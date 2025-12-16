В Киеве слышали стрельбу: в полиции говорят, что это был предупредительный выстрел
Киев • УНН
В Киеве на Новобеличах полиция задержала нарушителя, который оказывал сопротивление и применил газ. Правоохранитель произвел предупредительный выстрел в воздух.
В столице на территории жилого массива Новобеличи произошла стрельба. Как сообщили в полиции Киева, проводили задержание нарушителя и произвели предупредительный выстрел в воздух, передает УНН.
Детали
В социальных сетях сегодня появилось сообщение о стрельбе в столичных Новобеличах. В полиции ответили - проводили задержание и произвели предупредительный выстрел в воздух.
Сообщаем, что сегодня на территории жилого массива Новобеличи полицейские разыскали нарушителя, который при задержании оказал сопротивление и применил к правоохранителям газ раздражающего действия
Для пресечения противоправных действий последнего сотрудник полиции произвел предупредительный выстрел в воздух. Нарушитель задержан, решается вопрос о правовой квалификации.
