Избиение юноши до смерти возле развлекательного заведения в Ивано-Франковске: власти инициируют полицейские проверки в регионе

Киев • УНН

 • 402 просмотра

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук обратилась к правоохранителям по поводу проверки работы развлекательных заведений. Это произошло после смерти 18-летнего парня в результате драки возле одного из заведений в Ивано-Франковске.

Избиение юноши до смерти возле развлекательного заведения в Ивано-Франковске: власти инициируют полицейские проверки в регионе

На Прикарпатье власти обратились к правоохранителям по поводу проверки работы развлекательных заведений на фоне действия комендантского часа, после трагической гибели юноши в драке возле одного из таких заведений в Ивано-Франковске, о чем сообщила глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук в Telegram, пишет УНН.

Контекст

Полиция расследует уголовные производства по факту смертельного избиения молодого человека в Ивано-Франковске. Следователи начали уголовные производства по ч.2 ст. 121 и ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Инцидент произошел поздно вечером 21 декабря. Около 23:30 правоохранители получили сообщение о драке возле одного из развлекательных заведений на улице Ивасюка в областном центре.

"По предварительной информации, между двумя незнакомыми компаниями возник конфликт, который перерос в драку. В результате инцидента один из участников получил телесные повреждения. В карете скорой медицинской помощи 18-летний парень умер", - сообщили в полиции.

Указано, что устанавливаются все обстоятельства происшествия, опрашиваются свидетели, анализируются записи с камер видеонаблюдения, а также принимаются меры для установления лиц, причастных к совершению правонарушения.

Реакция властей

"Трагическое событие, которое на днях произошло возле одного из развлекательных заведений Ивано-Франковска, является сигналом для всех нас. Выражаю искренние соболезнования семье погибшего юноши", - написала Онищук.

"В который раз подчеркиваю: в стране продолжается полномасштабная война и усилены меры безопасности людей. В области действует комендантский час, во время которого запрещена работа заведений и пребывание людей без специальных разрешений. Поэтому обратилась в правоохранительные органы по поводу проверки работы таких заведений и усиления патрулирования с целью соблюдения правопорядка, особенно во время рождественско-новогодних праздников", - подчеркнула глава ОВА.

Ночная драка со стрельбой в центре Киева: полиция задержала подозреваемого22.12.25, 10:57 • 10129 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
