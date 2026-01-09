россия ударила по энергетике, задело посольство Катара: Зеленский указал на необходимость реакции, прежде всего США, на атаку рф с "орешником"

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную атаку РФ на Украину с применением ракеты "Орешник", указав, что в результате вражеского удара погибли 4 человека, среди прочего повреждено здание посольства Катара, и указал, что "нужна четкая реакция мира, прежде всего Соединенных Штатов", пишет УНН.

"В Киеве и области продолжается ликвидация последствий массированного российского обстрела. Задействованы все необходимые службы. Только жилых домов повреждено 20. Также на Львовщине, в других наших регионах продолжается восстановление после ударов. К сожалению, по состоянию на сейчас известно о четырех погибших только в столице. Среди них – работник скорой помощи. Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей ранены. Был и повторный удар по одному из жилых домов – как раз тогда, когда экстренные службы оказывали помощь после первого удара", - отметил Зеленский в соцсетях.

Всего за эту ночь, по данным Президента, было "242 дрона, только баллистических ракет и именно против объектов энергетики и гражданской инфраструктуры – 13, одна баллистическая ракета средней дальности "Орешник", а также 22 крылатые ракеты". "Атака именно тогда, когда происходит значительное похолодание. Именно против обычной жизни обычных людей", - отметил он.

"Сейчас делается максимум возможного, чтобы восстановить подачу отопления и электричества людям. Сегодня состоится встреча Энергетического штаба, на котором ожидаю доклада по всем деталям восстановительных работ – сроки, необходимое оборудование, ответственные лица", - сообщил Глава государства.

Помимо обычной нашей гражданской инфраструктуры и энергетических объектов, этой ночью российским дроном было повреждено здание посольства Катара. Государства, которое так много делает для посредничества с Россией, чтобы освобождать военнопленных и гражданских, удерживаемых в российских тюрьмах - указал Зеленский.

Президент подчеркнул:

Нужна четкая реакция мира. Прежде всего Соединенных Штатов, на которые в России действительно обращают внимание. Россия должна получать сигналы, что это ее обязанность – сосредоточиться на дипломатии, и чувствовать последствия каждый раз, когда вновь сосредотачивается на убийствах и разрушении инфраструктуры. Также сегодняшний удар максимально громко напоминает всем нашим партнерам, что поддержка ПВО для Украины – это постоянный приоритет. Нельзя потерять ни одного дня в поставках, в производстве, в договоренностях. Будем сегодня на всех уровнях информировать партнеров о том, что происходило и какие ответные меры нам нужны. Спасибо всем, кто с Украиной!

