07:25
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
22 грудня, 01:25
Стовпи вогню над Таманню: дрони паралізували роботу стратегічного порту в рф
21 грудня, 20:13
Переговори у Флориді: сторони зосередилися на чотирьох основних документах - Умєров
Ексклюзив
21 грудня, 12:47
Мокрий сніг, тумани та морозні ночі: синоптики розповіли, яким буде початок нового тижня в Україні
21 грудня, 09:49
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
21 грудня, 09:21
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
Нічна бійка зі стріляниною у середмісті Києва: поліція затримала підозрюваного

Київ • УНН

 176 перегляди

Правоохоронці затримали 28-річного чоловіка, який стріляв під час бійки поблизу Бессарабської площі. Йому загрожує до семи років позбавлення волі за хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї.

Нічна бійка зі стріляниною у середмісті Києва: поліція затримала підозрюваного

Поліція затримала чоловіка, який підозрюється у тому, що вчинив стрілянину біля Бессарабської площі у центральній частині Києва, повідомили у ГУНП у столиці у понеділок, пише УНН.

Деталі

На минулих вихідних до правоохоронців надійшло повідомлення про бійку поблизу Бессарабської площі. 

Нічна бійка зі стріялниною біля столичної Бессарабської площі: поліція розслідує хуліганство
21.12.25, 13:18

Слідством було встановлено, що на вулиці між двома компаніями виникла суперечка, яка переросла в штовханину. Під час сутички один із учасників конфлікту здійснив постріл у гору, після чого порушники залишили місце події. Тоді, поліцейські встановили двох осіб, причетних до інциденту. Наразі, за результатами розшукових заходів, правоохоронці встановили та затримали стрілка - ним виявився 28-річний місцевий мешканець

- повідомили у поліції.

За вказаним фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 4 ст. 296 КК України - хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. 

Триває встановлення всіх учасників інциденту та з’ясування ролі кожного. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

У Києві чули стрілянину: у поліції кажуть, що то був попереджувальний постріл
16.12.25, 17:23

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Сутички
Київ