Сирський розкрив особливості нинішньої війни і ухвалив рішення для оборони на Донеччині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав військові підрозділи з найскладніших ділянок фронту на Донеччині та ухвалив рішення щодо посилення оборони і покращення логістики, вказавши при цьому на особливості війни на нинішньому етапі - з розмиттям переднього краю та зонами інфільтрації до 10 км, пише УНН.

Деталі

Сирський повідомив, що працював у частинах і підрозділах Сил оборони на Донеччині. І зустрівся з командирами корпусів, бригад і батальйонів, "які щоденно виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту".

"Безпосередньо на місцях вивчив особливості бойових дій на даній ділянці фронту, обговорив актуальні питання виконання бойових завдань, рівень забезпечення наших підрозділів. Схвалив рішення для посилення стійкості оборони та покращення логістики", - написав Сирський у соцмережах.

Особливість війни на нинішньому етапі така, що поняття "переднього краю" розмивається, і на багатьох ділянках обопільні "зони інфільтрації" для малих піхотних груп можуть сягати понад 10 км - зазначив Сирський.

І додав:

Попри постійні спроби противника просочуватися вглиб наших порядків, підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі, а на окремих відрізках фронту – проводять власні активні наступальні дії

"Противник зазнає значних, подекуди критичних втрат у живій силі та техніці. Українські підрозділи ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію та дистанційне мінування, послідовно знижуючи бойовий потенціал російських військ, зриваючи їхні наступальні плани", - вказав Сирський, висловивши вдячність "кожному військовослужбовцю за силу духу, результативність, відданість військовому обов’язку".

