Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судом

Киев • УНН

 • 1004 просмотра

Кристина Горняк, бывшая жена Владимира Остапчука, раскрыла причины развода, упомянув эмоциональные конфликты и измены. Нынешняя жена Остапчука, Екатерина Полтавская, отреагировала на эти заявления и пообещала решить вопрос в судебном порядке.

Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судом

Бывшая жена популярного украинского ведущего Владимира Остапчука - нотариус Кристина Горняк - решилась рассказать, почему их с Владимиром отношения не сложились и пара в свое время рассталась. На заявления Кристины эмоционально отреагировала нынешняя жена Остапчука Екатерина Полтавская. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети женщин.

Подробности

У себя в Stories Горняк приоткрыла завесу семейной жизни с Владимиром и отметила, что когда жила с ним, то в их отношениях имели место быть эмоциональные конфликты и даже измены. Кристина долго не решалась рассказывать причину развода, который произошел в 2022 году. Сейчас Кристина решила признаться на фоне заявлений Екатерины Полтавской.

Три года я терпела эмоциональные издевательства в браке, в состоянии алкогольного опьянения, и не только. Именно поэтому я развелась, потому что я решила спасти свою психику, свое эмоциональное состояние. Почему за свой выбор развестись и выйти из этого я сейчас должна нести ответственность? Да, я сама виновата, что я верила, что это перестанет продолжаться, но это не перестало, а ухудшилось, поэтому было принято мной решение развестись

- заявила Горняк.

Также Кристина добавила, что терпела измены со стороны Владимира. Она добавила, что женщина была у Владимира, когда он был в браке с Горняк, но здесь речь не о Екатерине.

Я врала, что в моих отношениях не было измены, нет, она была, но я ее тоже простила. И это сейчас не о новой жене, которая появилась, еще когда мы были в браке, нет. Я молчала не ради кого-то, а ради себя, мне стыдно какой-то период было себе признаться

- добавила она.

Нынешняя избранница ведущего, блогер Екатерина Полтавская, сразу отреагировала на слова Кристины и заявила, что в бывшем браке конфликты не были односторонними. По ее словам, ответственность за ссоры лежала на обоих партнерах. Тем самым Екатерина заступилась за своего нынешнего избранника.

Вы оба ссорились. Вы оба кричали. Вы оба использовали ненормативную лексику. Систематическое издевательство, как ты говоришь, было у вас взаимное. Или ты считаешь, что над Вовой можно издеваться, а над тобой нет? Да, у вас не сложился брак. Да, вы не умели договариваться в ссорах и поливали друг друга грязью, но это было взаимно

- заявила Екатерина.

Девушка отметила, что на этом их словесная перепалка не заканчивается и дальнейшие шаги по защите репутации будут реализовываться в юридической плоскости.

Со всем этим мы идем в суд и в правовом порядке, по закону, будем решать этот вопрос

- подытожила Полтавская.

Напомним

Жена Владимира Остапчука Екатерина родила сына, которого назвали Тимофеем. Для телеведущего это уже третий ребенок, а для его жены – первый.

Станислав Кармазин

ОбществоУНН Lite
