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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 25791 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 155081 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 135472 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 138359 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 134199 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 134296 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 196207 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77552 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164631 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116909 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

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На Одещині поліція затримала чоловіка, який з рушницею "рятував" товаришів від ТЦК

В Одеській області чоловік з карабіном погрожував військовим, щоб забрати друзів з блокпоста. Поліція затримала зловмисника та вилучила зброю.

Суспільство • 14 квітня, 14:35 • 10688 перегляди

На Одещині через атаку рф дронами є пошкодження припортової інфраструктури і постраждала: показали наслідки

Внаслідок нічної атаки безпілотників на Ізмаїльський район пошкоджено припортову інфраструктуру та навчальний заклад. Одна жінка отримала осколкове поранення та була госпіталізована.

Війна • 13 лютого, 07:27 • 28347 перегляди

Моряки зможуть отримувати документи з "Дії" в Ізмаїлі - третій точці в Україні

Ізмаїл приєднався до системи видачі кваліфікаційних документів для моряків через портал "Дія". Тепер моряки можуть забирати документи в трьох містах: Одесі, Києві та Ізмаїлі.

Суспільство • 31 січня, 15:02 • 25512 перегляди

Російські дрони атакували Одещину: пошкоджено зерновий склад та лікарню

Вранці російські безпілотники атакували Ізмаїльський район Одеської області. Пошкоджено житлові будинки, зерновий склад, автомобілі та районну лікарню, постраждалих немає.

Війна • 30 січня, 07:08 • 29875 перегляди

Вночі війська рф атакували Одещину, ціллю ворога була припортова інфраструктура - ОВА

Російські війська атакували припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено фасади будівель, жертв немає.

Суспільство • 17 січня, 05:59 • 116580 перегляди

На Одещині добігає кінця ремонт "дороги життя": фото

На фінальному етапі ремонт дороги Т-16-07 між Ізмаїлом та Кілією. Оновлена дорога скоротить маршрут з 130 до 45 км та покращить логістику в регіоні.

Суспільство • 7 листопада, 09:23 • 17834 перегляди

Кіпер розповів про чергову атаку рф на мирну Одещину: під прицілом митниця та харчова логістика

Вночі 2 жовтня рф атакувала дронами Ізмаїльський район Одеської області. Пошкоджено митний пункт пропуску та вантажівки з продовольством.

Війна • 2 жовтня, 11:34 • 16732 перегляди

Атака рф на Одещину: рятувальники показали наслідки

В Ізмаїльському районі Одеської області виникла пожежа внаслідок ворожої атаки. Рятувальники оперативно загасили вогонь, двоє постраждалих доставлені до лікарні.

Війна • 2 жовтня, 06:46 • 48735 перегляди

Вибухи в Ізмаїлі: ЗСУ попереджали про ворожі БпЛА

В Ізмаїлі на Одещині прогриміли вибухи. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ворожі безпілотники, які прямували на Ізмаїл.

Війна • 2 жовтня, 00:43 • 21104 перегляди

У лікарні померла 24-річна дівчина, яка отримала поранення під час атаки рф на Ізмаїл 27 вересня

У лікарні померла 24-річна дівчина, поранена під час атаки РФ на Ізмаїл 27 вересня. Загальна кількість жертв зросла до 4, раніше повідомлялося про 3 загиблих та 11 поранених.

Війна • 1 жовтня, 11:24 • 13875 перегляди

Ранковий удар по Одещині: у лікарні перебувають восьмеро постраждалих, один - у важкому стані

На Одещині триває ліквідація наслідків ворожої атаки по Ізмаїлу. 8 поранених перебувають у лікарні, один у важкому стані, комунальники розчищають руйнування та вивозять уламки.

Суспільство • 27 вересня, 13:12 • 14747 перегляди

Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки рф на Одещині зросла до 16 осіб

Ворог атакував Ізмаїльський район Одеської області. Загинуло 3 людини, поранено 16 осіб, включаючи 3-річну дитину, пошкоджено будівлі та автівки.

Війна • 27 вересня, 07:09 • 15793 перегляди

На Одещині росіяни під ранок атакували Ізмаїл: 3 загиблих, 11 постраждало

росія здійснила атаку на Ізмаїл в Одеській області. Внаслідок атаки безпілотників загинуло 3 людини, 11 поранено, пошкоджено будівлі та спалахнули пожежі.

Війна • 27 вересня, 05:27 • 15930 перегляди

Вибухи в Ізмаїлі: Повітряні Сили попереджали про атаку безпілотників

У місті Ізмаїл Одеської області сталися вибухи. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про можливу атаку безпілотників на Одеську область.

Війна • 26 вересня, 23:38 • 19144 перегляди

13-річну дівчину знайшли мертвою в Дунаї після зникнення в Ізмаїлі

В Одеській області у річці Дунай виявили тіло 13-річної дівчини, яка зникла під час купання. Попередня причина смерті - утоплення.

