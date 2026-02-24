Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом

$43.300.02
51.010.09
ukenru
12:04 • 1484 перегляди
Генштаб підтвердив ураження МТЗ "Рубікону" та інших об'єктів окупантів, у тому числі за допомогою ATACMS
Ексклюзив
09:05 • 17225 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
08:57 • 16043 перегляди
Україна готова діяти конструктивно на тлі спору щодо "Дружби" з Угорщиною, є реалістичні рішення - голова МЗС
08:32 • 15609 перегляди
Європейські лідери надіслали меседжі підтримки Україні у річницю вторгнення рф - що у заявахPhoto
Ексклюзив
07:45 • 16171 перегляди
"Він помер у мене на руках у російському полоні" - чотири роки великої війни, що змінила мільйони життів Photo
06:54 • 15574 перегляди
Зеленський звернувся до українців у роковини вторгнення з бункеру на Банковій, де працював на початку війниVideo
23 лютого, 17:51 • 22031 перегляди
Були перші доповіді щодо вибуху в Миколаєві, перевіряється версія щодо теракту - Зеленський
Ексклюзив
23 лютого, 17:38 • 40396 перегляди
Україна звільняє території - військовий пояснив чи можна вважати події на Запорізькому напрямку контрнаступом
23 лютого, 17:34 • 30777 перегляди
На АЗС у Миколаєві пролунав вибух: семеро поліцейських постраждали, двоє у важкому станіPhoto
23 лютого, 17:17 • 30338 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
1м/с
77%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Волонтер постраждав від атаки FPV-дрона на Куп’янщині під час евакуації місцевих: прокуратура розпочала розслідуванняPhoto24 лютого, 02:58 • 7398 перегляди
Донька Гаріка Корогодського розповіла, чому пішла на військову службу24 лютого, 04:30 • 4624 перегляди
Європейські лідери прибули до Києва у четверту річницю вторгнення рфPhoto07:05 • 19105 перегляди
Федоров озвучив "план війни" та назвав три цілі МіноборониVideo09:17 • 6440 перегляди
Британія оголосила про найбільший пакет санкцій проти рф - до 300 нових обмежень09:44 • 12374 перегляди
Публікації
Чи справді зміна погоди впливає на здоров’я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
09:05 • 17233 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00 • 41307 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 61199 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 64508 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 157403 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Антоніу Кошта
Урсула фон дер Ляєн
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Державний кордон України
Франція
Реклама
УНН Lite
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto12:26 • 96 перегляди
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинкуPhoto23 лютого, 21:02 • 22512 перегляди
Ольга Сумська розкрила вартість свого "луку" та висловилась про майбутнє 60-річчяVideo23 лютого, 20:42 • 20329 перегляди
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo23 лютого, 16:51 • 21064 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo23 лютого, 11:24 • 39310 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Financial Times
Іскандер (ОТРК)
Опалення

Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Христина Горняк, колишня дружина Володимира Остапчука, розкрила причини розлучення, згадавши емоційні конфлікти та зради. Нинішня дружина Остапчука, Катерина Полтавська, відреагувала на ці заяви та пообіцяла вирішити питання в судовому порядку.

Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом

Колишня дружина популярного українського ведучого Володимира Остапчука - нотаріусиня Христина Горняк - наважилася розповісти, чому їхні з Володимиром стосунки не склалися і пара свого часу розлучилася. На заяви Христини емоційно відреагувала нинішня дружина Остапчука Катерина Полтавська. Про це повідомляє УНН з посиланням на соцмережі жінок.

Деталі

У себе в Stories Горняк привідкрила завісу сімейного життя з Володимиром та зазначила, що коли жила з ним, то в їхніх стосунках мали місце бути емоційні конфлікти та навіть зради. Христина довго не наважувалася розповідати причину розлучення, яке сталося у 2022-у році. Нині Христина вирішила зізнатися на тлі заяв Катерини Полтавської.

Три роки я терпіла емоційні знущання в шлюбі, в стані алкогольного сп'яніння, і не тільки. Саме тому я розлучилась, бо я вирішила спасти свою психіку, свій емоційний стан. Чому за свій вибір розлучитись і вийти з цього я зараз маю нести відповідальність? Так, я сама винна, що я вірила, що це перестане продовжуватись, але це не перестало, а погіршилось, тому було прийняте мною рішення розлучитись

- заявила Горняк.

Також Христина додала, що терпіла зради з боку Володимира. Вона додала, що жінка була у Володимира, коли він був у шлюбі з Горняк, але тут мова не про Катерину.

Я брехала, що в моїх стосунках не було зради, ні, вона була, але я її теж пробачила. І це зараз не про нову дружину, яка з'явилась, ще коли ми були в шлюбі, ні. Я мовчала не задля когось, а задля себе, мені соромно якийсь період було собі зізнатись

- додала вона.

Нинішня обраниця ведучого, блогерка Катерина Полтавська, відразу відреагувала на слова Христини та заявила, що у колишньому шлюбі конфлікти не були односторонніми. За її словами, відповідальність за сварки лежала на обох партнерах. Цим самим Катерина заступилася за свого нинішнього обранця.

Ви обидва сварилися. Ви обидва кричали. Ви обидва використовували ненормативну лексику. Систематичне знущання, як ти говориш, було у вас взаємне. Чи ти вважаєш, що над Вовою можна знущатися, а над тобою ні? Так, у вас не склався шлюб. Так, ви не вміли домовлятися у сварках і поливали одне одного брудом, але це було взаємно

- заявила Катерина.

Дівчина зазначила, що на цьому їхня словесна перепалка не закінчується і подальші кроки по захисту репутації будуть реалізовуватися у юридчній площині.

Із цим всім ми йдемо до суду й в правовому порядку, за законом, будемо вирішувати це питання

- підсумувала Полтавська.

Нагадаємо

Дружина Володимира Остапчука Катерина народила сина, якого назвали Тимофієм. Для телеведучого це вже третя дитина, а для його дружини - перша.

Станіслав Кармазін

СуспільствоУНН Lite
Соціальна мережа
Сутички
Шлюб
Блогери