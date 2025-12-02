САП разрывает внутренние конфликты, несмотря на внешний успех операции "Мидас" - экс-прокурор обнародовал кулуарные инциденты.

$42.340.08
49.310.42
ukenru
12:35 • 1572 просмотра
Генштаб ВСУ опроверг фейки россиян о захвате Купянска, Покровска и Волчанска
Эксклюзив
11:54 • 10406 просмотра
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:33 • 11742 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
10:36 • 10947 просмотра
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 13510 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 45873 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 46655 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 58305 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 48724 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 44754 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0м/с
93%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп дал Мадуро неделю на выезд из Венесуэлы и закрыл воздушное пространство над страной - Reuters2 декабря, 03:29 • 5744 просмотра
ISW: кремль выдвигает условия для сокрытия отказа россии от мирного предложения США и Украины2 декабря, 04:03 • 35640 просмотра
Число пострадавших в Днепре возросло до 45, в городе объявлен траур по погибшим - ОВА2 декабря, 07:07 • 26151 просмотра
Трамп направил в рф нетипичную команду переговорщиков для "мирного соглашения" по Украине - CNN07:31 • 14997 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 11256 просмотра
публикации
Дорого – не значит качественно: сможет ли Минздрав защитить жертв клиники Odrex и восстановить справедливостьPhoto
Эксклюзив
11:54 • 10406 просмотра
Манипуляция под видом "обороны": что стоит за заявлениями путина о "зоне безопасности" на границе
Эксклюзив
11:33 • 11742 просмотра
Макрон совершит четвертый визит в Китай на фоне поиска Европой баланса между соперничеством и зависимостью - Reuters09:30 • 11395 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
Эксклюзив
2 декабря, 06:00 • 45873 просмотра
Семена кунжута: польза для здоровья и как правильно употреблятьPhoto1 декабря, 16:00 • 47074 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Рустем Умеров
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Одесская область
Брюссель
Китай
Реклама
УНН Lite
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 36576 просмотра
Елена Тополя и лидер группы "Антитела" разводятся после 12 лет бракаPhotoVideo1 декабря, 08:53 • 38845 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 95260 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 70212 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 86282 просмотра
Актуальное
Техника
Хранитель
Социальная сеть
Золото
Фильм

САП разрывает внутренние конфликты, несмотря на внешний успех операции "Мидас" - экс-прокурор обнародовал кулуарные инциденты

Киев • УНН

 • 18 просмотра

САП разрывает внутренние конфликты, несмотря на внешний успех операции "Мидас" - экс-прокурор обнародовал кулуарные инциденты.

САП разрывает внутренние конфликты, несмотря на внешний успех операции "Мидас" - экс-прокурор обнародовал кулуарные инциденты

Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Станислав Броневицкий сделал ряд публичных заявлений относительно внутренней ситуации в антикоррупционных органах. По его словам, несмотря на публичный успех операции "Мидас", внутри САП и НАБУ сохраняются системные конфликты, непрозрачные практики и неформальные коммуникации. Об этом он сообщил в своем TG-канале.

Он подчеркивает, что часть информации о ходе спецопераций НАБУ и САП систематически появляется в публичном пространстве раньше, чем с ней могут ознакомиться даже отдельные детективы и прокуроры.

По его словам, НАБУ и САП имеют неформальные контакты со сторонними лицами, в частности публичными. Они за счет международных доноров находятся в совместных международных поездках, участвуют в тайных совещаниях антикоррупционных органов, разрабатывают "реформы" и законопроекты под надзором и за отдельную оплату, помогают с медийными атаками на неугодных, неформально обращаются к руководству САП "Саш, разберись" с тем или иным личным их вопросом.

Броневицкий выступает с резкой критикой в адрес руководителей НАБУ и САП, утверждая, что они вышли за пределы процессуального закона, превратив деятельность органов в онлайн-шоу без результатов. Ведь очень много громких расследований начинаются, и крайне мало завершаются приговорами. Об этом указывает и Еврокомиссия в своем отчете, цитирует он: "НАБУ и САП поддерживают относительно низкий общий уровень дел, заканчивающихся оправдательным приговором или закрытием дела, и активизируют свои усилия в досудебных расследованиях, но НАБУ должно больше сосредоточиться на расследованиях, имеющих значительные последствия".

Также он отмечает, что утечки информации не прекратились после кадровых изменений, в частности после увольнения Гизо Углавы из НАБУ и Андрея Синюка из САП, а значит дело не в них, убеждает Броневицкий.

Он подчеркивает, что ни один сотрудник антикоррупционных органов не может организовать утечки информации без ведома руководства. Поэтому, все действия по распространению данных досудебного расследования, по его убеждению, порождают директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко, в частности по делу Тимура Миндича.

Станислав Броневицкий уволился из САП на фоне скандала по соглашению с бизнесменом Борисом Кауфманом относительно международного одесского аэропорта. Он был прокурором по этому делу и считал, что есть достаточная доказательная база для направления дела в суд, но руководитель САП Александр Клименко решил подписать соглашение со следствием с бизнесменом. По этому соглашению, Кауфман вернул лишь половину убытков, а сам аэропорт остался в орбите его частных структур. Само соглашение засекречено.

Лилия Подоляк

Политика
Тимур Миндич
Социальная сеть
Блогеры
Европейская комиссия
Одесса