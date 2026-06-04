В Чехии в автомобиле российского митрополита нашли кокаин

$44.340.0451.660.06
ukenru
18:20 • 11205 просмотра
Венгрия и Украина достигли соглашения по расширению прав венгерского меньшинства - Мадьяр
16:50 • 31849 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto
Эксклюзив
3 июня, 14:51 • 38100 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
3 июня, 14:12 • 29928 просмотра
Fire Point испытала баллистическую ракету FP-7.Х, которая ляжет в основу противобаллистического перехватчика FREYJA – видеоVideo
Эксклюзив
3 июня, 13:49 • 28247 просмотра
Суд должен реагировать на злоупотребление процессуальными правами в деле о смерти Аднана Кивана — эксперты
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 57182 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
3 июня, 06:48 • 43639 просмотра
Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"Video
2 июня, 18:57 • 51357 просмотра
США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио
2 июня, 15:57 • 129796 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto
Эксклюзив
2 июня, 13:27 • 70286 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
0м/с
92%
749мм
Популярные новости
США официально объявили о сокращении участия в силах НАТО, Европе предлагают взять на себя больше ответственности3 июня, 13:19 • 33437 просмотра
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 22658 просмотра
Атака РФ на Днепр 3 июня - горят склады АТБ, есть раненые3 июня, 15:14 • 5238 просмотра
Какие ограничения скорости действуют в населенных пунктах и за их пределами в УкраинеPhoto3 июня, 15:56 • 28322 просмотра
Как скачать музыку с YouTube: простые способы загрузкиPhoto17:09 • 17686 просмотра
публикации
Как скачать музыку с YouTube: простые способы загрузкиPhoto17:09 • 17823 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto16:50 • 31861 просмотра
Какие ограничения скорости действуют в населенных пунктах и за их пределами в УкраинеPhoto3 июня, 15:56 • 28477 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
Эксклюзив
3 июня, 14:51 • 38111 просмотра
Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходныхPhoto3 июня, 12:01 • 44919 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Марко Рубио
Кир Стармер
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 22800 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 72309 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 79351 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 113351 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 106631 просмотра
Актуальное
Техника
MIM-104 Patriot
Дипломатка
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат

В Чехии в автомобиле российского митрополита нашли кокаин

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Полиция Чехии обнаружила кокаин в авто митрополита Илариона во время поездки в Будапешт. После задержания священнослужитель выехал в Москву.

В Чехии в автомобиле российского митрополита нашли кокаин

российский митрополит Иларион, работавший в Чехии, перевозил в своем автомобиле кокаин. Это подтвердила чешская полиция после проведения экспертизы изъятого вещества. Об этом сообщает Deník N, пишет УНН.

Детали

По данным издания, на прошлой неделе полиция остановила автомобиль Илариона на автомагистрали недалеко от Праги после получения анонимного сообщения. Митрополит вместе с водителем направлялся из Карловых Вар в Будапешт, где проживает.

ЦПД: РПЦ канонизирует погибших оккупантов для оправдания войны против Украины10.03.26, 05:02 • 11007 просмотров

Во время обыска правоохранители обнаружили в автомобиле три пакета с белым порошком. Вещество направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила, что это кокаин.

Иларион покинул Чехию

После задержания священнослужитель провел под стражей два дня, после чего был освобожден. Сейчас он находится в москве. Оттуда Иларион заявляет, что медиа якобы безосновательно связывают его с деятельностью российских спецслужб.

По информации Deník N, русская православная церковь уже приняла решение перевести митрополита на другое место служения. Дальнейшие процессуальные решения по делу чешские правоохранители пока не комментировали.

Европа ограничивает деятельность РПЦ из-за угрозы российских спецслужб14.03.26, 01:35 • 16376 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Обыск
Прага
Чешская Республика
Будапешт