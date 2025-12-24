$42.100.05
Побиття юнака до смерті біля розважального закладу в Івано-Франківську: влада ініціює поліцейські перевірки у регіоні

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук звернулася до правоохоронців щодо перевірки роботи розважальних закладів. Це сталося після смерті 18-річного хлопця внаслідок бійки біля одного із закладів в Івано-Франківську.

Побиття юнака до смерті біля розважального закладу в Івано-Франківську: влада ініціює поліцейські перевірки у регіоні

На Прикарпатті влада звернулася до правоохоронці щодо перевірки роботи розважальних закладів, на тлі дії комендантської години, після трагічної загибелі юнака у бійці біля одного з таких закладів в Івано-Франківську, про що повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук у Telegram, пише УНН.

Контекст

Поліція розслідує кримінальні провадження за фактом смертельного побиття молодика в Івано-Франківську. Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч.2 ст. 121 та ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України. 

Інцидент стався пізно ввечері 21 грудня. Близько 23:30 правоохоронці отримали повідомлення про бійку біля одного з розважальних закладів на вулиці Івасюка в обласному центрі. 

"За попередньою інформацією, між двома незнайомими компаніями виник конфлікт, який переріс у бійку. Унаслідок інциденту один із учасників отримав тілесні ушкодження. В кареті швидкої медичної допомоги 18-річний хлопець помер", - повідомили в поліції.

Вказано, що встановлюються всі обставини події, опитуються свідки, аналізуються записи з камер відеоспостереження, а також вживаються заходи для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення.

Реакція влади

"Трагічна подія, що днями сталася біля одного з розважальних закладів Івано-Франківська, є сигналом для всіх нас. Висловлюю щирі співчуття родині загиблого юнака", - написала Онищук.

"Вкотре наголошу: в країні триває повномасштабна війна і посилено заходи безпеки людей. В області діє комендантська година, під час якої заборонено роботу закладів та перебування людей без спеціальних дозволів. Тож звернулась до правоохоронних органів щодо перевірки роботи таких закладів та посилення патрулювання з метою дотриманням правопорядку, особливо під час різдвяно-новорічних свят", - наголосила голова ОВА.

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Новий рік
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Національна поліція України
Україна
Івано-Франківськ