Як відпустити рік, що минає, і зайти в новий без емоційного вантажу: поради психолога

Кінець року часто сприймається як умовна межа, після якої все має "обнулитися". Але реальність інша: багато людей заходять у новий рік із тими ж емоціями, болем і незакритими питаннями. Про те, чому так відбувається і що насправді допомагає відпустити прожите, розповів журналістці УНН коуч-психолог Микола Олійник.

Завершення року не означає автоматично внутрішнього "перезавантаження". Психіка не орієнтується на дати й святкові символи, натомість для неї важливий емоційний досвід і те, чи був він прожитий до кінця.

Для психіки календар не є кордоном. Рік може закінчитися формально, але якщо події не були емоційно прожиті й завершені, вони залишаються з нами. Особливо це стосується втрат, розчарувань, нереалізованих очікувань або ситуацій, де ми не поставили внутрішню крапку. Психіка не любить незавершеності й постійно повертає нас туди, де є незакрита історія пояснює Микола Олійник

Щоб зменшити внутрішню напругу, не потрібно кардинально змінювати життя або ставити собі жорсткі вимоги. Значно ефективніше дати собі простір для чесного підбиття підсумків, каже Микола Олійник.

Рік Червоного Вогняного Коня: як прожити рік удачі, швидких змін і великих можливостей

"Найпростіше й водночас найефективніше – це усвідомлене підбиття підсумків без оцінок. Не тільки "що я досяг", а й "що я пережив". Корисно письмово відповісти собі: "що було найважчим?", "що я витримав?" і "за що можу себе поважати?", "а що хочу залишити в минулому?". А другий крок, ритуал завершення - лист (року або собі) дає психіці чіткий сигнал, що етап завершено", – говорить коуч-психолог

Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнім

Однак, аналіз року легко може перетворитися на самокритику, яка виснажує. Різниця між цими станами відчувається у тому, що людина відчуває після такого "підбиття підсумків".

Здорове підбиття підсумків приносить ясність і спокій. Самокритика ж, залишає провини та знецінення. Якщо після аналізу вам хочеться рухатися далі – це ознака здорового процесу. Якщо ж з’являється внутрішній голос "я знову не зміг" , "я недостатньо", – це вже внутрішній тиск, а не аналіз наголошує Микола Олійник.

Окремий виклик – почуття провини й розчарування, які люди часто несуть із собою в новий рік. Однак, в таких станах також, важливо відділити реальну відповідальність від того, що було поза нашим контролем.

"Перше – визнати, що відчуття є. Провина і розчарування не зникають від ігнору. Друге – розділити відповідальність і контроль. Часто ми звинувачуємо себе за те, що було поза нашими можливостями: війна, кризи, втрати, обставини. Корисна практика -- чесно відповісти собі: "Що я реально міг/могла зробити в тих умовах?"

І дозволити собі прийняти: я зробив/ла максимум з того, що було можливим тоді, а не ідеально з позиції сьогодні", – пояснює Микола Олійник.

Починати новий рік, коуч-психолог радить не з ідеї "нового життя", а з внутрішньої опори. Без жорстких обіцянок, і з дозволу бути живою людиною з помилками, змінами і власним темпом

Найкращий настрій для нового року – це гнучкість. Не "цього року я все зроблю правильно", а "я дозволяю собі вчитись, помилятись і коригувати курс". Важливо починати не тільки з цілей, а з внутрішніх опор: я з собою, я маю право на помилки, я не починаю з нуля. Саме такий стан дає ясність, спокій і реальну енергію для змін підсумовує коуч-психолог.

Новий рік не зобов’язаний бути стартом з чистого аркуша. Інколи найкраще, що ми можемо зробити - продовжити шлях, визнаючи свій досвід і дозволяючи собі рухатися далі без зайвого тиску.

Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни