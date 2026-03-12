У підрозділах ЗСУ створюються взводи перехоплювачів БПЛА - Сирський

$43.980.1150.930.10
ukenru
Ексклюзив
16:05 • 5996 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
15:30 • 12365 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
15:26 • 15378 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
14:55 • 11577 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
14:27 • 12133 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
13:11 • 11867 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 20918 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 38939 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 48735 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 58093 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1.3м/с
53%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Харків і область зазнали нічної атаки рф дронами, ворог повторно вдарив по рятувальникахPhoto12 березня, 07:59 • 45043 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 45742 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 40653 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 23114 перегляди
Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей12:32 • 31965 перегляди
Публікації
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
15:26 • 15378 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори13:41 • 12697 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці13:32 • 12440 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 40662 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 45750 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Скотт Бессент
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Румунія
Іран
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною17:23 • 1798 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo14:36 • 7112 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг14:24 • 7228 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12:00 • 23122 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 46556 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото
The New York Times

У підрозділах ЗСУ створюються взводи перехоплювачів БПЛА - Сирський

Київ • УНН

 • 510 перегляди

У підрозділах ЗСУ з'являться взводи для знищення ворожих дронів за допомогою РЕБ та сіткометів. Росія планує збільшити чисельність військ БПЛА до квітня.

У підрозділах ЗСУ створюються взводи перехоплювачів БПЛА - Сирський

Війна вступила у нову стадію, збільшення протяжності "кілл-зон" стає наслідком зростання спроможностей ударних БпЛА. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський, пише УНН.

Щоб перемогти в цій війні технологій, Україні потрібно нарощувати темп розробки ефективних безпілотних систем, їх закупівлі для війська та використання на полі бою

- написав Сирський за результатами наради з питань розвитку безпілотних систем.

За його словами, в ході наради розвідка доповіла, що цього року росіяни прискорюють створення підрозділів БпЛА, намагаючись вплинути на перебіг бойових дій, зокрема на південних напрямках, де наш ворог втрачає ініціативу й території. До 1 квітня в рф запланували збільшити чисельність військ безпілотних систем до 101 тисячі військовослужбовців.

Загалом, у лютому нашими безпілотниками було уражено понад 105,2 тис. цілей противника. Із них чверть – на рахунку угруповання Сил безпілотних систем ЗС України. Сили оборони України і надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, хоча росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тис. FPV-дронів на добу

- йдеться у повідомленні.

Крім того, Сили оборони розвивають власний напрямок FPV-дронів на оптоволоконному управлінні. Українськими безпілотниками за місяць уражено близько 4,2 тис. позицій пілотів противника.

Також для протидії ворожим ударним дронам у підрозділах ЗСУ створюються взводи перехоплювачів БпЛА. Їхнє завдання – знищення FPV-дронів, квадрокоптерів, ударних безпілотників противника, поліпшення логістики для наших військ. Застосовуються антидронові рушниці, засоби РЕБ, сіткомети тощо.

Окремо хочу наголосити на важливості розвитку напрямку наземних роботизованих комплексів. За минулий місяць ними виконано понад 2,3 тис. завдань – переважно логістичних, але є також інженерні та бойові

- підкреслив Сирський.

Крім того, під час наради були представлені доповіді з питань розвитку РЕБ, підготовки пілотів БпАК та дронів-перехоплювачів.

Поставив нові завдання щодо розвитку структур безпілотних систем. Віддав розпорядження щодо вирішення проблемних питань та забезпечення підрозділів і навчальних центрів

- резюмував головнокомандувач.

Сирський розкрив особливості нинішньої війни і ухвалив рішення для оборони на Донеччині10.03.26, 09:58 • 3896 переглядiв

Ольга Розгон

Війна в УкраїніПолітика
Техніка
Війна в Україні
Збройні сили України
Олександр Сирський
Україна