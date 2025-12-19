Свириденко: Зростання цін на пальне, через російський удар по мосту на Одещині, не буде

$42.340.00
49.590.04
ukenru
19 грудня, 15:48 • 13034 перегляди
Кабмін ухвалив переговорні позиції щодо вступу в ЄС за Кластерами 4 і 5
19 грудня, 15:34 • 24577 перегляди
Українська делегація сьогодні проведе черговий раунд переговорів з американською та європейською стороною в Маямі
19 грудня, 14:53 • 22825 перегляди
Доставка танків M1A1 Abrams з Австралії в Україну: журналісти розповіли ексклюзивні подробиці
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 41333 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
19 грудня, 14:08 • 32060 перегляди
Через атаки рф на Одещину рух на кордоні з Молдовою ускладнений: прикордонники озвучили альтернативні маршрути
19 грудня, 12:39 • 18144 перегляди
Питання не в дефіциті літаків, а пілотів: Зеленський прокоментував потребу в польських МіГ-29
19 грудня, 12:26 • 18810 перегляди
Як Одеса тиждень живе без світла: рятувальники показали фотоVideo
19 грудня, 12:10 • 14033 перегляди
Україна запропонувала Польщі співпрацю у сфері протидії дронам та морської безпеки
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 29331 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
19 грудня, 11:08 • 11712 перегляди
СБУ вперше уразила танкер російського "тіньового флоту" у нейтральних водах Середземного моряVideo
Справедливість і відповідальність: комбриг 125-ї бригади корпусу Білецького відправив некомпетентних офіцерів у піхотуVideo19 грудня, 13:22 • 6316 перегляди
Міжзоряна комета 3I/ATLAS здійснила найближчий проліт до Землі: що про неї кажуть у NASAPhotoVideo19 грудня, 13:29 • 5452 перегляди
Масовані атаки рф на Одещину: влада шукає альтернативні маршрути для транспорту півдня України19 грудня, 16:27 • 10717 перегляди
П'ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00 • 9540 перегляди
Прем'єр Угорщини Орбан у Брюсселі засумнівався, "хто на кого напав" під час війни в Україні17:27 • 6362 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 41333 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 29331 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 38541 перегляди
Ідеальний шторм для золота й "хайп" на сріблі у 2025-му: чи варто українцям інвестувати в метали у 2026-му
Ексклюзив
19 грудня, 09:00 • 34155 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 60010 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Гнатов
Рустем Умєров
Фрідріх Мерц
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Угорщина
Німеччина
П'ять культових фільмів про Різдво: що подивитись напередодні новорічних святVideo17:00 • 9554 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради18 грудня, 11:44 • 61797 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію ТрампVideo17 грудня, 19:12 • 43594 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена СпілбергаVideo17 грудня, 16:22 • 41618 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн17 грудня, 12:18 • 47794 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Залізний купол
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Свириденко: Зростання цін на пальне, через російський удар по мосту на Одещині, не буде

Київ • УНН

 • 700 перегляди

Уряд України оперативно усуває наслідки російського удару по ключовому мосту між Одесою та Ізмаїлом, налагоджуючи альтернативні маршрути сполучення. Регіон забезпечений ресурсами, транспортні перевезення адаптують, а роботу бізнесу підтримують, запевняють у Кабінеті міністрів.

Уряд оперативно усуває наслідки російського удару по ключовому мосту між Одесою та Ізмаїлом, налагоджує альтернативні маршрути сполучення й координує дії всіх служб. Регіон забезпечений ресурсами, транспортні перевезення адаптують, а роботу бізнесу підтримують. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає УНН.

Деталі

У Кабінеті міністрів України запевняють, що регіон не залишиться в ізоляції. Найголовніше питання - ресурси. Урядовці гарантують, що дефіциту не буде.

За словами Свириденко, цінових коливань не допустять. Вартість пального залишиться стабільною. Гуманітарна ситуація під контролем - область має всі необхідні запаси. 

Регіон забезпечений усіма необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності. Цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, не буде. Забезпечуємо стабільну роботу банківської та платіжної систем

- йдеться у дописі Свириденко.

За її словами, наразі забезпечується максимально можливе альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеського регіону.

Спрощуємо умови пасажирських перевезень, насамперед автобусного сполучення, паралельно розширюємо можливості залізничного транспорту. Особливу увагу приділяємо умовам для безперервної роботи бізнесу

- додала прем'єр-міністерка України.

Координацію всіх служб доручили віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі. Також Київ узгоджує свої дії з міжнародними партнерами, адже логістика Одещини важлива для експорту.

Транспортний колапс на кордоні в Одеській області: які пункти пропуску доступні для вантажівок та автобусів, а які вже перевантажені19.12.25, 17:56 • 2726 переглядiв

Нагадаємо

Після атаки на міст у районі Маяків на Одещині, влада зосередилася на забезпеченні альтернативних маршрутів для транспорту півдня України. Це стосується пасажирських та вантажних перевезень, а також транзитних потоків, з урахуванням безпекової ситуації та пропускної спроможності доріг.

Через ракетні атаки рф можливі затримки доставки посилок на Одещині: які міста у зоні ризику19.12.25, 16:28 • 3692 перегляди

Віта Зеленецька

ЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Ізмаїл
Україна
Одеса