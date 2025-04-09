Подразделения МВД исполнили "Щедрик" недалеко от Покровска, где когда-то жил композитор Николай Леонтович. Легендарную мелодию
сыграли представители различных силовых структур, несущих службу в Донецкой области.
27-летняя украинская беженка была найдена мертвой на рампе НАТО в Германии, а ее мать и маленькая дочь пропали без вести после ее
убийства.
Киевлянина приговорили к двум годам лишения свободы за то, что он обливал краской пешеходов на Подоле. Злоумышленника, которого
поймали с краской и велосипедом, признали виновным в одиннадцати эпизодах хулиганства.