Нічна бійка зі стріляниною у середмісті Києва: поліція затримала підозрюваного
Київ • УНН
Правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, який стріляв під час бійки поблизу Бессарабської площі. Йому загрожує до семи років позбавлення волі за хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.
Поліція затримала чоловіка, який підозрюється у тому, що вчинив стрілянину біля Бессарабської площі у центральній частині Києва, повідомили у ГУНП у столиці у понеділок, пише УНН.
Деталі
На минулих вихідних до правоохоронців надійшло повідомлення про бійку поблизу Бессарабської площі.
Слідством було встановлено, що на вулиці між двома компаніями виникла суперечка, яка переросла в штовханину. Під час сутички один із учасників конфлікту здійснив постріл у гору, після чого порушники залишили місце події. Тоді, поліцейські встановили двох осіб, причетних до інциденту. Наразі, за результатами розшукових заходів, правоохоронці встановили та затримали стрілка - ним виявився 28-річний місцевий мешканець
За вказаним фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.
Триває встановлення всіх учасників інциденту та з’ясування ролі кожного. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
