Совет Европы

Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие - Зеленский

Президент Зеленский заявил, что Украина никогда не говорила о намерениях создать ядерное оружие. Он напомнил о Будапештском меморандуме и гарантиях безопасности, которые Украина должна была получить в обмен на отказ от ядерного оружия.