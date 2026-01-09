В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую область

$42.990.27
50.180.25
ukenru
11:53 • 2542 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 5110 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 8918 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
10:19 • 6768 просмотра
"Самая болезненная" атака рф с половиной высоток без тепла, перебоями со светом и водой: Кличко посоветовал киевлянам по возможности уехать за город
09:48 • 10501 просмотра
Пик циклона прошел: в Житомирской области намело 35 см снега, запрет движения грузовиков до сих пор в 4 областях - вице-премьерVideo
09:38 • 12299 просмотра
Более полумиллиона потребителей без света из-за атаки рф, в нескольких регионах аварийные отключения - Минэнерго
07:26 • 20505 просмотра
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления рф о применении "орешника"
06:46 • 23543 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 71372 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 59774 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
6м/с
81%
731мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп готов защищать Украину, но есть нюанс – NYT9 января, 03:02 • 23787 просмотра
Комбинированная атака на Киев: 4 погибших, 19 пострадавших, повреждение инфраструктуры9 января, 03:31 • 5222 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные07:00 • 25568 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД07:16 • 18170 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления09:56 • 15275 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 43926 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 71372 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 47259 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 70043 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 96511 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Виктор Ляшко
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Львовская область
Львов
Днепр
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 51239 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 53997 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 76289 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 94891 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 135698 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Дипломатка
Фокс Ньюс

В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую область

Киев • УНН

 • 2562 просмотра

СБУ установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты "Орешник", которой враг ударил по Львовской области 8-9 января 2026 года. Среди найденных деталей – блок стабилизации и наведения, запчасти двигателя, фрагменты механизма ориентации и сопла.

В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую область

Служба безопасности установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой враг ударил по Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года. По предварительной информации, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу "Орешник", передает УНН со ссылкой на СБУ.

По данным СБУ, среди найденных на данный момент деталей:

▪️ блок стабилизации и наведения (фактически это "мозги" ракеты);

▪️ запчасти из двигательной установки;

▪️ фрагменты механизма ориентации;

▪️ сопла с платформы блока разведения и т.д.

Соответствующие обломки имеют статус вещественных доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы 

- говорится в сообщении.

россия ударила по энергетике, задело посольство Катара: Зеленский указал на необходимость реакции, прежде всего США, на атаку рф с "орешником"09.01.26, 10:41 • 2852 просмотра

Следователи СБУ квалифицируют применение этого оружия по гражданской инфраструктуре Украины как военное преступление со стороны рф.

По предварительным данным, враг осуществил пуск ракеты "Орешник" среднего радиуса действия класса "земля-земля" с российского полигона "Капустин Яр".

Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, Кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий - подчеркнули в Службе безопасности.

Следователи СБУ устанавливают все обстоятельства, а также организаторов и исполнителей этого военного преступления рф для привлечения их к ответственности.  Досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления) продолжается.

Мероприятия проводятся под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку09.01.26, 12:37 • 8944 просмотра

Дополнение

Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН, заседание Совета Украина-НАТО, реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ, после утверждений рф о применении БРСД, так называемого "орешника", против Львовской области.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Техника
Военное положение
Война в Украине
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Львовская область
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Генеральный прокурор Украины
Совет Европы
Служба безопасности Украины
Европейский Союз
Европа