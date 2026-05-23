Зеленский: получены данные о подготовке рф удара с применением "орешника", важно реагировать на тревоги с сегодняшнего вечера

Украина получила и проверяет данные о подготовке россиянами удара с применением "орешника", видим признаки подготовки комбинированного удара врага по территории Украины, важно реагировать на тревоги, начиная с сегодняшнего вечера, заявил Президент Владимир Зеленский в субботу в соцсетях, пишет УНН.

Был доклад нашей разведки: получили данные в том числе от американских и европейских партнеров о подготовке россиянами удара с применением "орешника". Проверяем эту информацию. Видим признаки подготовки комбинированного удара по территории Украины, в частности по Киеву, с применением различного вооружения. Указанное вооружение средней дальности может быть в таком ударе - сообщил Зеленский.

Президент подчеркнул: "Важно сознательно реагировать на сигналы воздушной тревоги, начиная с сегодняшнего вечера. Российское безумие действительно безгранично, поэтому, пожалуйста, берегите жизнь – пользуйтесь укрытиями".

"Второе: обращаем внимание партнеров как в Соединенных Штатах, так и в Европе, что применение такого оружия и затягивание такой войны является глобальным примером также и для других потенциальных агрессоров. Если россии позволено уничтожать жизнь в таких масштабах, то ни одно соглашение не удержит от агрессии и ударов другие подобные режимы, основанные на ненависти. Рассчитываем на реакцию мира и что реакция будет не постфактум, а превентивной – надо давить на москву, чтобы они не расширяли войну", - подчеркнул Зеленский.

"Третье: мы готовим ПВО настолько, насколько это возможно, и будем отвечать вполне справедливо на каждый российский удар. Мы дали разрешение на парад, но разрешения на безумие у россии нет. Эту войну надо завершать – мир нужен, а не какие-то там ракеты для удовлетворения больных амбиций одного человека. Спасибо всем, кто помогает беречь жизнь! Еще раз: пожалуйста, берегите себя и пользуйтесь сегодня укрытиями", - указал Президент.