Суспільство • 3 серпня, 20:14 • 22028 перегляди

НАТО прокоментувало падіння уламків російських дронів Shahed в Румунії

На території Румунії виявлено фрагменти російських безпілотників після нічної атаки на Україну. НАТО заявляє про відсутність ознак навмисного нападу на територію альянсу.

Війна • 25 липня, 19:37 • 100318 перегляди

Армія рф уночі знову атакувала Одещину дронами: є руйнування адмінбудівлі, двоє постраждалих

Вночі російські безпілотники атакували Ізмаїльський район Одеської області. Пошкоджено адміністративну будівлю та приватний будинок, двоє постраждалих, один госпіталізований.

Війна • 25 липня, 05:35 • 27774 перегляди

Вантажівка на смерть збила працівника на підприємстві в Ізмаїлі - поліція

На території підприємства в Ізмаїлі вантажівка DAF, рухаючись заднім ходом, збила 56-річного працівника. Чоловік загинув на місці, водій був тверезий, поліція розслідує справу за ст. 286 КК України.

Кримінал та НП • 23 липня, 09:12 • 15644 перегляди

На півдні Одещини відкрита перша зона для пляжного відпочинку

Перша пляжна зона відпочинку відкрилася в селі Приморське Ізмаїльського району Одеської області, а місто Вилкове, відоме як "українська Венеція", також відкрите для туристів цього літа.

Суспільство • 11 липня, 18:24 • 15758 перегляди

На Одещині демонтували памʼятник російському генералу Тучкову

В Ізмаїлі Одеської області 11 червня було демонтовано пам'ятник російському генералу Сергію Тучкову відповідно до Закону України "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".

Суспільство • 11 червня, 08:48 • 19415 перегляди

Туреччина може передати Одеській області плавучі електростанції: Кіпер розповів деталі

Керівництво Одеської області веде переговори з Туреччиною про передачу плавучих електростанцій для покриття дефіциту електроенергії. Планується розмістити по одному судну в Ізмаїлі, Одесі та Південному.

Економіка • 7 червня, 14:12 • 19718 перегляди

Одещина готується до пляжного сезону - Кіпер

Одещина готується до пляжного сезону, зазначив голова ОВА Олег Кіпер.

Суспільство • 7 червня, 08:10 • 23417 перегляди

Чверть мільйона ВПО обрали для проживання Одещину - Кіпер

Більше 240 тисяч внутрішньо переміщених українців вирішили жити в Одеській області, збільшивши її населення до більш ніж 2,5 мільйонів чоловік.

Суспільство • 7 червня, 07:03 • 24871 перегляди

В Одеській ОВА підрахували міжнародну допомогу від партнерів

Одеська обласна державна адміністрація отримала значну допомогу від міжнародних партнерів, включаючи ЄС, Нідерланди, Великобританію, Швецію, Італію, Грецію, Німеччину, Францію, США та Норвегію. Партнери передають медичне обладнання, машини швидкої допомоги, електрогенератори та іншу підтримку для відновлення і розвитку регіону.

Суспільство • 1 червня, 12:58 • 34514 перегляди

Новий обмін: у ДПСУ показали, в якому стані перебувають українські захисники після російського полону

У ДПСУ зазначили, серед звільнених сьогодні прикордонників є ті, хто проходив в Донецькому та Ізмаїльському прикордонних загонах.

Війна • 31 травня, 19:23 • 91678 перегляди

Всі, хто повернувся сьогодні з російського полону, піддавалися тортурам - Лубінець

За словами Лубінця, усі, хто повернувся сьогодні з полону, повідомляють, що не бачили представників МКЧХ.

Війна • 31 травня, 17:13 • 97649 перегляди

Звільнені нацгвардійці, прикордонники та цивільні: СБУ показали ексклюзивні кадри з останнього обміну полоненими

Україні вдалося повернути з російського полону 75 осіб. Серед них нацгвардійці, прикордонники, поліцейська та четверо цивільних. Також в СБУ показали ексклюзивні кадри з обміну полоненими.

Суспільство • 31 травня, 11:56 • 20469 перегляди

До морських портів рухається понад 8 тисяч вагонів із зерном

8 151 вагон із зерновими вантажами прямує до портів Великої Одеси, що майже на 700 одиниць більше, ніж тиждень тому, зі збільшеними щоденними темпами вивантаження та валютною виручкою від експорту.

Економіка • 26 квітня, 09:40 • 24519 перегляди

Ворог намагається знищити всю інфраструктуру Одещини, але ми тримаємося - ОВА

Незважаючи на спроби росії зруйнувати українську інфраструктуру, Одеська область продовжує функціонувати, підприємства працюють, а жителі готуються до пляжного сезону.

Суспільство • 19 квітня, 15:22 • 27285 перегляди

ВАКС оголосив вирок викритим на корупції голові та депутату міськради на Одещині

Голову та депутата міської ради Ізмаїльського району Одеської області засуджено до 9 та 10 років позбавлення волі відповідно за отримання хабара за надання в оренду земельної ділянки.

Кримінал та НП • 18 квітня, 07:21 • 19999 перегляди