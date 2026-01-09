В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую область

Служба безопасности установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой враг ударил по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года. По предварительной информации, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу "Орешник", передает УНН со ссылкой на СБУ.

По данным СБУ, среди найденных на данный момент деталей:

▪️ блок стабилизации и наведения (фактически это "мозги" ракеты);

▪️ запчасти из двигательной установки;

▪️ фрагменты механизма ориентации;

▪️ сопла с платформы блока разведения и т.д.

Соответствующие обломки имеют статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы - говорится в сообщении.

Следователи СБУ квалифицируют применение этого оружия по гражданской инфраструктуре Украины как военное преступление со стороны рф.

По предварительным данным, враг осуществил пуск ракеты "Орешник" среднего радиуса действия класса "земля-земля" с российского полигона "Капустин Яр".

Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий - подчеркнули в Службе безопасности.

Следователи СБУ устанавливают все обстоятельства, а также организаторов и исполнителей этого военного преступления рф для привлечения их к ответственности. Досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления) продолжается.

Мероприятия проводятся под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Дополнение

Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН, заседание Совета Украина-НАТО, реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ, после утверждений рф о применении БРСД, так называемого "орешника", против Львовской области.