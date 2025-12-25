Ноты "Щедрика" выставили в нью-йоркском Карнеги-Холле
Партитуру "Щедрика" Николая Леонтовича выставили в нью-йоркском Карнеги-Холле. Это стало возможным после передачи факсимиле в архив Карнеги-Холла.
Партитура "Щедрика" Николая Леонтовича теперь экспонируется во всемирно известном концертном пространстве Карнеги-Холл в Нью-Йорке, сообщили в Украинском институте в Facebook, пишет УНН.
Ноты "Щедрика" отныне представлены на одной из стен самого престижного концертного пространства Нью-Йорка - Carnegie Hall
Как отмечается, высококачественное факсимиле рукописи Николая Леонтовича было недавно передано Украинскому институту "как знак исторической преемственности украинского музыкального присутствия на этой сцене - от североамериканской премьеры произведения в 1922 году до современной культурной дипломатии Украины". Именно после того первого исполнения в США мелодия быстро приобрела популярность и впоследствии стала известной в мире как рождественский гимн "Carol of the Bells".
"Теперь факсимиле рукописи "Щедрика", оригинал которого хранится в Институте рукописи НБУВ Национальной библиотеки Украины имени Владимира Вернадского, все посетители Carnegie Hall могут увидеть в Composers Gallery - мемориальном коридорном пространстве рядом с входом в Isaac Stern Auditorium, центральный зал здания. Такое публичное размещение стало возможным после передачи факсимиле в The Carnegie Hall Susan W. Rose Archives", - указали в Украинском институте.
История "Щедрика"
"Мировая премьера всемирно известного "Щедрика" состоялась 29 декабря 1916 года в здании нынешней Национальной филармонии Украины. В течение 1919-1921 годов произведение было представлено за рубежом во время гастрольных туров Украинской республиканской капеллы под руководством Александра Кошица в Чехословакии, Австрии, Швейцарии, Франции, Бельгии и других странах Европы. 5 октября 1922 года "Щедрик" впервые прозвучал в Carnegie Hall. Во второй раз в этом зале его исполнила хоровая капелла "Дударик" под руководством Николая Кацала 18 июня 1990 года", - рассказала Любовь Морозова, программный менеджер направления "Музыка" Украинского института.
По ее словам, "будущий мировой хит родился как учебное задание по полифонии, которое Николай Леонтович получил от профессора Болеслава Яворского". "Произведение происходит из архаического, дохристианского слоя фольклора, когда Новый год праздновали весной, и базируется на волынском варианте щедривки из Полесья. Несмотря на внешнюю простоту, Леонтович переписывал "Щедрик" пять раз – и время доказало совершенство найденной формы", - указала Морозова.
Сотрудничество Украинского института и Carnegie Hall началось в 2022 году концертом "Notes from Ukraine", приуроченным к столетию американской премьеры "Щедрика", который собрал солдаут на 2800 мест. Ведущими вечера стали Мартин Скорсезе и Вера Фармига, а из Киева в Нью-Йорк приехал детский хор "Щедрик".
