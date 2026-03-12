У підрозділах ЗСУ створюються взводи перехоплювачів БПЛА - Сирський

Війна вступила у нову стадію, збільшення протяжності "кілл-зон" стає наслідком зростання спроможностей ударних БпЛА. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, пише УНН.

Щоб перемогти в цій війні технологій, Україні потрібно нарощувати темп розробки ефективних безпілотних систем, їх закупівлі для війська та використання на полі бою - написав Сирський за результатами наради з питань розвитку безпілотних систем.

За його словами, в ході наради розвідка доповіла, що цього року росіяни прискорюють створення підрозділів БпЛА, намагаючись вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де наш ворог втрачає ініціативу й території. До 1 квітня в рф запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців.

Загалом, у лютому нашими безпілотниками було уражено понад 105,2 тис. цілей противника. Із них чверть – на рахунку угруповання Сил безпілотних систем ЗС України. Сили оборони України і надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, хоча росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тис. FPV-дронів на добу - йдеться у повідомленні.

Крім того, Сили оборони розвивають власний напрямок FPV-дронів на оптоволоконному управлінні. Українськими безпілотниками за місяць уражено близько 4,2 тис. позицій пілотів противника.

Також для протидії ворожим ударним дронам у підрозділах ЗСУ створюються взводи перехоплювачів БпЛА. Їхнє завдання – знищення FPV-дронів, квадрокоптерів, ударних безпілотників противника, поліпшення логістики для наших військ. Застосовуються антидронові рушниці, засоби РЕБ, сіткомети тощо.

Окремо хочу наголосити на важливості розвитку напрямку наземних роботизованих комплексів. За минулий місяць ними виконано понад 2,3 тис. завдань – переважно логістичних, але є також інженерні та бойові - підкреслив Сирський.

Крім того, під час наради були представлені доповіді з питань розвитку РЕБ, підготовки пілотів БпАК та дронів-перехоплювачів.

Поставив нові завдання щодо розвитку структур безпілотних систем. Віддав розпорядження щодо вирішення проблемних питань та забезпечення підрозділів і навчальних центрів - резюмував головнокомандувач.

Сирський розкрив особливості нинішньої війни і ухвалив рішення для оборони на Донеччині