Сирський розкрив особливості нинішньої війни і ухвалив рішення для оборони на Донеччині

08:20 • 1950 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються діти та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 25067 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 66681 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 39503 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 46166 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 49654 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
9 березня, 10:16 • 30025 перегляди
Весняна посівна стартує пізніше - чи є ризики через подорожчання пального і що буде з цінами на продукти
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 66152 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
9 березня, 06:12 • 33593 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 49288 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
Трамп скасовує санкції проти країн-покупців російської нафти9 березня, 22:56 • 50051 перегляди
Кількість поранених у Дніпрі зросла, з'явилися перші кадри наслідків атакиPhotoVideo9 березня, 23:32 • 14833 перегляди
Пакистан вводить жорстку економію через стрибок цін на нафту10 березня, 00:43 • 6506 перегляди
"Він був би набагато більш корисним, якби закінчив війну проти України": Трамп - про розмову з путіним10 березня, 01:18 • 10652 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим06:25 • 13896 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються діти та чим небезпечна інфекція08:20 • 1964 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 53453 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 58330 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 66157 перегляди
Шевченко у часи великої війни: як спадщина Кобзаря звучить для сучасної України9 березня, 08:38 • 61305 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Олег Синєгубов
Андрій Сибіга
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Харків
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 17134 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 24006 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 24135 перегляди
Трамп купив облігації Netflix та Warner Bros. у розпал боротьби торгів з Paramount - Reuters9 березня, 15:15 • 25223 перегляди
alyona alyona у мереживному боді присвятила фотосесію українським жінкам Photo9 березня, 12:47 • 28387 перегляди
Техніка
Шахед-136
Фільм
Дипломатка
Золото

Сирський розкрив особливості нинішньої війни і ухвалив рішення для оборони на Донеччині

Київ • УНН

 • 1410 перегляди

Головнокомандувач відвідав Донеччину та ухвалив рішення щодо посилення оборони. Зони інфільтрації піхоти ворога на фронті сягають понад 10 кілометрів.

Сирський розкрив особливості нинішньої війни і ухвалив рішення для оборони на Донеччині

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав військові підрозділи з найскладніших ділянок фронту на Донеччині та ухвалив рішення щодо посилення оборони і покращення логістики, вказавши при цьому на особливості війни на нинішньому етапі - з розмиттям переднього краю та зонами інфільтрації до 10 км, пише УНН.

Деталі

Сирський повідомив, що працював у частинах і підрозділах Сил оборони на Донеччині. І зустрівся з командирами корпусів, бригад і батальйонів, "які щоденно виконують бойові завдання на найскладніших ділянках фронту".

"Безпосередньо на місцях вивчив особливості бойових дій на даній ділянці фронту, обговорив актуальні питання виконання бойових завдань, рівень забезпечення наших підрозділів. Схвалив рішення для посилення стійкості оборони та покращення логістики", - написав Сирський у соцмережах.

Особливість війни на нинішньому етапі така, що поняття "переднього краю" розмивається, і на багатьох ділянках обопільні "зони інфільтрації" для малих піхотних груп можуть сягати понад 10 км

- зазначив Сирський.

І додав:

Попри постійні спроби противника просочуватися вглиб наших порядків, підрозділи Сил оборони України утримують визначені рубежі, а на окремих відрізках фронту – проводять власні активні наступальні дії

"Противник зазнає значних, подекуди критичних втрат у живій силі та техніці. Українські підрозділи ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію та дистанційне мінування, послідовно знижуючи бойовий потенціал російських військ, зриваючи їхні наступальні плани", - вказав Сирський, висловивши вдячність "кожному військовослужбовцю за силу духу, результативність, відданість військовому обов’язку".

Сили оборони за місяць звільнили більше території, ніж захопив ворог - Сирський09.03.26, 13:43 • 3160 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Техніка
Війна в Україні
Донецька область
Збройні сили України
Олександр Сирський