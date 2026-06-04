В Чехии в автомобиле российского митрополита нашли кокаин
Киев • УНН
Полиция Чехии обнаружила кокаин в авто митрополита Илариона во время поездки в Будапешт. После задержания священнослужитель выехал в Москву.
российский митрополит Иларион, работавший в Чехии, перевозил в своем автомобиле кокаин. Это подтвердила чешская полиция после проведения экспертизы изъятого вещества. Об этом сообщает Deník N, пишет УНН.
Детали
По данным издания, на прошлой неделе полиция остановила автомобиль Илариона на автомагистрали недалеко от Праги после получения анонимного сообщения. Митрополит вместе с водителем направлялся из Карловых Вар в Будапешт, где проживает.
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Во время обыска правоохранители обнаружили в автомобиле три пакета с белым порошком. Вещество направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила, что это кокаин.
Иларион покинул Чехию
После задержания священнослужитель провел под стражей два дня, после чего был освобожден. Сейчас он находится в москве. Оттуда Иларион заявляет, что медиа якобы безосновательно связывают его с деятельностью российских спецслужб.
По информации Deník N, русская православная церковь уже приняла решение перевести митрополита на другое место служения. Дальнейшие процессуальные решения по делу чешские правоохранители пока не комментировали.
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