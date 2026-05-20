рф может готовить новые нападения на Украину из беларуси и брянщины - Зеленский

россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину с направления беларусь – Брянская область. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.

Сегодня была Ставка. Детально с военными, разведками, СБУ, МИД обсудили, что сейчас происходит на направлении беларусь – Брянская область. Именно оттуда россияне рассматривают сценарии дополнительных нападений на Украину – против северных регионов, наше Черниговско-Киевское направление. Конечно, мы уже работаем, чтобы нашу защиту на направлении усилить

По его словам, соответствующие поручения даны военному командованию, но отдельно также мы предпринимаем превентивные шаги как в отношении беларуси, так и в отношении определенных частей россии, откуда исходит угроза.

Я рассчитываю, что МИД Украины будет максимально активным в дипломатической работе по беларуси: нужно усилить давление и усилить координацию с нашими партнерами. Честно говоря, надоело уже, что постоянно существует такая угроза для Украины, что россияне в какой-то момент могут втянуть беларусь в расширение войны. Там должны понимать: последствия для них будут, будут значительными. Дополнительные задачи по этой угрозе есть для нашей разведки – пока непубличные задачи. Отдельно по российской территории: у нас тоже есть конкретные возможности реагировать на любую угрозу