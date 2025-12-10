Замах на Міндіча: поліція Ізраїлю немає підтверджень - ЗМІ

Поліція Ізраїлю не підтверджує інформацію про замах на бізнесмена Тімура Міндіча, фігуранта справи про корупцію в енергетиці. Раніше Ігор Коломойський заявив про замах на Міндіча 28 листопада в Ізраїлі.