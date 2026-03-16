Втрати рф за добу склали 760 окупантів та майже дві тисячі безпілотників - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб оновив дані про втрати ворога станом на 16 березня. Окрім особового складу знищено 1883 БпЛА, корабель та десятки одиниць артилерії.
За добу 15 березня російські війська втратили на війні з Україною 760 солдатів та 1883 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.26 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1279930 (+760) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11781 (0)
- бойових броньованих машин ‒ 24215 (+2)
- артилерійських систем ‒ 38457 (+19)
- РСЗВ ‒ 1687 (+1)
- засоби ППО ‒ 1333 (+1)
- літаків ‒ 435 (0)
- гелікоптерів ‒ 349 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 181153 (+1883)
- крилаті ракети ‒ 4468 (0)
- кораблі / катери ‒ 33 (+1)
- підводні човни ‒ 2 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 83624 (+111)
- спеціальна техніка ‒ 4091 (+2)
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Війна вступила у нову стадію, збільшення протяжності "кілл-зон" стає наслідком зростання спроможностей ударних БпЛА, повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський.
