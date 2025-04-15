В Одеській області чоловік з карабіном погрожував військовим, щоб забрати друзів з блокпоста. Поліція затримала зловмисника та вилучила зброю.
Внаслідок нічної атаки безпілотників на Ізмаїльський район пошкоджено припортову інфраструктуру та навчальний заклад. Одна жінка отримала осколкове поранення та була госпіталізована.
Ізмаїл приєднався до системи видачі кваліфікаційних документів для моряків через портал "Дія". Тепер моряки можуть забирати документи в трьох містах: Одесі, Києві та Ізмаїлі.
Вранці російські безпілотники атакували Ізмаїльський район Одеської області. Пошкоджено житлові будинки, зерновий склад, автомобілі та районну лікарню, постраждалих немає.
Російські війська атакували припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі Одеської області ударними безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено фасади будівель, жертв немає.
На фінальному етапі ремонт дороги Т-16-07 між Ізмаїлом та Кілією. Оновлена дорога скоротить маршрут з 130 до 45 км та покращить логістику в регіоні.
Вночі 2 жовтня рф атакувала дронами Ізмаїльський район Одеської області. Пошкоджено митний пункт пропуску та вантажівки з продовольством.
В Ізмаїльському районі Одеської області виникла пожежа внаслідок ворожої атаки. Рятувальники оперативно загасили вогонь, двоє постраждалих доставлені до лікарні.
В Ізмаїлі на Одещині прогриміли вибухи. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про ворожі безпілотники, які прямували на Ізмаїл.
У лікарні померла 24-річна дівчина, поранена під час атаки РФ на Ізмаїл 27 вересня. Загальна кількість жертв зросла до 4, раніше повідомлялося про 3 загиблих та 11 поранених.
На Одещині триває ліквідація наслідків ворожої атаки по Ізмаїлу. 8 поранених перебувають у лікарні, один у важкому стані, комунальники розчищають руйнування та вивозять уламки.
Ворог атакував Ізмаїльський район Одеської області. Загинуло 3 людини, поранено 16 осіб, включаючи 3-річну дитину, пошкоджено будівлі та автівки.
росія здійснила атаку на Ізмаїл в Одеській області. Внаслідок атаки безпілотників загинуло 3 людини, 11 поранено, пошкоджено будівлі та спалахнули пожежі.
У місті Ізмаїл Одеської області сталися вибухи. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про можливу атаку безпілотників на Одеську область.
В Одеській області у річці Дунай виявили тіло 13-річної дівчини, яка зникла під час купання. Попередня причина смерті - утоплення.
На території Румунії виявлено фрагменти російських безпілотників після нічної атаки на Україну. НАТО заявляє про відсутність ознак навмисного нападу на територію альянсу.
Вночі російські безпілотники атакували Ізмаїльський район Одеської області. Пошкоджено адміністративну будівлю та приватний будинок, двоє постраждалих, один госпіталізований.
На території підприємства в Ізмаїлі вантажівка DAF, рухаючись заднім ходом, збила 56-річного працівника. Чоловік загинув на місці, водій був тверезий, поліція розслідує справу за ст. 286 КК України.
Перша пляжна зона відпочинку відкрилася в селі Приморське Ізмаїльського району Одеської області, а місто Вилкове, відоме як "українська Венеція", також відкрите для туристів цього літа.
В Ізмаїлі Одеської області 11 червня було демонтовано пам'ятник російському генералу Сергію Тучкову відповідно до Закону України "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії".
Керівництво Одеської області веде переговори з Туреччиною про передачу плавучих електростанцій для покриття дефіциту електроенергії. Планується розмістити по одному судну в Ізмаїлі, Одесі та Південному.
Одещина готується до пляжного сезону, зазначив голова ОВА Олег Кіпер.
Більше 240 тисяч внутрішньо переміщених українців вирішили жити в Одеській області, збільшивши її населення до більш ніж 2,5 мільйонів чоловік.
Одеська обласна державна адміністрація отримала значну допомогу від міжнародних партнерів, включаючи ЄС, Нідерланди, Великобританію, Швецію, Італію, Грецію, Німеччину, Францію, США та Норвегію. Партнери передають медичне обладнання, машини швидкої допомоги, електрогенератори та іншу підтримку для відновлення і розвитку регіону.
У ДПСУ зазначили, серед звільнених сьогодні прикордонників є ті, хто проходив в Донецькому та Ізмаїльському прикордонних загонах.
За словами Лубінця, усі, хто повернувся сьогодні з полону, повідомляють, що не бачили представників МКЧХ.
Україні вдалося повернути з російського полону 75 осіб. Серед них нацгвардійці, прикордонники, поліцейська та четверо цивільних. Також в СБУ показали ексклюзивні кадри з обміну полоненими.
8 151 вагон із зерновими вантажами прямує до портів Великої Одеси, що майже на 700 одиниць більше, ніж тиждень тому, зі збільшеними щоденними темпами вивантаження та валютною виручкою від експорту.
Незважаючи на спроби росії зруйнувати українську інфраструктуру, Одеська область продовжує функціонувати, підприємства працюють, а жителі готуються до пляжного сезону.
Голову та депутата міської ради Ізмаїльського району Одеської області засуджено до 9 та 10 років позбавлення волі відповідно за отримання хабара за надання в оренду земельної ділянки.