САП розриває внутрішні конфлікти попри зовнішній успіх операції "Мідас" - експрокурор оприлюднив кулуарні інциденти.

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький зробив низку публічних заяв щодо внутрішньої ситуації в антикорупційних органах. За його словами, попри публічний успіх операції "Мідас", всередині САП та НАБУ зберігаються системні конфлікти, непрозорі практики та неформальні комунікації. Про це він повідомив у своєму TG-каналі.

Він наголошує, що частина інформації про хід спецоперацій НАБУ і САП систематично з’являється у публічному просторі раніше, ніж із нею можуть ознайомитися навіть окремі детективи та прокурори.

За його словами, НАБУ та САП мають неформальні контакти зі сторонніми особами, зокрема публічними. Вони коштом міжнародних донорів перебувають у спільних міжнародних поїздках, беруть участь у таємних нарадах антикорупційних органів, розробляють "реформи" і законопроєкти під наглядом і за окрему оплату, допомагають з медійними атаками на неугодних, неформально звертаються до керівництва САП "Саш, розберись" з тим чи іншим особистим їх питанням.

Броневицький виступає з різкою критикою в адрес керівників НАБУ та САП, стверджуючи, що вони вийшли за межі процесуального закону, перетворивши діяльність органів на онлайн-шоу без результатів. Адже дуже багато гучних розслідувань починаються, і вкрай мало завершуються вироками. Про це вказує і Єврокомісія у своєму звіті, цитує він: "НАБУ та САП підтримують відносно низький загальний рівень справ, що закінчуються виправдовувальним вироком або закриттям справи, та активізують свої зусилля у досудових розслідуваннях, але НАБУ має більше зосередитися на розслідуваннях, що мають значні наслідки".

Також він зазначає, що витоки інформації не припинилися після кадрових змін, зокрема після звільнення Гізо Углави з НАБУ та Андрію Синюка з САП, а отже справа не в них, переконує Броневицький.

Він наголошує, що жоден співробітник антикорупційних органів не може організувати витоки інформації без відома керівництва. Тож, усі дії з розповсюдження даних досудового розслідування, на його переконання, породжують директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко, зокрема у справі Тимура Міндича.

Станіслав Броневицький звільнився з САП на тлі скандалу щодо угоди з бізнесменом Борисом Кауфманом щодо міжнародного одеського аеропорту. Він був прокурором у цій справі і вважав, що є достатня доказова база для направлення справи до суду, але керівник САП Олександр Клименко вирішив підписати угоду зі слідством з бізнесменом. За цією угодою, Кауфман повернув лише половину збитків, а сам аеропорт залишився в орбіті його приватних структур. Сама угода засекречена.