Свириденко: Зростання цін на пальне, через російський удар по мосту на Одещині, не буде
Київ • УНН
Уряд України оперативно усуває наслідки російського удару по ключовому мосту між Одесою та Ізмаїлом, налагоджуючи альтернативні маршрути сполучення. Регіон забезпечений ресурсами, транспортні перевезення адаптують, а роботу бізнесу підтримують, запевняють у Кабінеті міністрів.
Уряд оперативно усуває наслідки російського удару по ключовому мосту між Одесою та Ізмаїлом, налагоджує альтернативні маршрути сполучення й координує дії всіх служб. Регіон забезпечений ресурсами, транспортні перевезення адаптують, а роботу бізнесу підтримують. Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, передає УНН.
Деталі
У Кабінеті міністрів України запевняють, що регіон не залишиться в ізоляції. Найголовніше питання - ресурси. Урядовці гарантують, що дефіциту не буде.
За словами Свириденко, цінових коливань не допустять. Вартість пального залишиться стабільною. Гуманітарна ситуація під контролем - область має всі необхідні запаси.
Регіон забезпечений усіма необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності. Цінових коливань, зокрема зростання вартості пального, не буде. Забезпечуємо стабільну роботу банківської та платіжної систем
За її словами, наразі забезпечується максимально можливе альтернативне транспортне сполучення між частинами Одеського регіону.
Спрощуємо умови пасажирських перевезень, насамперед автобусного сполучення, паралельно розширюємо можливості залізничного транспорту. Особливу увагу приділяємо умовам для безперервної роботи бізнесу
Координацію всіх служб доручили віцепрем'єр-міністру Олексію Кулебі. Також Київ узгоджує свої дії з міжнародними партнерами, адже логістика Одещини важлива для експорту.
Нагадаємо
Після атаки на міст у районі Маяків на Одещині, влада зосередилася на забезпеченні альтернативних маршрутів для транспорту півдня України. Це стосується пасажирських та вантажних перевезень, а також транзитних потоків, з урахуванням безпекової ситуації та пропускної спроможності доріг.
