В Киеве слышали стрельбу: в полиции говорят, что это был предупредительный выстрел

В столице на территории жилого массива Новобеличи произошла стрельба. Как сообщили в полиции Киева, проводили задержание нарушителя и произвели предупредительный выстрел в воздух, передает УНН.

Детали

В социальных сетях сегодня появилось сообщение о стрельбе в столичных Новобеличах. В полиции ответили - проводили задержание и произвели предупредительный выстрел в воздух.

Сообщаем, что сегодня на территории жилого массива Новобеличи полицейские разыскали нарушителя, который при задержании оказал сопротивление и применил к правоохранителям газ раздражающего действия - говорится в сообщении.

Для пресечения противоправных действий последнего сотрудник полиции произвел предупредительный выстрел в воздух. Нарушитель задержан, решается вопрос о правовой квалификации.

