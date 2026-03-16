Оккупанты выпустили более 6000 дронов и совершили 152 штурма за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 1266 просмотра

Генштаб зафиксировал 152 боевых столкновения и массированные обстрелы позиций ВСУ. Враг применил 6232 дрона-камикадзе и сбросил 145 управляемых авиабомб.

Оккупанты выпустили более 6000 дронов и совершили 152 штурма за сутки - Генштаб

Всего с начала этих суток на фронте произошло 152 боевых столкновения. Враг запустил для поражения 6232 дрона-камикадзе и совершил 2884 обстрела, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес ракетный удар с применением одной ракеты и 51 авиационный удар – сбросил 145 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 6232 дрона-камикадзе и совершил 2884 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск 

- говорится в сводке.

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг совершил 68 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением РСЗО. Нанес два авиаудара с применением семи КАБ. На направлении зафиксировано четыре боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районах Старицы и Волчанска. Одна атака продолжается. 

На Купянском направлении враг восемь раз атаковал в районах Петропавловки, Куриловки, Глушковки, Новоосинового, Купянска и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали девять штурмов оккупантов в районах Дробышево, Лимана, Ставков, Дибровы и Боровой. Два штурмовых действия продолжаются.

На Славянском направлении противник девять раз пытался продвинуться вперед в сторону Ямполя, Платоновки, Резниковки, Озерного и Рай-Александровки. Три штурмовых действия продолжаются.

На Краматорском направлении агрессор один раз пытался улучшить свои позиции в районе Миньковки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 28 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, Степановка, Русиного Яра, Софиевка и Новопавловка.

На Покровском направлении враг совершил 21 атаку. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Белицкое, Родинское, Новоалександровка, Мирноград, Шевченко, Гришино, Удачное, Котлино, Филиа и Новониколаевка. Две вражеские атаки продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 56 оккупантов и 26 – ранено; уничтожено одно укрытие противника, реактивная система залпового огня; повреждено 54 укрытия, два пункта управления БпЛА и три орудия. Уничтожено или подавлено 226 БпЛА различных типов.

На Александровском направлении оккупанты четыре раза пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Даниловка и Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов: в районах населенных пунктов Зализничное, Мирное, Зеленое, Чаривное, Гуляйпольское и Варваровка.

На Ореховском направлении противник атакующие действия не проводил.

На Приднепровском направлении штурмовые действия врага не зафиксированы.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

