САП разрывает внутренние конфликты, несмотря на внешний успех операции "Мидас" - экс-прокурор обнародовал кулуарные инциденты.

Бывший прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Станислав Броневицкий сделал ряд публичных заявлений относительно внутренней ситуации в антикоррупционных органах. По его словам, несмотря на публичный успех операции "Мидас", внутри САП и НАБУ сохраняются системные конфликты, непрозрачные практики и неформальные коммуникации. Об этом он сообщил в своем TG-канале.

Он подчеркивает, что часть информации о ходе спецопераций НАБУ и САП систематически появляется в публичном пространстве раньше, чем с ней могут ознакомиться даже отдельные детективы и прокуроры.

По его словам, НАБУ и САП имеют неформальные контакты со сторонними лицами, в частности публичными. Они за счет международных доноров находятся в совместных международных поездках, участвуют в тайных совещаниях антикоррупционных органов, разрабатывают "реформы" и законопроекты под надзором и за отдельную оплату, помогают с медийными атаками на неугодных, неформально обращаются к руководству САП "Саш, разберись" с тем или иным личным их вопросом.

Броневицкий выступает с резкой критикой в адрес руководителей НАБУ и САП, утверждая, что они вышли за пределы процессуального закона, превратив деятельность органов в онлайн-шоу без результатов. Ведь очень много громких расследований начинаются, и крайне мало завершаются приговорами. Об этом указывает и Еврокомиссия в своем отчете, цитирует он: "НАБУ и САП поддерживают относительно низкий общий уровень дел, заканчивающихся оправдательным приговором или закрытием дела, и активизируют свои усилия в досудебных расследованиях, но НАБУ должно больше сосредоточиться на расследованиях, имеющих значительные последствия".

Также он отмечает, что утечки информации не прекратились после кадровых изменений, в частности после увольнения Гизо Углавы из НАБУ и Андрея Синюка из САП, а значит дело не в них, убеждает Броневицкий.

Он подчеркивает, что ни один сотрудник антикоррупционных органов не может организовать утечки информации без ведома руководства. Поэтому, все действия по распространению данных досудебного расследования, по его убеждению, порождают директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко, в частности по делу Тимура Миндича.

Станислав Броневицкий уволился из САП на фоне скандала по соглашению с бизнесменом Борисом Кауфманом относительно международного одесского аэропорта. Он был прокурором по этому делу и считал, что есть достаточная доказательная база для направления дела в суд, но руководитель САП Александр Клименко решил подписать соглашение со следствием с бизнесменом. По этому соглашению, Кауфман вернул лишь половину убытков, а сам аэропорт остался в орбите его частных структур. Само соглашение засекречено.