Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН и Совета Украина-НАТО после заявлений РФ о применении ракеты «Орешник» по Львовской области. Этот удар вблизи границ ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности.

Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"

Украина инициирует срочное заседание Совбеза ООН, заседание Совета Украина-НАТО, реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ после утверждений РФ о применении БРСД, так называемого "орешника", против Львовской области, сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в X, пишет УНН.

Мы инициируем международные действия - срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также реагирование в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ

- написал Сибига.

Детали

"Россия утверждает, что применила баллистическую ракету средней дальности, так называемый "орешник", против Львовской области. Такой удар вблизи границ ЕС и НАТО является серьезной угрозой безопасности на европейском континенте и испытанием для трансатлантического сообщества", - указал министр.

По его словам, Украина требует "решительного ответа на безрассудные действия России".

"Мы информируем Соединенные Штаты, европейских партнеров и все страны и международные организации о деталях этого опасного удара по дипломатическим каналам", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД указал: "Абсурдно, что Россия пытается оправдать этот удар фейковой "атакой на резиденцию Путина", которой никогда не было. Еще одно доказательство того, что Москве не нужны никакие реальные причины для террора и войны".

Путин использует IRBM вблизи границ ЕС и НАТО в ответ на собственные галлюцинации - это действительно глобальная угроза. И она требует глобального ответа. Нужны более решительные шаги против российского танкерного флота - и США правы, принимая здесь меры - а также против нефтяных доходов, схем и активов России. Не только в ЕС, но и во всем мире. Мы призываем все ответственные государства и международные организации немедленно разоблачить российскую ложь и усилить давление на агрессора

- подчеркнул Сибига.

Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД

Юлия Шрамко

