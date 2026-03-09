НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи

Компетентні органи, зокрема Національне агентство з питань запобігання корупції, повинні перевірити законність набуття майна родиною заступника голови Державної митної служби Владислава Суворова, який претендує на посаду очільника митниці. Таку думку висловили народні депутати, опитані УНН.

Що не так із майном родини Суворових?

Практично вся карʼєра Владислава Суворова повʼязана з роботою в митних органах. У червні 2020 року його призначили на посаду заступника голови Державної митної служби України.

За цей час родина Суворових обросла елітним майном. Владислав Суворов разом із дружиною та дітьми з 2024 року мешкає у квартирі площею понад 100 кв. м в елітному ЖК Києва Greenville Park на столичному Подолі. Ця квартира оформлена на матір посадовця – Ольгу Суворову, яка, відповідно до декларації Володимира Суворова - батька посадовця, із доходів має лише пенсію

Вартість такого житла стартує від 230 тисяч доларів без ремонту, хоча в декларації батька вказано, що воно було придбане у 2022 році за 3,2 млн грн (орієнтовно 87 тис. дол. за тогочасним курсом)

Окрім того, в тому ж житловому комплексі в Ольги Суворової є ще два паркомісця, придбаних вже у 2025 році за понад 400 тис. грн кожне.

Варто зазначити, відповідно до даних аналітичної платформи YouControl, у Ольги Суворової немає жодного бізнесу. При цьому у декларації її чоловіка вказано, що в Ольги Суворової є ще будинок в Ізмаїлі, а у Володимира Суворова там же службова квартира, яка перебуває у власності Придунайської митниці.

Окрім того, за даними ЗМІ, комерційним приміщенням у Greenville Park володіє брат дружини Владислава Суворова.

Окрім того, за даними декларації митника, його дружина Марина Суворова минулого року придбала два новеньких авто TOYOTA RAV4 за понад 2 млн грн кожне. Купівлі відбувалися з різницею в місяць. Варто зауважити, що Марина Суворова працює в Державному інформаційно-аналітичному центрі моніторингу зовнішніх товарних ринків (ДП "Держзовнінформ") і її річна зарплата становить трохи більше ніж 500 тис. грн.

Окрім того, у родини в деклараціях із року в рік вказані значні суми готівки, зокрема в іноземній валюті.

Варто зауважити, що у 2021 році Нацагентство з питань запобігання корупції вже проводило перевірку декларацій Владислава Суворова. Тоді він подав уточнену декларацію за 2020 рік у якій, вказав квартиру, в якій його дружина мала частку. Однак це було до того, як у матері посадовця зʼявилась елітна нерухомість.

Депутати наполягають, що необхідна перевірка

Щодо цих всіх моментів по майновому стану, за рахунок чого придбане майно, тобто, чи відповідають принципу доброчесності набуті активи у власність, звісно, тут мають перевірити компетентні органи - вважає член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

На її думку, відповідна перевірка повинна відбутися до призначення на посаду. "Вже коли останні етапи конкурсу, тут надзвичайно важливо, щоб все було перевірено. Бо суспільство зараз настільки наелектризоване, і будь-які такі випадки, коли будуть призначені люди, які не відповідають цим вимогам… Навіщо перезавантаження відбувається? Для того щоб, по-перше, обрати людину компетентну, відповідальну і з абсолютно бездоганною репутацією. Тоді людина з бездоганною репутацією зможе протистояти цій всій нашій машині наказів, телефонного права", - вважає нардеп.

Про необхідність відповідної перевірки кандидатів на посаду голови ДМС говорить й член Комітету ВР з питань антикорупційної політики Анатолій Бурміч.

"Звичайно, що будь-яка особа, яка йде на державну посаду, тим більше на таку, як керівник ДМС, то вона буде проходити перевірки кадрові", - зазначив він, додавши, що кандидати проходять перевірки і Служби безпеки України, і НАЗК.

Результати таких перевірок, вважає нардеп, відобразяться на результатах кадрового конкурсу.

І ці всі придбання, які в нього є, які викликають сумнів у журналістів, вони, звичайно, будуть перевірені, і він дасть пояснення. Якщо ці пояснення зрозумілі і в рамках чинного законодавства, то ніяких проблем немає в цьому. Інша справа, якщо десь якісь моменти будуть знайдені, які суперечать чинному законодавству і статусу держслужбовця, то я не думаю, що його хтось буде призначати - зазначив Анатолій Бурміч.

Нагадаємо

Заступник голови ДМС Владислав Суворов з 2013 до 2014 року працював начальником відділу Департаменту митної справи Міністерства доходів та зборів під керівництвом міністра-втікача Олександра Клименка, підозрюваного у пособництві державі-агресору.

На той час його батько Володимир Суворов спочатку працював на Ізмаїльській митниці, а після її ліквідації очолив митний пост "Ізмаїл", де пробув аж до початку 2015 року. Батько, за даними ЗМІ, потрапив на керівні посади завдяки Степану Дериволкову, заступнику міністра-втікача Клименка, який курував митницю за часів Януковича. За даними ЗМІ, Дериволков, як і Клименко, та більшість представників режиму президента-втікача виїхали в росію після Революції Гідності.

Як повідомляють журналісти, саме Володимир Суворов був гаманцем Дериволкова до звільнення з митних органів. Його головним завданням на митниці був супровід нелегальних схем олігарха-втікача Сергія Курченка з нафтопродуктами, повʼязаних із уникненням оподаткування.

У 2015 році було відкрите кримінальне провадження, трьох співробітників митного посту було заарештовано, а Володимир Суворов звільнився з митниці і, як стверджується, виїхав до анексованого Криму. Журналісти припускали, що тоді Володимиру Суворову обіцяли працевлаштування на російській митниці. У кримінальному провадженні ж до відповідальності були притягнуті виключно рядові співробітники митниці, а керівництву вдалося уникнути відповідальності.

Варто зазначити, що вищезгаданий Степан Дериволков також має тісні звʼязки з колишнім керівником митної служби часів Януковича та ексвіцеспікером Верховної Ради Ігорем Калетніком. За даними ЗМІ, після анексії росією Криму Калетнік разом із Дериволковим та ще низкою українських митників брали участь в нарадах на півострові у російській федеральній митній службі.

Очевидно, саме Дериволков допоміг Владиславу Суворову у 2013 році влаштуватися в Міністерство доходів і зборів Клименка і пізніше, після падіння режиму Януковича, утриматись в митних органах України.

Суворов-старший вже повернувся з анексованого Криму. Зараз він перебуває на підконтрольній Україні території і за даними декларації, працює начальником комунальної установи "Центр громадської безпеки міста Ізмаїл".

Можна припустити, що Владислав Суворов й зараз користується впливом колишніх високопосадовців на митниці аби отримати пост глави ДМС. Останні ж, просуваючи свою людину на посаду очільника митниці, очевидно намагаються зберегти і посилити власний вплив на один із ключових органів країни.