Тімур Міндіч

Бізнесмен Тимур Міндіч залишив Україну на підставі наявності трьох дітей віком до 18 років. Прикордонна служба підтвердила, що він мав усі необхідні документи та не мав обмежень на виїзд.
Кабінет міністрів вніс пропозиції до РНБО щодо застосування персональних санкцій проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Вони фігурують у справі про корупційну схему впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".
Держприкордонслужба підтвердила, що Тимур Міндіч законно перетнув кордон, маючи всі необхідні документи під час воєнного стану. Щодо нього не було обмежень на виїзд з України, і ДПСУ не отримувала доручень про заборону виїзду.
НАЗК розпочало службову перевірку через суспільний резонанс після оприлюднених НАБУ матеріалів, в яких згадується НАЗК. Агентство також направило офіційний запит до НАБУ для отримання додаткової інформації.
У Студії заперечили стосунок Міндіча до роботи колективу, заявивши, що він не впливає на контент або рішення команди.
У Києві триває судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Дмитру Басову, ексдиректору з безпеки "Енергоатома" та фігуранту "плівок Міндіча". Спеціалізована антикорупційна прокуратура клопоче про арешт із заставою у 45,4 млн гривень.
ВАКС переніс на середу, 12 листопада, розгляд запобіжного заходу Ігорю Миронюку, раднику міністра юстиції Германа Галущенка, у справі масштабних розкрадань у державній компанії "Енергоатом". Спеціалізована антикорупційна прокуратура оприлюднила нові дані щодо викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики України.
Рустем Умєров заявив, що спроби пов'язати його роботу в Міноборони з впливом будь-яких осіб є безпідставними. Він підтвердив зустріч з Тимуром Міндічем, після якої контракт на бронежилети було розірвано через невідповідність продукції.
НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка вибудувала масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Затримано 5 осіб, повідомлено про підозру 7 членам, серед яких бізнесмен, ексрадник міністра енергетики та виконавчий директор "Енергоатому".
Джерела в НАБУ спростували причетність детектива Магамедрасулова до справ Міндіча та енергетичного сектору.
Слідство встановило, що "Карлсон" визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки.
Під час розслідування схеми розкрадання 100 мільйонів доларів в енергетиці НАБУ зафіксувало чотирьох міністрів українського уряду різних періодів. Двоє з них, серед яких Герман Галущенко, досі фігурують у справі.
