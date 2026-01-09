В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую область
СБУ установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты "Орешник", которой враг ударил по Львовской области 8-9 января 2026 года. Среди найденных деталей – блок стабилизации и наведения, запчасти двигателя, фрагменты механизма ориентации и сопла.
Служба безопасности установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой враг ударил по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года. По предварительной информации, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу "Орешник", передает УНН со ссылкой на СБУ.
По данным СБУ, среди найденных на данный момент деталей:
▪️ блок стабилизации и наведения (фактически это "мозги" ракеты);
▪️ запчасти из двигательной установки;
▪️ фрагменты механизма ориентации;
▪️ сопла с платформы блока разведения и т.д.
Соответствующие обломки имеют статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы
Следователи СБУ квалифицируют применение этого оружия по гражданской инфраструктуре Украины как военное преступление со стороны рф.
По предварительным данным, враг осуществил пуск ракеты "Орешник" среднего радиуса действия класса "земля-земля" с российского полигона "Капустин Яр".
Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий - подчеркнули в Службе безопасности.
Следователи СБУ устанавливают все обстоятельства, а также организаторов и исполнителей этого военного преступления рф для привлечения их к ответственности. Досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления) продолжается.
Мероприятия проводятся под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН, заседание Совета Украина-НАТО, реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ, после утверждений рф о применении БРСД, так называемого "орешника", против Львовской области.