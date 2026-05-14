Сибига 14-15 мая посетит Молдову, где будет дан старт работе Спецтрибунала по преступлению агрессии рф
Киев • УНН
Министр Андрей Сибига посетит Молдову для участия в заседании КМСЕ. Более 30 государств одобрят соглашение о запуске Спецтрибунала по агрессии рф.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 14-15 мая посетит с визитом Молдову, где примет участие в министерском заседании Комитета Министров Совета Европы. Ключевым событием станет одобрение Частичного расширенного соглашения относительно Руководящего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, передает УНН со ссылкой на МИД.
В Кишиневе глава МИД примет участие в 135-м Министерском заседании Комитета Министров Совета Европы
В МИД добавили, что ключевым событием станет одобрение более чем тремя десятками государств Частичного расширенного соглашения относительно Руководящего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. Это имплементационное соглашение даст юридический старт работе трибунала. Ожидаются также другие решения КМСЕ в поддержку Украины.
На полях заседания запланирован ряд важных переговоров министра с коллегами из государств-членов Совета Европы, его руководством, руководителями ряда международных организаций.
Двусторонняя составляющая визита будет включать переговоры Андрея Сибиги с молдавским коллегой Михаем Попшоем и региональную поездку. Глава МИД Украины впервые посетит город Бельцы на севере Молдовы, где украинцы составляют около 30% жителей региона.
Министр встретится с руководством региона и посетит Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо, Центр украинского языка и культуры, Украинский дом Союза украинцев "Заповит", возложит цветы к памятнику Тарасу Шевченко, проведет встречу с руководством украинских общин.
Визит станет знаковым событием в измерениях привлечения россии к ответственности и развития украинско-молдавского партнерства, резюмировали в МИД.