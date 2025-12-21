Нічна бійка зі стріялниною біля столичної Бессарабської площі: поліція розслідує хуліганство
Київ • УНН
Поблизу Бессарабської площі в Києві сталася бійка зі стріляниною між двома компаніями. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства та встановлює обставини інциденту.
Деталі
За даними правоохоронців, вчора близько опівночі між двома компаніями виникла суперечка, яка переросла у сутичку на вулиці поблизу Бессарабської площі.
Поліцейські встановили двох активних учасників конфлікту, із ними наразі працюють слідчі. Встановлюються інші учасники інциденту, всі обставини та факт стрілянини.
Відомості щодо події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.
