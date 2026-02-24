Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом

Колишня дружина популярного українського ведучого Володимира Остапчука - нотаріусиня Христина Горняк - наважилася розповісти, чому їхні з Володимиром стосунки не склалися і пара свого часу розлучилася. На заяви Христини емоційно відреагувала нинішня дружина Остапчука Катерина Полтавська. Про це повідомляє УНН з посиланням на соцмережі жінок.

У себе в Stories Горняк привідкрила завісу сімейного життя з Володимиром та зазначила, що коли жила з ним, то в їхніх стосунках мали місце бути емоційні конфлікти та навіть зради. Христина довго не наважувалася розповідати причину розлучення, яке сталося у 2022-у році. Нині Христина вирішила зізнатися на тлі заяв Катерини Полтавської.

Три роки я терпіла емоційні знущання в шлюбі, в стані алкогольного сп'яніння, і не тільки. Саме тому я розлучилась, бо я вирішила спасти свою психіку, свій емоційний стан. Чому за свій вибір розлучитись і вийти з цього я зараз маю нести відповідальність? Так, я сама винна, що я вірила, що це перестане продовжуватись, але це не перестало, а погіршилось, тому було прийняте мною рішення розлучитись - заявила Горняк.

Також Христина додала, що терпіла зради з боку Володимира. Вона додала, що жінка була у Володимира, коли він був у шлюбі з Горняк, але тут мова не про Катерину.

Я брехала, що в моїх стосунках не було зради, ні, вона була, але я її теж пробачила. І це зараз не про нову дружину, яка з'явилась, ще коли ми були в шлюбі, ні. Я мовчала не задля когось, а задля себе, мені соромно якийсь період було собі зізнатись - додала вона.

Нинішня обраниця ведучого, блогерка Катерина Полтавська, відразу відреагувала на слова Христини та заявила, що у колишньому шлюбі конфлікти не були односторонніми. За її словами, відповідальність за сварки лежала на обох партнерах. Цим самим Катерина заступилася за свого нинішнього обранця.

Ви обидва сварилися. Ви обидва кричали. Ви обидва використовували ненормативну лексику. Систематичне знущання, як ти говориш, було у вас взаємне. Чи ти вважаєш, що над Вовою можна знущатися, а над тобою ні? Так, у вас не склався шлюб. Так, ви не вміли домовлятися у сварках і поливали одне одного брудом, але це було взаємно - заявила Катерина.

Дівчина зазначила, що на цьому їхня словесна перепалка не закінчується і подальші кроки по захисту репутації будуть реалізовуватися у юридчній площині.

Із цим всім ми йдемо до суду й в правовому порядку, за законом, будемо вирішувати це питання - підсумувала Полтавська.

