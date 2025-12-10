Замах на Міндіча: поліція Ізраїлю немає підтверджень - ЗМІ
Київ • УНН
Поліція Ізраїлю не підтверджує інформацію про замах на бізнесмена Тімура Міндіча, фігуранта справи про корупцію в енергетиці. Раніше Ігор Коломойський заявив про замах на Міндіча 28 листопада в Ізраїлі.
У поліції Ізраїлю заявили, що не мають підтверджень щодо замаху на бізнесмена Тімура Міндіча, який фігурує у справі про корупцію в енергетиці. Про це пише видання Деталі, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, прессекретар поліції Ізраїлю Міхал Зінгерман зазначив, що у правоохоронців "немає підтверджень" слів Коломойського.
Контекст
Бізнесмен Ігор Коломойський повідомив, що 28 листопада у Ізраїлі було скоєно замах на бізнесмена Тимура Міндіча, фігуранта справи "Мідас".
Нагадаємо
Бізнесмени Тімур Міндіч та Олександр Цукерман фігурують у справі про корупцію в енергетиці. Як повідомляли нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко, вони згадані під кодовими іменами "Карлсон" та "Шугармен".
10 листопада НАБУ і САП повідомили про операцію з викриття корупційної схеми впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом". Операція отримала назву "Мідас".
У НАБУ оприлюднили "плівки" у масштабній корупційній справі в енергетиці, де згадуються кодові імена. А в САП показали "цікавий артефакт" з російською символікою, який правоохоронці знайшли під час обшуку в офісі одного зі співорганізаторів корупційної схеми.
САП згодом розкрила деталі, зазначивши, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" обсягом від 10 до 15% від вартості контрактів.
Правоохоронці встановили, що функція легалізації незаконно отриманих коштів покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. "Загалом через так звану "пральню" пройшло близько 100 млн дол. США", розповіли у НАБУ.