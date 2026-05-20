"Не вижу ни эффективности, ни профессионализма" — Сергей Власенко жестко раскритиковал НАБУ и САП

Киев • УНН

 • 860 просмотра

Председатель ВСК Верховной Рады по вопросам коррупции в правоохранительных органах Сергей Власенко заявил, что НАБУ и САП подменяют расследования медийными кампаниями. По его словам, детективы месяцами прослушивали Тимура Миндича, но не останавливали схему, пока сумма ущерба не стала «достаточно большой» для громкой спецоперации.

Антикоррупционные органы в Украине все чаще работают не как правоохранители, а как пиарщики – главная цель которых громкий инфоповод, а не выявление и пресечение коррупции. Такую оценку работе НАБУ и САП дал народный депутат Украины, председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах Сергей Власенко. Он также поставил под сомнение независимость НАБУ и САП. В чьих интересах, по его мнению, могут работать антикоррупционные органы, читайте в материале УНН.

Операция "Мидас", громкие "пленки НАБУ", десятки обысков, миллионные залоги и масштабная информационная кампания стали одной из самых резонансных антикоррупционных историй Украины последних лет. НАБУ заявило о разоблачении масштабной схемы в энергетической сфере, фигурантами которой стали бизнесмены, топ-менеджеры "Энергоатома" и бывшие высокопоставленные чиновники.

Главным фигурантом дела стал бизнесмен и совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич, который, по данным следствия, имел кодовое имя "Карлсон". Сами же правоохранители заявляли, что документировали его коррупционную деятельность около девяти месяцев, используя негласные следственные действия и прослушивание. Впрочем, вместо быстрого прекращения схемы правоохранители, похоже, позволили ей разрастись до масштабов многомиллионной коррупционной истории, считает народный депутат и председатель ВСК Верховной Рады Сергей Власенко.

По заявлениям НАБУ и САП, они прослушивали Миндича около 9 месяцев. Почему? Ну если вы установили, что есть нарушение закона, вы прослушали его. Почему раньше они не остановили его? Они ждали пока Миндич украдет 100 миллионов? Им нужна была большая цифра? Миллиардов, триллионов… Им нужна была большая цифра, чтобы показать свою эффективность, чтобы сказать, мы раскрыли преступную группу, нам 100 миллиардов гривен. А может надо было прекратить эту преступную деятельность? Сразу? После первого разговора? Если вам надо, зафиксируйте второй разговор, окей. И они бы украли не 100 миллиардов, а 2 миллиона. И не надо было бы эти 100 миллиардов потом искать, как возвращать. Они же, извини, фиг это, вернут эти импотентные набушники. Они же это не вернут

— обратил внимание Власенко.

Однако, проблема заключается не только в деле "Мидас", но и в общей тенденции, когда правоохранители работают на "медийку" вместо качественного сбора доказательств и быстрого пресечения преступлений.

Меня беспокоит то, что НАБУ свою профессиональную работу подменяет PR, а ВАКС, извините за такое сленговое слово, это все готов "схавать". Вот это меня беспокоит. Я у них не вижу ни эффективности, ни профессионализма. Они работают в пиарной плоскости. 90% их активности направлены на медиа

— прокомментировал работу НАБУ и САП Сергей Власенко.

Нардеп также поставил под сомнение реальную независимость антикоррупционных органов. По его мнению, вызывают вопросы как длительные заграничные командировки руководителей детективов НАБУ, так и информация о контактах антикоррупционеров с представителями иностранных посольств.

С коррупцией надо бороться, но я не верю в независимые антикоррупционные органы. Можно мне объяснить, а почему руководитель группы детективов НАБУ уже месяц находится в Соединенных Штатах? Я же не против того, что у него официальная командировка, но что он там делает? А можно узнать, а почему наши правоохранительные органы антикоррупционные, и об этом писали многие СМИ, это не новость, а чего они бегают отчитываться в посольства? Можно узнать, это независимые органы?

— поставил под вопрос независимость НАБУ и САП нардеп.

Впрочем, главный вопрос — способна ли в принципе украинская антикоррупционная система эффективно бороться с коррупцией, достаточно ли у НАБУ и САП навыков для результативной работы? 

Ведь если детективы месяцами документируют возможную коррупционную деятельность, но не пресекают ее сразу, борьба с коррупцией начинает выглядеть не как механизм защиты государственных интересов, а как серия громких медийных кампаний. В такой модели главным результатом становятся пресс-конференции, "пленки" и резонансные заголовки, тогда как вопросы реального возврата средств государству, приговоров для коррупционеров и минимизации убытков отходят на второй план.

И если общество все больше будет воспринимать антикоррупционную систему как элемент политического или информационного шоу, следствием может стать потеря доверия не только к отдельным органам, но и к самой идее антикоррупционной реформы в Украине.

Напомним

Критикует деятельность и результативность работы НАБУ и САП и бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий. По его словам, несмотря на громкие публичные спецоперации, внутри антикоррупционной системы сохраняются непрозрачные практики, утечки информации и неформальные коммуникации со сторонними лицами.

Броневицкий утверждает, что часть информации о спецоперациях НАБУ и САП регулярно попадает в публичное пространство еще до того, как с ней успевают ознакомиться детективы и прокуроры. По его мнению, речь идет о системной практике, которая превращает деятельность антикоррупционных органов в элемент медийного шоу.

Бывший прокурор также заявил о существовании неформальных контактов между представителями антикоррупционных органов и публичными лицами. По его словам, отдельные представители НАБУ и САП участвуют в закрытых встречах, международных поездках и неформальных обсуждениях "реформ" и законопроектов с участием сторонних лиц и международных структур.

Отдельно он раскритиковал результативность работы антикоррупционной системы, подчеркнув, что значительная часть громких расследований годами сопровождается масштабными информационными кампаниями, однако значительно реже завершается приговорами суда и реальным возвратом средств государству.

Евгений Царенко

