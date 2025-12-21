$42.340.00
09:49 • 3518 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
09:21 • 8534 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 24456 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 53065 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 57781 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 38717 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 34733 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 35663 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 39714 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
20 декабря, 09:25 • 26771 просмотра
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в КрымуPhoto
Ночная драка со стрельбой возле столичной Бессарабской площади: полиция расследует хулиганство

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Вблизи Бессарабской площади в Киеве произошла драка со стрельбой между двумя компаниями. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства и устанавливает обстоятельства инцидента.

Ночная драка со стрельбой возле столичной Бессарабской площади: полиция расследует хулиганство

Около полуночи на улице вблизи столичной Бессарабской площади произошла драка со стрельбой, полиция открыла уголовное производство и устанавливает обстоятельства, передает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

По данным правоохранителей, вчера около полуночи между двумя компаниями возник спор, который перерос в стычку на улице вблизи Бессарабской площади.

Полицейские установили двух активных участников конфликта, с ними сейчас работают следователи. Устанавливаются другие участники инцидента, все обстоятельства и факт стрельбы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

В Киеве слышали стрельбу: в полиции говорят, что это был предупредительный выстрел16.12.25, 17:23 • 4970 просмотров

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
Столкновения
Национальная полиция Украины
Киев