САП розриває внутрішні конфлікти попри зовнішній успіх операції "Мідас" - експрокурор оприлюднив кулуарні інциденти.

Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
11:54 • 10443 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
11:33 • 11776 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 10961 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 13526 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
2 грудня, 06:00 • 45901 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 46664 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
1 грудня, 15:35 • 58313 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 48731 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 44760 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Трамп дав Мадуро тиждень на виїзд з Венесуели та закрив повітряний простір над країною - Reuters
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
11:54 • 10446 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
11:33 • 11779 перегляди
Макрон здійснить четвертий візит до Китаю на тлі пошуку Європою балансу між суперництвом та залежністю
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
2 грудня, 06:00 • 45903 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживати
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбу
П'ять шалених прем'єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зими
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
САП розриває внутрішні конфлікти попри зовнішній успіх операції "Мідас" - експрокурор оприлюднив кулуарні інциденти

САП розриває внутрішні конфлікти попри зовнішній успіх операції "Мідас" - експрокурор оприлюднив кулуарні інциденти.

САП розриває внутрішні конфлікти попри зовнішній успіх операції "Мідас" - експрокурор оприлюднив кулуарні інциденти

Колишній прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Станіслав Броневицький зробив низку публічних заяв щодо внутрішньої ситуації в антикорупційних органах. За його словами, попри публічний успіх операції "Мідас", всередині САП та НАБУ зберігаються системні конфлікти, непрозорі практики та неформальні комунікації. Про це він повідомив у своєму TG-каналі.

Він наголошує, що частина інформації про хід спецоперацій НАБУ і САП систематично з’являється у публічному просторі раніше, ніж із нею можуть ознайомитися навіть окремі детективи та прокурори.

За його словами, НАБУ та САП мають неформальні контакти зі сторонніми особами, зокрема публічними. Вони коштом міжнародних донорів перебувають у спільних міжнародних поїздках, беруть участь у таємних нарадах антикорупційних органів, розробляють "реформи" і законопроєкти під наглядом і за окрему оплату, допомагають з медійними атаками на неугодних, неформально звертаються до керівництва САП "Саш, розберись" з тим чи іншим особистим їх питанням.

Броневицький виступає з різкою критикою в адрес керівників НАБУ та САП, стверджуючи, що вони вийшли за межі процесуального закону, перетворивши діяльність органів на онлайн-шоу без результатів. Адже дуже багато гучних розслідувань починаються, і вкрай мало завершуються вироками. Про це вказує і Єврокомісія у своєму звіті, цитує він: "НАБУ та САП підтримують відносно низький загальний рівень справ, що закінчуються виправдовувальним вироком або закриттям справи, та активізують свої зусилля у досудових розслідуваннях, але НАБУ має більше зосередитися на розслідуваннях, що мають значні наслідки".

Також він зазначає, що витоки інформації не припинилися після кадрових змін, зокрема після звільнення Гізо Углави з НАБУ та Андрію Синюка з САП, а отже справа не в них, переконує Броневицький.

Він наголошує, що жоден співробітник антикорупційних органів не може організувати витоки інформації без відома керівництва. Тож, усі дії з розповсюдження даних досудового розслідування, на його переконання, породжують директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко, зокрема у справі Тимура Міндича.

Станіслав Броневицький звільнився з САП на тлі скандалу щодо угоди з бізнесменом Борисом Кауфманом щодо міжнародного одеського аеропорту. Він був прокурором у цій справі і вважав, що є достатня доказова база для направлення справи до суду, але керівник САП Олександр Клименко вирішив підписати угоду зі слідством з бізнесменом. За цією угодою, Кауфман повернув лише половину збитків, а сам аеропорт залишився в орбіті його приватних структур. Сама угода засекречена.

Лілія Подоляк

Політика
Тімур Міндіч
Соціальна мережа
Блогери
Європейська комісія
Одеса