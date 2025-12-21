Ночная драка со стрельбой возле столичной Бессарабской площади: полиция расследует хулиганство
Киев • УНН
Вблизи Бессарабской площади в Киеве произошла драка со стрельбой между двумя компаниями. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства и устанавливает обстоятельства инцидента.
Детали
По данным правоохранителей, вчера около полуночи между двумя компаниями возник спор, который перерос в стычку на улице вблизи Бессарабской площади.
Полицейские установили двух активных участников конфликта, с ними сейчас работают следователи. Устанавливаются другие участники инцидента, все обстоятельства и факт стрельбы.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
