Столкновения

Трамп планирует использовать опыт урегулирования ситуации в Газе для прекращения войны в Украине - WSJ

Дональд Трамп планирует применить опыт урегулирования отношений Израиля и ХАМАС в Секторе Газа для завершения российско-украинской войны. Он считает, что давление является ключевым элементом для достижения мира.