії "Енергоатом". Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднила нові дані щодо викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики України.

Суспільство • 11 листопада, 21:06 • 4088 перегляди
Будь-які спроби пов’язати мою роботу в Міністерстві оборони з “впливом” якихось осіб - безпідставні: Умєров відреагував на плівки НАБУPhoto

Рустем Умєров заявив, що спроби пов'язати його роботу в Міноборони з впливом будь-яких осіб є безпідставними. Він підтвердив зустріч з Тимуром Міндічем, після якої контракт на бронежилети було розірвано через невідповідність продукції.

Суспільство • 11 листопада, 18:30 • 3524 перегляди
Масштабна корупція в енергетиці: Міндічу та ще шести фігурантам повідомили про підозру

НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка вибудувала масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Затримано 5 осіб, повідомлено про підозру 7 членам, серед яких бізнесмен, ексрадник міністра енергетики та виконавчий директор "Енергоатому".

Політика • 11 листопада, 12:14 • 2888 перегляди
Детектив Магамедрасулов не працював по Міндічу і по енергетиці, але Боголюбов був його інформатором - джерела в НАБУ

Джерела в НАБУ спростували причетність детектива Магамедрасулова до справ Міндіча та енергетичного сектору.

Політика • 11 листопада, 11:55 • 14356 перегляди
Впливав на посадовців і визначав розмір готівки: НАБУ і САП встановили "Карлсона", який контролював корупційну схему з "відкатами" в "Енергоатомі"

Слідство встановило, що "Карлсон" визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки.

Суспільство • 11 листопада, 11:34 • 2756 перегляди
НАБУ зафіксувало чотирьох міністрів у справі про розкрадання мільйонів доларів в енергетиці УкраїниVideo

Під час розслідування схеми розкрадання 100 мільйонів доларів в енергетиці НАБУ зафіксувало чотирьох міністрів українського уряду різних періодів. Двоє з них, серед яких Герман Галущенко, досі фігурують у справі.

Економіка • 11 листопада, 10:49 • 2228 перегляди
Ексклюзив
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела

Бізнесмен Тімур Міндіч виїхав з України за власним паспортом за кілька годин до початку обшуків. За інформацією джерел, Міндіч виїхав за власним паспортом без будь-яких перешкод.

Політика • 11 листопада, 09:41 • 33805 перегляди