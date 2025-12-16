$42.250.05
13:38 • 4572 просмотра
"Может, на выходных": Зеленский раскрыл детали о новой ожидаемой встрече Украины и США в Майами с фидбеком от российской стороны
10:57 • 12654 просмотра
Европа готовится к войне с россией, пока Трамп стремится к миру в Украине - WSJ
10:49 • 16116 просмотра
Бельгия отклонила уступки Еврокомиссии для разблокировки активов рф для кредита Украине - Politico
16 декабря, 08:50 • 18182 просмотра
Новогодний стол–2026 подорожал почти на 11%: сколько будет стоить праздничное меню
16 декабря, 08:08 • 24034 просмотра
Генпрокурор Кравченко сообщил о найденном оружии, новых доказательствах и дополнительной квалификации по делу об убийстве Андрея ПарубияVideo
16 декабря, 08:00 • 21684 просмотра
Предложение не вечно: Politico узнало детали о предлагаемых США гарантиях безопасности для Украины, "подобных статье 5" НАТО
16 декабря, 03:55 • 22468 просмотра
"Наши переговорные команды встретятся в США в ближайшее время" - Зеленский назвал следующие шаги в переговорах
16 декабря, 02:54 • 29755 просмотра
Зеленский раскрыл последствия отказа РФ от мирного плана Трампа
16 декабря, 02:00 • 21817 просмотра
ЕС готовит новый пакет санкций против России и обеспечит две трети финансовых потребностей Украины - Еврокомиссия
16 декабря, 01:30 • 19502 просмотра
"Ни де-юре, ни де-факто мы признавать Донбасс российским не будем" - Зеленский
В Киеве слышали стрельбу: в полиции говорят, что это был предупредительный выстрел

Киев • УНН

 • 64 просмотра

В Киеве на Новобеличах полиция задержала нарушителя, который оказывал сопротивление и применил газ. Правоохранитель произвел предупредительный выстрел в воздух.

В Киеве слышали стрельбу: в полиции говорят, что это был предупредительный выстрел

В столице на территории жилого массива Новобеличи произошла стрельба. Как сообщили в полиции Киева, проводили задержание нарушителя и произвели предупредительный выстрел в воздух, передает УНН.

Детали

В социальных сетях сегодня появилось сообщение о стрельбе в столичных Новобеличах. В полиции ответили - проводили задержание и произвели предупредительный выстрел в воздух.

Сообщаем, что сегодня на территории жилого массива Новобеличи полицейские разыскали нарушителя, который при задержании оказал сопротивление и применил к правоохранителям газ раздражающего действия

- говорится в сообщении.

Для пресечения противоправных действий последнего сотрудник полиции произвел предупредительный выстрел в воздух. Нарушитель задержан, решается вопрос о правовой квалификации.

В Луцке пьяный мужчина устроил стрельбу из автомата, его задержали - полиция15.12.25, 13:28 • 2510 просмотров

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
Социальная сеть
Столкновения
Национальная полиция Украины
Киев