Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатів
15 березня, 18:40 • 19142 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
15 березня, 17:46 • 38219 перегляди
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
15 березня, 13:39 • 30522 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
15 березня, 10:18 • 38960 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
15 березня, 00:18 • 65023 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 59110 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 47964 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 36964 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
14 березня, 14:30 • 76819 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Графіки відключень електроенергії
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Втрати рф за добу склали 760 окупантів та майже дві тисячі безпілотників - Генштаб

Київ • УНН

 • 3192 перегляди

Генштаб оновив дані про втрати ворога станом на 16 березня. Окрім особового складу знищено 1883 БпЛА, корабель та десятки одиниць артилерії.

За добу 15 березня російські війська втратили на війні з Україною 760 солдатів та 1883 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1279930 (+760) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11781 (0)
      • бойових броньованих машин ‒ 24215 (+2)
        • артилерійських систем ‒ 38457 (+19)
          • РСЗВ ‒ 1687 (+1)
            • засоби ППО ‒ 1333 (+1)
              • літаків ‒ 435 (0)
                • гелікоптерів ‒ 349 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 181153 (+1883)
                    • крилаті ракети ‒ 4468 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 33 (+1)
                        • підводні човни ‒ 2 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 83624 (+111)
                            • спеціальна техніка ‒ 4091 (+2)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Війна вступила у нову стадію, збільшення протяжності "кілл-зон" стає наслідком зростання спроможностей ударних БпЛА, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.

                              Понад 15 000 цивільних українців загинули від дій рф за час війни - Лубінець13.03.26, 11:05 • 4030 переглядiв

                              Війна в Україні
                              Збройні сили України