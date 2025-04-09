Одна из погибших украинок на железной дороге в Чехии не имеет родственников первой линии - консулка

Двое граждан Украины были среди четырех погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от чешского города Пардубице, и украинские дипломаты связались с родственниками одной жертвы, но все еще ищут родственников второй жертвы.