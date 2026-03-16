Окупанти випустили понад 6000 дронів та здійснили 152 штурми за добу - Генштаб

Загалом від початку цієї доби на фронті відбулося 152 бойових зіткнення. Ворог запустив для ураження 6232 дрони–камікадзе та здійснив 2884 обстріли, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 51 авіаційного удару – скинув 145 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для ураження 6232 дрони–камікадзе та здійснив 2884 обстріли населених пунктів і позицій наших військ - йдеться у зведенні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив 68 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням РСЗВ. Завдав двох авіаударів із застосуванням семи КАБ. На напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення.

На Південно–Слобожанському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районах Стариці та Вовчанська. Одна атака триває.

На Куп’янському напрямку ворог вісім разів атакував у районах Петропавлівки, Курилівки, Глушківки, Новоосинового, Куп’янська та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали дев’ять штурмів окупантів у районах Дробишевого, Лиману, Ставків, Діброви та Борової. Дві штурмові дії тривають.

На Слов’янському напрямку противник дев’ять разів намагався просунутися вперед у бік Ямполя, Платонівки, Різниківки, Озерного та Рай–Олександрівки. Три штурмові дії продовжуються.

На Краматорському напрямку агресор один раз намагався покращити свої позиції в районі Міньківки.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 28 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Степанівка, Русиного Яру, Софіївка та Новопавлівка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 21 атаку. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Білицьке, Родинське, Новоолександрівка, Мирноград, Шевченко, Гришине, Удачне, Котлине, Філія та Новомиколаївка. Дві ворожі атаки тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 56 окупантів та 26 – поранено; знищено одне укриття противника, реактивну систему залпового вогню; пошкоджено 54 укриття, два пункти управління БпЛА та три гармати. Знищено або подавлено 226 БпЛА різних типів.

На Олександрівському напрямку окупанти чотири рази намагалися покращити своє становище, атакуючи в районах населених пунктів Данилівка та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів: у районах населених пунктів Залізничне, Мирне, Зелене, Чарівне, Гуляйпільське та Варварівка.

На Оріхівському напрямку противник атакувальні дії не проводив.

На Придніпровському напрямку штурмові дії ворога не зафіксовані.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулось, резюмували у Генштабі.

Втрати рф за добу склали 760 окупантів та майже дві тисячі безпілотників - Генштаб