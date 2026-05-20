рф готовит мобилизацию 100 тысяч человек и пять сценариев расширения войны - Зеленский

В рф готовят новые мобилизационные шаги – до 100 тысяч человек. Украина же готовит расширение географии наших дальнобойных санкций. Об этом сообщил Президент Украины после заседания Ставки, передает УНН.

Что касается российских направлений. Готовим расширение географии наших дальнобойных санкций, которые уже очень хорошо себя зарекомендовали, и более ощутимое принуждение россии к уменьшению агрессии. Приняли к сведению и информацию о подготовке в россии новых мобилизационных шагов – плюс 100 тысяч человек. Считаем, что по состоянию на сегодня такой потенциал для скрытой мобилизации в россии отсутствует, следовательно, стоит ожидать российские политические решения другого формата, в частности такие, как недавно в отношении Приднестровского региона Молдовы - сообщил Зеленский.

По словам Президента, Украина обязательно защитит себя, и "сейчас наша задача – усилить наше государство так, чтобы ни один из пяти российских сценариев расширения войны через север Украины не сработал".

Напомним

российский диктатор владимир путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства рф жителям непризнанного Приднестровья.