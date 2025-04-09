Дональд Трамп-младший посетит Румынию 28 апреля в рамках восточноевропейского тура. Визит состоится за неделю до первого тура президентских выборов.
SkyUp Airlines открывает новые европейские направления из Кишинева. Акционные билеты от 14,5 евро доступны только 4 апреля на рейсы до 1 октября 2025 года.
Крупнейший университет Чехии решил покинуть соцсеть X, сосредотачиваясь на других платформах, таких как Facebook и Instagram. Причиной стали изменения в политике X.
Украина получила 500 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155-мм в рамках чешской инициативы. 18 стран выделили $1,8 млрд на закупку боеприпасов, а общий объем поставок достигнет 1,5 млн снарядов.
На Староместской площади в Праге состоялся массовый митинг в поддержку Украины с участием президента Петра Павела. Подобные акции также прошли в Брно и Брюсселе, а в Пльзене запланирована на 24 февраля.
Семья из восьми бобров самостоятельно создала водно-болотные угодья в заповеднике Брды, выполнив работу вместо государства. В других регионах Чехии бобры создают проблемы, разрушая дамбы и уничтожая деревья.
В Праге до июня может появиться центр Unity Hub для помощи украинским беженцам с возвращением домой. Проект будут финансировать совместно Украина, МВД Чехии и ЕС.
37-летний мужчина получил пожизненный приговор за убийство 9-летней девочки из Украины в Германии. Преступник, бывший партнер матери ребенка, задушил девочку по дороге в школу после разрыва отношений.
Интерес чехов к ситуации в Украине снизился на 14% - до 43% населения. При этом 73% граждан поддерживают дипломатическое давление на РФ, а 42% одобряют военную помощь Украине.
Президент Украины присвоил Варшаве награду "Город-спасатель" за помощь украинским беженцам и поддержку Украины. Награду получил мэр города Рафал Тшасковский во время визита Зеленского в Польшу.
Украина запускает два новых железнодорожных маршрута в Братиславу и Будапешт с 15 декабря. Также увеличивается количество поездов в Варшаву и расширяется сообщение с западными областями Украины.
Петр Павел поддерживает введение более строгих ограничений на некоторые виды оружия в Чехии. Президент предлагает запретить использование глушителей для короткоствольного оружия и рассматривает дополнительные ограничения.
Заведения в разных городах Грузии и за рубежом проводят акцию National Election After Party. Избиратели с отметкой о голосовании получат бесплатный вход и напиток в барах и клубах.
Авиакомпания Supernova Airlines получила разрешение на чартерные рейсы в ЕС, а не на регулярные международные перевозки из Украины. Небо над Украиной остается закрытым из-за ситуации с безопасностью.
Авиакомпания Supernova Airlines, дочерняя компания "Новой почты", получила разрешение на регулярные международные рейсы из Львова и Киева с 1 ноября. Компания будет выполнять рейсы в Прагу с частотой 7 раз в неделю.
Власти Праги запретили организованные ночные походы по пабам для туристических групп с 22:00 до 6:00. Решение принято из-за жалоб жителей на шум и мусор и проблемы с безопасностью в центре города.
Украинская студия GSC Game World и Xbox создадут документальный фильм о разработке игры S. T.A.L.K.E.R. 2 в условиях войны. Лента покажет личные истории разработчиков, которые работали в зоне боевых действий и пережили переезд студии в Прагу.
В Праге в результате падения куска карниза погиб украинский врач Виталий Славнов из Одессы. Трагедия произошла во время сильного ливня, полиция расследует инцидент как причинение смерти по халатности.
С 9 августа по 15 сентября в выходные поезда Мукачево-Кошице будут курсировать с дополнительным вагоном. Это позволит избежать дефицита билетов в пиковые периоды и обеспечить удобные пересадки на ночные поезда в Братиславу и Прагу.
Александр Франчетти, участник "самообороны Севастополя", приговорен к 5 годам заключения и депортации из Чехии на 10 лет.
Михал Куделка, руководитель чешской Службы безопасности, заявил о шаткой ситуации с безопасностью в мире. Главными угрозами для Европы он назвал Россию, Китай и Иран, а также терроризм, экстремизм и кибератаки.
Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился в Праге с чешским коллегой Петром Фиалой, стороны обсудили экономическое и оборонное сотрудничество, энергетические вызовы, реализацию Формулы мира.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проведет межправительственные консультации с чешскими чиновниками в Праге, где планирует обсудить вопросы поставок боеприпасов, интеграции в ЕС и НАТО, совместных проектов, инфраструктуры, энергетики и подписания двусторонних соглашений.
Протестующие облили посольство России в Праге красной жидкостью, символизирующей кровь, в ответ на массированную ракетную атаку России на Украину 8 июля.
В Словакии поезд столкнулся с автобусом на железнодорожном переезде, в результате чего 5 человек погибли и еще 5 получили ранения.
Россия запрещает доступ к более чем 80 западным СМИ из 25 стран ЕС, обвиняя их в распространении дезинформации.
В Гамбурге полиция стреляла мужчину с топором и бутылкой с зажигательной смесью, который угрожал голландским болельщикам и полицейским возле фан-зоны Евро-2024.
Чехия может обучить 4000 украинских военнослужащих на своей территории в этом году, но не планирует направлять инструкторов в Украину из-за географической близости двух стран.
RegioJet оплатила все расходы на похороны и репатриацию тел двух украинок из Одесской области, погибших в результате столкновения поездов в Чехии.
Двое граждан Украины были среди четырех погибших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов недалеко от чешского города Пардубице, и украинские дипломаты связались с родственниками одной жертвы, но все еще ищут родственников второй жертвы.