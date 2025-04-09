В резолюции ПАСЕ подчеркнуто, что соглашение между Киевом и Вашингтоном по ресурсам должно соответствовать курсу евроинтеграции. Любое соглашение не должно нарушать экономического суверенитета Украины.
ПАСЕ приняла резолюцию, где россия названа главным агрессором в сфере гибридного вмешательства. Также признано, что RT и Sputnik распространяют фейки.
Совет Европы направит миссию в Турцию из-за ареста мэра Стамбула, который вызывает обеспокоенность по поводу демократии в стране. С 2016 года в Турции уволено 150 мэров, часто замененных ставленниками правительства.
МИД Украины выразил решительный протест против принудительной мобилизации граждан на оккупированных территориях в армию рф. Украина призывает мир усилить давление на россию.
МИД Украины выразил решительный протест из-за принудительной мобилизации украинцев в армию рф на оккупированных территориях. Также призвали мир усилить давление на кремлевский режим.
Европейская палата поддержала Украину, подчеркнув важность мира через силу. ЕС готов усилить давление на Россию и поддерживает трибунал по преступлениям агрессии.
Венецианская комиссия считает, что Украина должна обеспечить право на отказ от военной службы по подтвержденным религиозным убеждениям. Во время войны государство должно предоставить возможность альтернативной службы без оружия.
Президент Украины совершит визит в Ирландию, где встретится с премьер-министром Михалем Мартином. Далее Зеленский отправится в США для обсуждения соглашения по редкоземельным минералам.
Генсек Совета Европы Ален Берсе заявил о неотъемлемости будущего Украины от Европы.
Совет Европы намерен создать специальный трибунал для рассмотрения агрессии России против Украины до конца 2025 года. 40 стран и ЕС уже работают над правовыми основами будущего трибунала.
МИД Украины сообщает о прогрессе в создании спецтрибунала для рассмотрения преступлений агрессии рф. Коалиция из 40 стран работает над правовыми основами.
Во время заседания Core Group в Брюсселе были заложены правовые основы Специального трибунала против рф. Трибунал будет иметь полномочия привлекать к ответственности российских политических и военных лидеров.
Почти 600 украинских детей возвращены в Украину благодаря совместным усилиям украинской власти и международных партнеров.
Грузинская делегация прекратила работу в ПАСЕ из-за несогласия с резолюцией, требующей проведения новых выборов. Делегация считает требования ПАСЕ неприемлемыми и нарушающими суверенитет страны.
28 января отмечают День утверждения Государственного флага Украины, Международный день защиты персональных данных и Всемирный день безработных. В 1992 году ВРУ официально утвердила сине-желтый флаг как государственный символ.
Глава Госслужбы по этнополитике объяснил суть нового закона о запрете религиозных организаций, связанных с рф. Закон не запрещает УПЦ, но требует разорвать связи с РПЦ в течение 9 месяцев.
Власти Грузии создадут рабочую группу с Советом Европы для внесения изменений в закон об «иноагентах». Премьер Кобахидзе пообещал освободить большинство задержанных протестующих и прекратить применение силы.
Андрея Костина, которого недавно уволили с должности генпрокурора, планируют назначить послом Украины в Нидерландах. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, также отметив о возможном назначении Малюськи в Совет Европы.
Президент Украины провел встречу с генсеком Совета Европы Аленом Берсе.
Европейский Союз снижает охранный статус волков от" строго защищенного "до"защищенного". Изменения вступят в силу в марте 2025 года, если не будет значительных возражений от стран-членов Совета Европы.
В Риге состоялась встреча по созданию специального трибунала для наказания руководства стран-агрессоров. Согласована юрисдикция и дорожная карта трибунала, который может заработать до конца 2024 года.
Представители Совета Европы и ЕС проводят мониторинговый визит на Закарпатье по правам нацменьшинств. Делегация оценивает доступ к образованию и внедрение законодательства для национальных сообществ региона.
МИД рф изменило название департамента общеевропейского сотрудничества на «департамент европейских проблем».
Президент Зеленский заявил, что Украина никогда не говорила о намерениях создать ядерное оружие. Он напомнил о Будапештском меморандуме и гарантиях безопасности, которые Украина должна была получить в обмен на отказ от ядерного оружия.
Киев серьезно рассматривает вариант восстановления собственных запасов ядерного оружия. Зеленский заявил, что безопасность Украины может обеспечить либо членство в НАТО, либо ядерное оружие.
Президенты Украины и США провели телефонный разговор. Обсудили совместное производство оружия, новый пакет помощи на $425 млн и будущее заседание в формате «Рамштайн».
В ближайшее время родным передадут тело журналистки Виктории Рощиной, которая умерла в российском плену. Украинская власть работает над расследованием ее смерти и привлекает внимание международного сообщества к проблеме содержания гражданских заложников.
В ПАСЕ официально заработал Парламентский Нетворк по положению украинских детей под руководством Елены Хоменко. Первое заседание было посвящено обеспечению права детей расти в семейном окружении.
ПАСЕ приняла резолюцию о пропавших без вести и пленных в результате агрессии рф против Украины. Документ предусматривает конкретные действия для освобождения пленных и привлечения виновных к ответственности.
ПАСЕ приняла резолюцию с призывом наложить санкции на российские государственные СМИ и пропагандистов. Документ также признает РПЦ инструментом российского влияния и пропаганды.