"Где еще в Европе мы можем найти 110 бригад?": Швеция поддержала путь Украины в НАТО
Киев • УНН
Пол Йонсон заявил, что Украина укрепит НАТО благодаря 110 бригадам и инновационной промышленности. Швеция поддерживает вступление страны в альянс и ЕС.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил в субботу, что Украина должна иметь путь к вступлению в НАТО, утверждая, что проверенные боевыми действиями вооруженные силы Украины и быстрорастущая оборонная промышленность укрепят альянс, несмотря на сопротивление некоторых стран-членов, сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Выступая на форуме GLOBSEC в Праге, Йонсон сказал, что Швеция поддерживает идею, чтобы Украина в конечном итоге стала членом как НАТО, так и Европейского Союза, добавив, что Украине следует предоставить долгосрочную евроатлантическую перспективу.
"Все европейские страны должны иметь право вступить в НАТО как таковые, когда они соответствуют требованиям, - сказал Йонсон, ссылаясь на политику открытых дверей НАТО. - Не должно быть никого, кто имел бы право вето против этого. Это наша позиция".
Вопрос будущего Украины в НАТО остается одним из самых чувствительных вопросов в альянсе. Несколько союзников поддерживают идею оставить двери открытыми для Украины, в то время как другие опасаются, что слишком быстрые действия могут привести к эскалации напряженности с россией или импорту активной войны в НАТО.
Йонсон признал, что среди союзников нет консенсуса. "Я признаю, что есть союзники, которые против этого, - сказал он. - Но если вы спросите меня о нашей позиции, то это наша позиция".
Шведский министр рассматривает Украину как будущий актив безопасности для Европы. Он указал на масштабы вооруженных сил Украины, ее инновации военного времени и ее оборонно-промышленный потенциал как причины для приближения страны к НАТО.
"Где еще в Европе мы можем найти 110 бригад? - сказал Йонсон. - Где еще в Европе мы можем найти инновационную систему, которую обеспечила Украина? Где еще мы можем найти такой же промышленный потенциал?"
Йонсон также утверждал, что оборонный рынок Украины стал одним из самых эффективных в Европе, заявив, что Украина провела дерегуляцию, приватизацию и открыла конкуренцию после полномасштабного вторжения россии, что позволило ей масштабировать производство оружия с чрезвычайной скоростью.
