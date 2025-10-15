Столкновения

Генштаб ВСУ сообщил, что две трети из 99 боев на фронте за сутки пришлись на Покровское, Константиновское и Александровское направления. Враг нанес авиаудар по Сумам и обстрелял приграничные районы Сумской области.
15 октября Кабул подвергся авиаударам со стороны пакистанских вооруженных сил. На афгано-пакистанской границе вспыхнули бои, приведшие к гибели гражданских и военных.
Еврокомиссия намерена запустить "стену дронов" к концу 2026 года, а полная функциональность ожидается к концу 2027 года. Эта инициатива является частью дорожной карты, направленной на подготовку блока к потенциальному нападению москвы.
Израильские военные заявили, что одно из четырех тел, переданных ХАМАС в рамках соглашения о прекращении огня, не принадлежит ни одному из удерживаемых заложников. Это тело не соответствует ни одному из известных заложников по результатам экспертиз Национального института судебной медицины Израиля.
Бойцы Сил специальных операций успешно провели разведку и уничтожили вражеские силы на Северо-Слобожанском направлении. Спецназовцы захватили документы и средства связи противника, после чего эвакуировались.
Тысячи пропалестинских демонстрантов прошли маршем в Удине перед отборочным матчем ЧМ между Италией и Израилем, требуя запрета Израиля в ФИФА. Акция завершилась столкновениями с полицией, несмотря на перемирие между Израилем и ХАМАС.
Великобритания инвестировала 600 млн фунтов стерлингов в ускорение поставок беспилотников для ВСУ, поставив 85 000 военных дронов. Британские самолеты продолжат защищать воздушное пространство Польши до конца года после вторжений российских беспилотников.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что надеется на мирный следующий этап соглашения с ХАМАС, но при условиях Дональда Трампа. ХАМАС должен отказаться от оружия и демилитаризоваться, иначе «начнется настоящий ад».
В Харькове 40-летней женщине сообщено о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть 3-летнего мальчика. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Генштаб ВСУ сообщил о 182 боевых столкновениях за минувшие сутки, из которых более трети пришлись на Покровское направление. Противник совершил один ракетный удар и 101 авиационный удар, применив 225 управляемых бомб.
В нескольких районах Газы вспыхнули жестокие столкновения между ХАМАС и конкурирующими группировками. Инцидент, произошедший после вывода израильских войск, вероятно, завершился публичной казнью восьми человек.
Всего на фронте зафиксировано 154 боевых столкновения. Оккупанты совершили 2 929 обстрелов и применили 3 535 дронов-камикадзе.
Дональд Трамп заявил о смертельном кинетическом ударе по судну, связанному с наркотеррористическими сетями, недалеко от Венесуэлы. Шесть наркотеррористов на борту судна были убиты, потерь среди американских войск нет.
МАГАТЭ призывает Украину и Россию к локальному прекращению огня вокруг Запорожской АЭС. Это необходимо для возобновления внешнего энергоснабжения станции, которая работает на дизельных генераторах с 23 сентября.
С начала текущих суток на фронте произошло 113 боев, из которых более трети пришлись на Покровское направление. Российские войска атаковали позиции Сил обороны 113 раз.
В Италии трое полицейских погибли, а 15 человек получили ранения в результате предположительно преднамеренного взрыва газа на ферме близ Вероны. Инцидент произошел при попытке выселения трех братьев и сестры, которые ранее угрожали взорвать себя, чтобы избежать выселения.
Тернопольский ТЦК и СП объяснил рейды по ресторанам и ночным клубам, подчеркивая, что там собираются социально активные люди, необходимые для защиты Украины. Военные опровергли миф о "неравной мобилизации", подчеркнув, что на фронте служат украинцы из всех социальных слоев.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует просить европейских союзников о помощи в повышении зарплат украинским военнослужащим. Это происходит на фоне сокращения расходов на зарплаты военным в проекте Госбюджета на 2026 год.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс значительно сильнее россиян, поэтому не нужно сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство стран-членов. Это пропорциональная реакция на нарушение, если самолет не представляет угрозы.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о продвижении штурмовых подразделений до 1,6 км и уничтожении противника на 3,4 кв. км в Покровском районе Донецкой области. В общей сложности за время Добропольской операции освобождено 182,4 кв. км, зачищено от ДРГ 224,7 кв. км.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему народному депутату Юрию Иванющенко. Его подозревают в легализации имущества, а именно девяти земельных участков общей площадью 18 гектаров стоимостью более 160 миллионов гривен.
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну после того, как подразделения армии присоединились к протестующим. Дипломатический источник сообщил, что Радзуэлина отказывается уходить в отставку, а Франция отрицает помощь в его бегстве.
Из-за вражеского обстрела Кировоградской области Укрзализныця изменила движение пригородных поездов, некоторые из них будут курсировать по измененному маршруту или временно не будут ходить. Также задерживаются 15 других поездов по Украине.
Дональд Трамп планирует применить опыт урегулирования отношений Израиля и ХАМАС в Секторе Газа для завершения российско-украинской войны. Он считает, что давление является ключевым элементом для достижения мира.
В Тернополе 13 октября возникла конфликтная ситуация между военными ТЦК и гражданскими из-за блокировки автомобиля разыскиваемого мужчины. Полиция выясняет обстоятельства инцидента, опровергая информацию СМИ о массовой стычке.