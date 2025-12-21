Нічна бійка зі стріялниною біля столичної Бессарабської площі: поліція розслідує хуліганство

$42.340.00
49.590.00
ukenru
09:49 • 3338 перегляди
Військові рф примусово вивезли 50 українців із Сумщини: Лубінець вимагає від москалькової негайно їх повернути
09:21 • 8214 перегляди
Обмеження знято: у межах міста Маяки відновлено рух на автодорозі Одеса — Рені
20 грудня, 17:28 • 24355 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 52947 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 57642 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 38677 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 34695 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 35615 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 39660 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 26758 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.8м/с
87%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"Брехня та пропаганда": у розвідці США прокоментували інформацію ЗМІ про плани путіна захопити всю Україну та частину Європи21 грудня, 01:44 • 18401 перегляди
Атаки на танкери "тіньового флоту" рф: у NYT назвали основну мету спецоперацій України21 грудня, 02:17 • 4350 перегляди
Удар по наркобізнесу: в Італії затримали 384 особи та вилучили 1,5 тонни наркотиків під час масштабної операції21 грудня, 04:30 • 7366 перегляди
Партизани "АТЕШ" паралізували ключовий залізничний вузол постачання окупантів у ростовській області рфPhoto21 грудня, 05:20 • 12619 перегляди
Операції триватимуть: Гегсет відреагував на захоплення нафтового танкера біля узбережжя Венесуели07:15 • 9820 перегляди
Публікації
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 30784 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 57649 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 100624 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 72980 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 80952 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Емманюель Макрон
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Державний кордон України
Франція
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 12354 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 14060 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 26407 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 41994 перегляди
П’ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo19 грудня, 17:00 • 32502 перегляди
Актуальне
The Guardian
Соціальна мережа
Шахед-136
Forbes
The New York Times

Нічна бійка зі стріялниною біля столичної Бессарабської площі: поліція розслідує хуліганство

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Поблизу Бессарабської площі в Києві сталася бійка зі стріляниною між двома компаніями. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства та встановлює обставини інциденту.

Нічна бійка зі стріялниною біля столичної Бессарабської площі: поліція розслідує хуліганство

Близько півночі на вулиці поблизу столичної Бессарабської площі сталась бійка із стріялниною, поліція відкрила кримінальне провадження і встановлює обставини, передає УНН із посиланням на поліцію Києва.

Деталі

За даними правоохоронців, вчора близько опівночі між двома компаніями виникла суперечка, яка переросла у сутичку на вулиці поблизу Бессарабської площі.

Поліцейські встановили двох активних учасників конфлікту, із ними наразі працюють слідчі. Встановлюються інші учасники інциденту, всі обставини та факт стрілянини.

Відомості щодо події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство.

У Києві чули стрілянину: у поліції кажуть, що то був попереджувальний постріл16.12.25, 17:23 • 4970 переглядiв

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
Сутички
Національна поліція України
Київ