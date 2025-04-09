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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28741 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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SkyUp Airlines открывает новые европейские направления из Кишинева. Акционные билеты от 14,5 евро доступны только 4 апреля на рейсы до 1 октября 2025 года.

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Карлов университет покидает X из-за изменений в политике соцсети

Крупнейший университет Чехии решил покинуть соцсеть X, сосредотачиваясь на других платформах, таких как Facebook и Instagram. Причиной стали изменения в политике X.

Новости Мира • 2 апреля, 04:13 • 12665 просмотра

Украина в прошлом году получила 500 тыс. 155-мм снарядов по инициативе Чехии

Украина получила 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155-мм в рамках чешской инициативы. 18 стран выделили $1,8 млрд на закупку боеприпасов, а общий объем поставок достигнет 1,5 млн снарядов.

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В Праге и Брюсселе состоялись митинги в поддержку Украины

На Староместской площади в Праге состоялся массовый митинг в поддержку Украины с участием президента Петра Павела. Подобные акции также прошли в Брно и Брюсселе, а в Пльзене запланирована на 24 февраля.

Общество • 23 февраля, 23:22 • 33981 просмотра

Бобры в Чехии сэкономили государству 1,2 млн евро на обустройстве заповедника

Семья из восьми бобров самостоятельно создала водно-болотные угодья в заповеднике Брды, выполнив работу вместо государства. В других регионах Чехии бобры создают проблемы, разрушая дамбы и уничтожая деревья.

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В Праге до июня может появиться центр возвращения украинских беженцев

В Праге до июня может появиться центр Unity Hub для помощи украинским беженцам с возвращением домой. Проект будут финансировать совместно Украина, МВД Чехии и ЕС.

Общество • 6 февраля, 14:14 • 67406 просмотра

В Германии осудили мужчину за убийство 9-летней девочки из Украины

37-летний мужчина получил пожизненный приговор за убийство 9-летней девочки из Украины в Германии. Преступник, бывший партнер матери ребенка, задушил девочку по дороге в школу после разрыва отношений.

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Чехи меньше интересуются Украиной, но поддерживают давление на рф - опрос

Интерес чехов к ситуации в Украине снизился на 14% - до 43% населения. При этом 73% граждан поддерживают дипломатическое давление на РФ, а 42% одобряют военную помощь Украине.

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"Город-спасатель": Зеленский передал мэру Варшавы спецнаграду от Украины

Президент Украины присвоил Варшаве награду "Город-спасатель" за помощь украинским беженцам и поддержку Украины. Награду получил мэр города Рафал Тшасковский во время визита Зеленского в Польшу.

Общество • 15 января, 18:52 • 36489 просмотра

Новые железнодорожные маршруты запускают из Украины в ЕС: куда теперь можно доехать поездом

Украина запускает два новых железнодорожных маршрута в Братиславу и Будапешт с 15 декабря. Также увеличивается количество поездов в Варшаву и расширяется сообщение с западными областями Украины.

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Президент Чехии выступает за введение ограничений на некоторые виды оружия: что предлагается

Петр Павел поддерживает введение более строгих ограничений на некоторые виды оружия в Чехии. Президент предлагает запретить использование глушителей для короткоствольного оружия и рассматривает дополнительные ограничения.

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Выборы в Грузии: все проголосовавшие смогут бесплатно посетить до 30 ночных клубов и баров

Заведения в разных городах Грузии и за рубежом проводят акцию National Election After Party. Избиратели с отметкой о голосовании получат бесплатный вход и напиток в барах и клубах.

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Небо над Украиной все еще закрыто: в Минразвития разъяснили информацию о "разрешении" на международные рейсы из Львова и Киева

Авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение на чартерные рейсы в ЕС, а не на регулярные международные перевозки из Украины. Небо над Украиной остается закрытым из-за ситуации с безопасностью.

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Авиакомпания "Новой почты" получила разрешение на международные рейсы из Львова и Киева

Авиакомпания Supernova Airlines, дочерняя компания "Новой почты", получила разрешение на регулярные международные рейсы из Львова и Киева с 1 ноября. Компания будет выполнять рейсы в Прагу с частотой 7 раз в неделю.

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Прага запрещает ночные паб-туры для групп туристов

Власти Праги запретили организованные ночные походы по пабам для туристических групп с 22:00 до 6:00. Решение принято из-за жалоб жителей на шум и мусор и проблемы с безопасностью в центре города.

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Компания GSC Game World и Xbox снимут документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 в условиях войны

Украинская студия GSC Game World и Xbox создадут документальный фильм о разработке игры S. T.A.L.K.E.R. 2 в условиях войны. Лента покажет личные истории разработчиков, которые работали в зоне боевых действий и пережили переезд студии в Прагу.

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В Праге из-за падения куска карниза со здания погиб украинский врач из Одессы - СМИ

В Праге в результате падения куска карниза погиб украинский врач Виталий Славнов из Одессы. Трагедия произошла во время сильного ливня, полиция расследует инцидент как причинение смерти по халатности.

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В поезде в Словакию увеличивают количество мест в пиковый период

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Суд в Праге приговорил российского "самообороновца" Франчетти к 5 годам тюрьмы - СМИ

Александр Франчетти, участник "самообороны Севастополя", приговорен к 5 годам заключения и депортации из Чехии на 10 лет.

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«Мир на грани глобального столкновения": глава чешской разведки назвал Россию, Китай и Иран угрозами для Европы

Михал Куделка, руководитель чешской Службы безопасности, заявил о шаткой ситуации с безопасностью в мире. Главными угрозами для Европы он назвал Россию, Китай и Иран, а также терроризм, экстремизм и кибератаки.

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Шмыгаль встретился с премьером Чехии Фиалой: обсудили оборонное сотрудничество и энергетические вызовы

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился в Праге с чешским коллегой Петром Фиалой, стороны обсудили экономическое и оборонное сотрудничество, энергетические вызовы, реализацию Формулы мира.

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Шмыгаль поехал в Прагу: планирует обсудить поставки боеприпасов, интеграцию в ЕС и НАТО и совместные проекты

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проведет межправительственные консультации с чешскими чиновниками в Праге, где планирует обсудить вопросы поставок боеприпасов, интеграции в ЕС и НАТО, совместных проектов, инфраструктуры, энергетики и подписания двусторонних соглашений.

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Посольство россии в Праге облили красной жидкостью на фоне ракетных ударов по Украине

Протестующие облили посольство России в Праге красной жидкостью, символизирующей кровь, в ответ на массированную ракетную атаку России на Украину 8 июля.

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В Словакии поезд столкнулся с автобусом: 5 погибших и 5 раненых

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Россия запретила доступ к более 80 западным СМИ

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В Гамбурге полиция стреляла в мужчину с топором возле фан-зоны Евро-2024

В Гамбурге полиция стреляла мужчину с топором и бутылкой с зажигательной смесью, который угрожал голландским болельщикам и полицейским возле фан-зоны Евро-2024.

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Одна из погибших украинок на железной дороге в Чехии не имеет родственников первой линии - консулка

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